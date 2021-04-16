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14-04-2021, 15:53

На двух локациях Соборной площади установлены подземные мусорные контейнеры

Категория: Фоторепортаж


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По шесть со стороны Дома Руссова и Преображенского собора.


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