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Вчера, 18:35

В Одессе прошёл полумарафон

Категория: Фоторепортаж


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На участие в полумарафоне зарегистрировалось порядка двух тысяч человек.


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