В Одессе представили третий трёхсекционный трамвай Odissey MAX

Вагон будет курсировать на посёлке Котовского. 6 апреля представили третий по счёту трёхсекционный трамвай Odissey MAX, который был собран в мастерских КП «Одесгорэлектротранс». Это самый длинный трамвай в Украине. Новый Odissey MAX будет курсировать в Суворовском районе по маршруту №7. Выход на линию нового трамвая позволит более эффективно перевозить пассажиров в условиях карантина. Наряду с этим, в Суворовском районе на линию выпустили спаренные трамваи. То же самое планируют сделать и в Киевском.