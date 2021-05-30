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Дата: Вчера, 18:35
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Вчера, 18:35
В Одессе прошёл полумарафон
Категория:
Фоторепортаж
Автор:
Вячеслав Теняков «Слово»
На участие в полумарафоне зарегистрировалось порядка двух тысяч человек.
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Одесский полумарафон состоялся!
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