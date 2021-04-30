В историческом центре продолжается реставрация фасадов

В Одессе продолжаются реставрация и ремонт фасадов и крыш зданий-памятников, расположенных в историческом центре города.

Работы проводятся в рамках Городской комплексной программы сохранения и развития исторического центра города Одессы на 2019-2021 годы.

На завершающей стадии находятся ремонтно-реставрационные работы на зданиях по улицам:

- ул. Дерибасовской, 31 угол ул. Вице-Адмирала Жукова, 2;

- ул. Еврейской, 12 и 14;

- ул. Пушкинской, 16.

В ходе проведения реставрации на всех объектах выполняются работы по замене кровельного покрытия, усилению и замене части стропильной системы, ее обработке огнезащитными материалами и установке молниезащиты домов.

Параллельно проводятся ремонтно-реставрационные работы на фасадах зданий с обновлением лепного декора и устройством ночной подсветки.