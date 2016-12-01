ОПЗ временно останавливает свое производство

Одесский припортовый завод временно останавливает свое производство. Об этом сообщило руководство завода на сайте ОПЗ.

Предприятие по согласованию с Фондом госимущества (ФГИ) ведет поиск компаний, которые могли бы взять в аренду целостный комплекс ОПЗ на длительный период.

"В связи с высокой ценой природного газа, поставляемого НАК "Нафтогаз Украины", которая не корреспондируется с ценами на мировом рынке на продукцию завода, принимая во внимание невозможность дальнейшей поставки природного газа в 2017 году со стороны НАК "Нафтогаз Украины" до погашения существующего долга, принято решение о временной остановке производств и цехов завода",

- сказано в сообщении.

Напомним, заводу «Ленинская кузница» планируют предоставить право на экспорт и импорт товаров военного назначения. Соответствующее решение кабинет министров намерен рассмотреть на очередном заседании 28 декабря. Об этом сообщают Українські Новини.

Заводу хотят разрешить до 1 июня 2018 года экспорт и импорт товаров военного назначения. Экспортировать предприятие сможет только собственную продукцию, а импортировать - товары, необходимые собственного производства.

«Ленинская кузница» специализируется на производстве танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов, рыболовных морозильных траулеров, судов специального назначения, котельных агрегатов и судоремонте. Бенифициар завода — президент Петр Порошенко.