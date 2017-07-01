САП просит арестовать все имущество Полякова и Розенблата

Об этом "Українським новинам” сказал прокурор САП Максим Кравченко.

"Ходатайство в суд уже подано, но решения еще не вынесено. Мы просим наложить арест на все имущество обоих подозреваемых. Все, которое нашли в реестрах", – сообщил он.

По его словам, САП инициирует арест имущества, так как статьи Уголовного кодекса, которые инкриминируются депутатам, предусматривают конфискацию в случае обвинительного приговора суда.

Как известно, Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения для Розенблата в виде залога 7 млн. гривен, для Полякова - 0,3 млн гривен.