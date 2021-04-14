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12-04-2021, 22:08

Посол Израиля в Украине Джоэл открыл в Одессе два проекта, посвящённые памяти еврейского писателя, журналиста и политического деятеля Зеева Жаботинского

Категория: Фоторепортаж


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В частности, Лион открыл мурал, который создала одесская художница Леся Верба, на доме по улице Базарной 33, где родился Владимир-Зеев Жаботинский. Кроме того, посол принял участие в открытии восстановленных по инициативе посольства старинных часов в помещении приёмного отделения исторической Еврейской больницы города Одесса, которые получили название «часы Зеева Жаботинского».

Для меня большая честь открыть сегодня места, посвященные Жаботинскому... В этом году наши страны отмечают 30-летие дружбы, но наши народы связаны друг с другом на протяжении тысячелетий.
— сказал посол Лион.


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