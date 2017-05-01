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  • Дата: Сегодня, 20:40
Сегодня, 20:40

Гроздья душистые акации белой…

Категория: Статьи


Гроздья душистые акации белой…

Ах, как опьяняюще прекрасна одесская весна! И как тут не вспомнить «о гроздьях душистых акации белой», которые распускаются на наших «чисто одесских» деревьях, заполняя весь город головокружительным ароматом цветов, ставших символом города?.. Как не вспомнить о них еще и потому, что в эти дни легендарная оперетта И.Дунаевского «Белая акация» возрождается на сцене Одесского академического театра Музкомедии им. Михаила Водяного?

 

Одесса так ждала…

«Когда я пою о широком просторе…». Эта песня из «Белой акации» стала гимном Одессы. Сам же спектакль стал символом города, и, кажется, уже один только факт его возрождения — это наше с вами особое счастье, общее, одно на всех, как одними на всех были счастливые и печальные события в старых одесских дворах — тех самых дворах, которые едва ли не являются главными героями этой классической оперетты.

 

Чуть-чуть истории. «Белая акация» — последняя в творчестве Исаака Дунаевского, который на закате жизни создал истинную «шалость гения» — легкую, веселую, красочную лирическую оперетту с остроумными, выпукло и ярко очерченными образами, превосходно найденной обстановкой действия. Перед зрителями предстанут обычные (бывают ли одесситы обычными?!) живые люди, которые трудятся, любят, страдают, веселятся. Это смелые люди, влюбленные в море, в свою нелегкую профессию, в родной город. Оперетта словно пропитана одесским солнцем и пьянящим ароматом белой акации, которая сводит с ума в самом прекрасном смысле этого понятия.

Дунаевский работал над музыкой «Белой акации» (либретто В. Масса и М. Червинского) весной и летом 1955 года. Первыми были написаны центральные в музыкальной драматургии «Песня об акации» и «Песня об Одессе». Закончить свое произведение композитор не успел: он скончался в 1955 году. Через четыре месяца состоялась премьера его лебединой песни. По наброскам Дунаевского музыку закончил К. Молчанов.

…Китобойная флотилия уходит в далекое плавание на промысел, а дома моряков всегда ждут родные, любимые, друзья. Нет-нет, я не стану пересказывать сюжет, многие его и так знают наизусть. А тем, кто не знает, я просто завидую: у них есть возможность, затаив дыхание, стараться предугадать, что же и как сложится у героев. И это тот самый случай, когда даже предугадываемая развязка станет для вас неожиданной. И еще уверена: вам захочется продолжения!..

 

И история, и преемственность

Впрочем, неожиданностей будет столько, что я даже не смогу их перечислить.  Точно одно: Одесса долго ждала свою «Белую акацию», так же ждала, как город ожидал возвращения из долгого рейса своих героев — одесских китобоев.  И вот теперь, в год своего 70-летия, Одесский академический театр музыкальной комедии имени Михаила

Водяного готовит необычную и, в то же время, долгожданную премьеру, которая состоится 12 и 13 мая. Режиссер-постановщик спектакля — главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств России Владимир Подгородинский, музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — главный дирижер театра,  заслуженный деятель искусств Украины Вадим Перевозников, художник-постановщик — главный художник, заслуженный художник Украины Станислав Зайцев.

Роль Тони Чумаковой исполняют заслуженная артистка Украины Ирина Ковальская и лауреат Международного конкурса артистов оперетты Наталья Ткачук, в роли Кости — Тимофей Криницкий и Сергей Федоренко, в роли Ларисы —  народная артистка Украины Ольга Оганезова и Лилия Духновская.

Я не случайно перечисляю эти имена. Сегодня и они, и все, кто занят (ах, как хочется перечислить всех!) в реинкарнированном спектакле, в котором играют шесть народных и восемь заслуженных артистов Украины, достойно переняли созидательно-творческую эстафету Михаила Водяного, Идалии Ивановой и Евгении Дембской. И какое же превеликое счастье, что обе примадонны и по сей день работают в театре Музкомедии!..

И тут самое время напомнить, что в 1957 году (ровно 60 лет тому назад!) по спектаклю Одесского театра музыкальной комедии «Белая акация» ( постановщик спектакля — главный режиссер театра И.Гриншпун) был снят одноименный фильм Георгия Натансона. И в этом фильме главные роли также исполнили Михаил Водяной, Евгения Дембская и Идалия Иванова.

Стоит ли после этого удивляться, что «Белая акация» шла с неизменным аншлагом, что спектакль стал легендой в самом прямом смысле этого слова. И когда театр не так давно выехал на гастроли в Израиль со спектаклем «Моисей», то и там зрители (кстати, выехавшие не только из Одессы, но и со всего бывшего СССР), задавали один и тот же вопрос: «А когда же вы привезете нам «Белую акацию?»…

 

Вас ожидает столько всего необычного!

Такая вот ожидается премьера — классическая и необычная одновременно, да еще и с истинно джентльменским отношением к классике! Классическая, потому что и Владимир Подгородинский, и Вадим Перевозников абсолютно убеждены: Дунаевский написал такую музыку, что и речи нет о каком-либо «осовременивании» спектакля. Кстати, в возрождаемой «Белой акации» оркестр будет находиться не в оркестровой яме, а на сцене, сразу превратившись в героя оперетты.

В чем еще необычность? Нет, не только в возвращении знаменитой оперетты И.Дунаевского на одесскую сцену. Ее возрождение будет «обрамлено» целой чередой событий. Многие из них — сюрприз, но уже можем рассказать, что в премьерные дни 12 и 13 мая, в честь возвращения спектакля площадь около Театра музкомедии превратится в фестивальную зону: здесь стартует «Акация-фест».

Да-да, вы не ошиблись: перед премьерой спектакля одесситы и гости города станут участниками яркого фестиваля. Как говорят создатели фестиваля, — «12 и 13 мая площадь станет тем дружным одесским двором у самого Черного моря, где жили, дружили, любили, пели и ждали моряков из долгих рейсов». И, кстати, вход на фестиваль — совершенно бесплатный.

Что ожидает одесситов и гостей города на фестивале? Выступление и дефиле лучших духовых оркестров, концерт детских вокальных и хореографических коллективов, зона детского творчества, морские фотозоны, фуд-корты с блюдами одесской кухни, большая конфета «Тузик» (между прочим, тоже «героиня» оперетты!), одесское мороженое… И еще: в эти дни на площади у театра артисты театра высадят белые акации — как высокий знак преемственности актерских поколений, как дань памяти и низкого поклона артистам театра, которых уже нет с нами, как символ всех семидесяти лет театра, наполненных высоким творчеством, талантом и того великого сценического чуда, которое так щедро дарит он зрителю.

 

«О людях, умеющих верить и ждать»

— Лично для меня, как для директора театра, предстоящая премьера «Белой акации» — это как новая перспектива развития истинного, в самом высоком смысле, ОДЕССИЗМА. Этой работой мы как бы стимулируем своих сограждан еще больше любить свой город, любить и беречь своих близких и даже своих, порой таких разных, соседей, — говорит директор театра Музкомедии заслуженный работник культуры Украины Елена Редько.

Слушаю Елену Григорьевну — и в очередной раз убеждаюсь, насколько сегодня, «крутясь» в мире тревожных новостей, нам всем так не хватает того, чем до краев полон сегодня наш любимый театр Оперетты: и столь необходимой прелести идеалов, и прекрасной веры в хэппи-энд.

В «Белой акации» всего этого, как говорится, сполна: и искренней душевной лирики, и напоенной воздухом морей одесской романтики.

Ах, как же ждал и сам театр возрождения «Белой акации»! Словно готовясь к премьере 2017-го, три года назад, к 220-летию Одессы, на знаменитой одесской Колоннаде артисты исполнили лайт-версию оперетты «Белая акация» open-air. Тогда многие, кому посчастливилось побывать на этом необычном действе, даже не пытались скрывать слез…

В дни премьеры в фойе театра будет специальный баннер с фотографиями артистов, которые играли в этом спектакле в прошлом (за свою историю театр четырежды ставил «Белую акацию»), с другой стороны вы увидите фотоколлаж со снимками разных лет, на которых отображена история китобойной флотилии «Советская Украина», а рядом — фотоколлаж работ лучших одесских фотохудожников, где запечатлены знаменитые одесские дворы, в которых так терпеливо и долго ждали моряков домой. В театре специально отбирали снимки для этого коллажа, и мы рады сообщить, что среди них — и работы нашего фотокорреспондента Вячеслава Тенякова.

Преемственность творческих поколений, память человеческая… Все это — тоже о ней — о столь, казалось бы, «легкой» оперетте «Белая акация», ставшей чем-то гораздо большим, чем просто возрожденным музыкальным спектаклем, просто позитивно-веселой «почти сказкой» с хэппи-эндом. Это — сама история, живая, трепетная, пронизанная и радостью, и печалью.

Высоким символом этого стала еще одна акция театра: перед премьерой нашей «Белой акации», 8 мая, в День памяти и примирения, накануне  72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, артисты театра, исполняющие роли моряков в спектакле, вышли в море, на траверс памятника Неизвестному матросу, чтобы почтить память погибших моряков и артистов театра — ветеранов войны. Молодые артисты театра спустили на воду памятный венок…

Цветы и венки, спущенные в море, — священная одесская традиция, тот самый высокий ОДЕССИЗМ, о котором говорила Елена Редько. Ведь город, которому посвящена «Белая акация», — в сердце каждого из нас, так же, как в нашей душе живет вечное мечта «о любви без предела, о людях, умеющих верить и ждать» и, конечно же, вечном символе солнечного города — «о гроздьях душистых акации белой»…

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Гроздья душистые акации белой…
Гроздья душистые акации белой…
Гроздья душистые акации белой…
Гроздья душистые акации белой…
Гроздья душистые акации белой…
Гроздья душистые акации белой…
Гроздья душистые акации белой…
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