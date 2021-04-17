Общественно - политическая газета "СЛОВО"
Регистрация
Войти
Логин:
Пароль (
Забыли?
):
Чужой компьютер
Войти
Главная
Первая полоса
Новости
Авторская колонка
Газета
Полезные советы
[/aviable]
Контакты
Информация к новости
Дата: Вчера, 20:05
Сообщить о ошибке
0
Вчера, 20:05
Сегодня, 17 апреля, Всеукраинский день окружающей среды
Категория:
Фоторепортаж
Автор:
Вячеслав Теняков «Слово»
Во многих парках и скверах Одессы проходят субботники.
Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой на публикацию:
" data-image="">
Вернуться
Наш сайт
рекомендует:
Всеукраинский турнир по киокушинкай и симмей-до каратэ
Всеукраинский фестиваль «Лавка мастеров»
В Одессе прошел первый открытый всеукраинский турнир по профессиональному грэпплингу
Всеукраинский литературный конкурс «Возрождение поэзии-2018»
Всеукраинский форум "Женщины за мир" в Юридической академии
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам
зарегистрироваться
либо войти на сайт под своим именем.
17-04-2021
На пороге новой эры. Ученые впервые вырастили гибрид обезьяны и человека
17-04-2021
Десантные корабли Северного флота РФ вошли в Черное море
17-04-2021
Как Великобритания готовится к похоронам принца Филиппа
17-04-2021
Между кризисом и оттепелью. Обзор главных политических событий на Украине 9-16 апреля
17-04-2021
Профилактика ковида: мэр Аккермана объявил войну уличным торговцам
17-04-2021
Трудный путь Украины в НАТО. Дмитрий Джангиров ВИДЕО
17-04-2021
Жириновский предложил построить дамбу у истоков Днепра
17-04-2021
«О, Всепетая Мати»
17-04-2021
Цена биткоина обвалилась из-за Турции
17-04-2021
Зеленский подвел итоги своего визита к Макрону
16-04-2021
Россия развернула полевой госпиталь на границе с Украиной, – немецкие СМИ (фото, видео)
16-04-2021
Восстановление документов на квартиру
16-04-2021
Китай оштрафовал Alibaba на рекордные деньги. Столько еще не платил никто
Видео
Слава Героям-освободителям: Сергей Кивалов поздравил ветеранов с Днём освобождения Одессы
День освобождения Одессы: одесситы возложили цветы к стеле «Крылья Победы»
Дорогие одесситы, с Днем освобождения нашего родного Города-Героя!
С Днём освобождения Одессы!
Благоустройство Школы будущего: Международную академическую школу «Одесса» украсят аллеи роз
Кто
online
Гостей: 27
Пользователи: - отсутствуют
Роботы:
Google Bot
,
The Python Robot
,
Google Bot
,
Yandex Bot
,
The Python Robot
,
crawl Bot
,
Yandex Bot
Навигация
Главная страница
Регистрация
ТВ Программа "К Слову"
Пресс-клуб
Контакты
Архив газеты
Газета "СЛОВО". №14
Газета "СЛОВО". №13
Газета "СЛОВО". №12
Газета "СЛОВО". №11
Газета "СЛОВО". №10
Газета "СЛОВО". №9
Газета "СЛОВО". №8
^
Общественно - политическая газета "СЛОВО"
Copyright © 2012-2021 Использование материалов, разрешается с условием размещения ссылки на сайт.
Общественно-политическая газета "СЛОВО" © 2020