Одесская Колоннада — за забором, Воронцовский дворец окружили столбы, а знаменитая пушка «уехала лечиться»

Если вы давно не были на Приморском бульваре – от Тещиного моста до Думской площади, не удивляйтесь: вас здесь ожидают непривычные явления.

Да, город стареет, и исторические достопримечательности нуждаются в реставрации. И многие наши гордости, наши архитектурные (и не только) жемчужины готовятся к «лечению», то есть, к реставрации.

Итак, по порядку. Прежде всего, готовится к реставрации ансамбль Воронцовского дворца. Вокруг Колоннады уже появилось металлическое ограждение, по периметру самого Воронцовского дворца, как видите на фото, установлены металлические столбики: скоро ограждение появится и здесь.

Ничего не поделаешь: по заказу управления капитального строительства Одесского горсовета были проведены комплексное научное исследование Воронцовского дворца, техническое обследование зданий, входящих в его ансамбль, и геологические изыскания. Вердикт гласил, что и сам дворец, и Колоннада нуждаются в реставрации.

После этого был разработан проект ремонтно-реставрационных работ ансамбля Воронцовского дворца. Учитывая значимость комплекса Воронцовского дворца, как памятника архитектуры и градостроительства национального значения, в Одессу пригласили специалистов по реставрации.

В этом году будут выполнены работы, целью которых является сохранение здания Воронцовского дворца. Это работы по ремонту крыши, фасада, восстановлению естественной вентиляции здания, замене остекления, гидроизоляции фундамента, благоустройству территории с мощением дорожек, освещением и озеленением. Воронцовская колоннада также будет отреставрирована.

Теперь — немного истории. Воронцовский дворец — дворцовый комплекс резиденции генерал-губернатора Новороссийского края М. С. Воронцова, в составе которого — главное здание усадьбы, бельведер-колоннада, манеж, хозяйственное крыло. Памятник архитектуры национального значения построен в 1826-1828 гг. Сооруженное по проекту архитектора Ф.К. Боффо в стиле ампир, здание долгие десятилетия было одним из самых примечательных в Одессе.

За свою почти двухсотлетнюю историю Воронцовский дворец пережил три большие реконструкции. В 1935-36 годах здание реконструировали во Дворец пионеров. В 1947 году восстановили и отреставрировали после Второй мировой войны. Последняя реставрация главного здания Воронцовского дворца проводилась в 1986-1988 годах после пожара. В последующие годы в Воронцовском дворце при содействии меценатов проводили только текущий ремонт кровли и фасадов.

Но и это еще не все. «Лечению» подлежит и знаменитый военный трофей на Думской площади — пушка.

Оказывается и этот памятник находится в аварийном состоянии. В первую очередь ремонту подлежат лафет, станина и подъемный механизм пушки. Работы будет проводить реставратор Д. Колычев, который положительно зарекомендовал себя во время проведения реставрации объектов «Уголка старой Одессы».

Так что не пугайтесь, если не увидите одесскую пушку на своем обычном месте: она «отправилась» на реставрацию. И, кстати, как нам обещают, ее починят уже к концу мая. Последний раз памятник реставрировался в 2004 году.

Для справки напомним, что пушка на Думской площади — памятник, посвященный успешному отражению нападения англо-французской эскадры на Одессу во время Крымской (Восточной) войны 1854—1855 годов. Пушка была снята с потопленного английского парового фрегата «Тигр». В 1904 году в честь 50-летия отражения нападения англо-французской эскадры на Одессу пушку установили на постамент недалеко от Одесской городской думы и памятника А.С. Пушкину.

И не стоит расстраиваться по поводу того, что ж мы, мол, будем показывать туристам. Совсем скоро, как нам, опять же, обещают, будет окончен ремонт и реставрация знаменитой нашей лестницы: Потемкинскую вот-вот откроют. Более того, перед взором одесситов и гостей города должен скоро предстать и новехонький Стамбульский парк.