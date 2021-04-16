Информация к новости Дата: 14-04-2021, 15:53

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На двух локациях Соборной площади установлены подземные мусорные контейнеры

Категория: Фоторепортаж

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