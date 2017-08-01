Украина и УССР: у кого независимости больше?

24 августа 1991 года УССР официально провозгласила свою независимость. С тех пор Украина в этот день празднует День независимости. Какую независимость наша страна приобрела, а какую утратила?

Независимость – это вообще-то способность государства принимать самостоятельные решения, не считаясь с другими геополитическими игроками.

Глобализация вершится в рамках все более увеличивающегося господства экономической власти. С формальной точки зрения все государства независимы. Однако в современном глобализированном мире полной независимостью не обладает никто. Все связаны со всеми и все зависят от всех. Одни продают за доллары, другие за доллары покупают и все исчисляют свои состояния в долларах США.

А тут еще происходит отождествление медиареальности с социальной реальностью. Возможность такого отождествления связана с закреплением за средствами массовой коммуникации функций, связанных с тиражированием и распространением утопии автономного индивида, якобы обладающего независимым мнением.

Насколько бы иллюзорной ни казалась возможность личностной автономии и идеологической независимости, они играют роль вполне реальных факторов процесса глобализации, поскольку сам этот процесс связан с медиакратической фазой экономического господства.

Можно предположить, что наибольшей степенью суверенитета обладает то государство, которое является мировым эмиссионным центром, то есть США. Однако именно с территории этого государства начал свое триумфальное шествие по земному шарику мировой кризис, ознаменованный падением американских ипотечных фондов. Значит, и США является заложником выстроенной ими же системы мирового господства. Однако мы видим, что глобальная политика нередко является частным случаем американской внутренней политики.

На этом фоне Украина, с одной стороны, формально является вполне независимым государством со статусом, сопоставимым статусу США, с другой – наша страна в мировой иерархии является практически одной из наименее самостоятельных в своих решениях стран.

Ее экономическая политика определяется меморандумами, которые украинское правительство подписывает с Международным валютным фондом, чья деятельность не сделала ни одно государство экономически успешным. Украина также контролируется извне через автономные антикоррупционные органы. То есть, внешний контроль осуществляется с двух сторон – с силовой и экономической. Сюда же можно отнести и назначение на руководящие должности иностранцев, деятельность которых успешной никто не назовет.

Сейчас степень независимости Украины если и больше, чем у УССР в составе Союза, то незначительно и в основном формально.

Как известно, развитие Украины определял Госплан СССР, причем определялись не только общие направления, но и конкретные показатели. Однако и направления, и показатели определялись с учетом мнения соответствующих органов УССР. Да, отдельного внутриполитического курса у Украины не было, внешняя политика была частью политики СССР, но у Украины был свой МИД и УССР была членом ООН с момента создания.

Тем не менее, общий курс СССР также определялся органами, в которых значительную роль играли выходцы из Украины. Таким образом, формально меньшая степень независимости в СССР компенсировалась большим влиянием на принятие общесоюзных решений.

Теперь же Украина не влияет ни на кого. Может ли Украина стать более независимой страной? Шансы Украины на то, чтобы стать полноправным членом ЕС, не очевидны. Все прекрасно понимают, что члены ЕС равны, но ключевые решения принимаются в Берлине и Париже.

Президент Франции Франсуа Олланд как то заявил премьер-министру Польши Беате Шидло: «У вас есть ценности, зато у нас есть деньги». Точнее не сформулировать истинную суть взаимоотношений в рамках ЕС между «старой Европой» и странами восточной Европы.