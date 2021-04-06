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Вчера, 13:38

В Одессе представили третий трёхсекционный трамвай Odissey MAX

Категория: Фоторепортаж


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Вагон будет курсировать на посёлке Котовского. 6 апреля представили третий по счёту трёхсекционный трамвай Odissey MAX, который был собран в мастерских КП «Одесгорэлектротранс». Это самый длинный трамвай в Украине. Новый Odissey MAX будет курсировать в Суворовском районе по маршруту №7. Выход на линию нового трамвая позволит более эффективно перевозить пассажиров в условиях карантина. Наряду с этим, в Суворовском районе на линию выпустили спаренные трамваи. То же самое планируют сделать и в Киевском.


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