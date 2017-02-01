В Одессе задержали любителя кабеля

Работниками патрульной полиции задержан местный житель, который в течение нескольких месяцев похитил более семисот метров телекоммуникационного кабеля.

В ночное время суток злоумышленник, пользуясь тем, что за его действиями никто не наблюдает, проникал в коммуникационные колодцы, откуда похищал кабель, обрезая его с помощью гидравлических ножниц.

Во время досудебного следствия было установлено, что мужчина промышлял на улицах, расположенных на территории Киевского района, где совершил десять правонарушений. Своими действиями злоумышленник причинил частным компаниям ущерб на сумму свыше семидесяти тысяч гривен.

После совершения одной из таких краж мужчину задержали патрульные полицейские и доставили в отдел полиции. Там установили личность правонарушителя. Им оказался 32-летний одессит. Он признался в кражах, мотивировав свои поступки затруднительным материальным положением.

«Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 1 и ч.2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины, - рассказывает начальник Киевского отдела полиции Александр Лазарь. - Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде ареста на срок от трех до шести месяцев или ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишения свободы на тот же срок».