Русскоязычные украинцы – «надо начинать их как-то расстреливать»?

Призывк этническим чисткам в прямом эфире

Случай, произошедший недавно в эфире «Эспрессо ТВ», шокирует даже сегодня, при нынешнем состоянии информационного пространства. Так, глава киевского Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная потребовала привлечь к уголовной ответственности двух телеведущих украинского телеканала «Эспрессо ТВ» Богдана Буткевича и Сергея Чернышова, которые в прямом эфире призвали к физическому уничтожению ветеранов и жителей страны, отмечающих День Победы. Об этом Бережная сообщила на личной странице в Facebook. Телеведущие в прямом эфире обсуждали ветеранскую акцию «Никто не забыт! Ничто не забыто!», называя 35 000 ее участников «гребаным совком, способным только бухать» и открыто призывая власти к уничтожению этих людей. «Надо начинать их как-то расстреливать. Более разумного выхода я не вижу в этой стране. Только этнические чистки спасут Украину», – приводит Бережная заявления журналистов, прозвучавшие в прямом эфире телеканала. По мнению Бережной, подобное поведение ведущих должно привести канал «Эспрессо ТВ» к лишению лицензии за угрозы убийством в прямом эфире и разжигание национальной вражды и ненависти, а также за унижение национальной чести и достоинства, чувств граждан в связи с их убеждениями.

Темная сторона демократии

Фактически — это призыв к этническим чисткам, о которых в 2005 г. написал хорошую книгу американский политолог Майкл Манн «Темная сторона демократии»: «Если народ понимается не как гражданско-политическое сообщество, а как органическое целое, то отсюда необходимым образом вытекает подозрительное отношение к тем группам, которые этому органическому целому не принадлежат. Если наш народ – это своего рода коллективная личность, то соседний народ, с которым мы находимся в напряженных отношениях, – это другая коллективная личность, наделяемая самыми несимпатичными чертами и образом врага. Идеи радикального этнонационализма служат приглашением к социальному исключению тех, кого считают этнически чуждыми, почвой, на которой произрастают семена отчуждения и ненависти. В ситуации же, если конфликт уже произошел и вступил в насильственную фазу, эти идеи становятся легитиматором любых злодеяний. Итак, идеологическим условием этнических чисток является этнический национализм вообще и так называемый «органический национализм» в частности», — писал М.Манн. Говорят, что события, происходящие в Украине с 2014 г., как по нотам разворачиваются именно по сценарию, предугаданному в этой книге. Галичане думают, что это «наша», т.е. их страна, все остальные должны быть зачищены, ведь именно так писал один из создателей украинской идеи (этнический русский) Дмитрий Донцов в работе «Интегральный национализм». Предлагается идти литовским путем, где этноцид (от греч. ethnos — народ и лат. caedere — убиваю — политика уничтожения национальной идентичности, самосознания народа), в данном случае против русскоязычного населения, стал государственной политикой.

Кто такие русскоязычные граждане Украины?

Ответ, как ни странно, пришел из-за океана. Американский Институт Гэллапа (Gallup, Inc) – учреждение весьма авторитетное, упрекнуть которое в каких-либо симпатиях или антипатиях трудно, в 2008 году провел мониторинг в странах бывшего СССР. Изучалась проблема отношения к русскому языку. Американцы задавали очень простой вопрос: на каком языке людям удобнее отвечать — на английском, местном (украинском, молдавском, грузинском и т.п.) или на русском?

Итоги тогда ошеломили: подавляющее большинство нашего населения выбрало русский язык. В Украине это составило 83%. Девять долгих лет прошло с момента исследования, наверняка количество русскоговорящих сограждан уменьшилось, а может, и нет — мы этого не знаем. Но с уверенностью можно сказать, что это никак не меньшинство. Интересно другое: на каком русском говорят опрошенные украинцы? Лингвисты знают, что русский украинский язык лишь отдаленно напоминает русский россиян. Это такие же два разных языка, как американский английский и британский английский языки.

Украинский русский сформировался на территории Украины и обладает своей неповторимостью и уникальностью. Это язык точно не меньшинства, как это пытаются представить провластные пропагандисты. И точно другой, украинский-русский язык, не менее значимый для Украины, чем украинский-украинский язык.

Если посмотреть на ситуацию с языками в Украине, то на самом деле у нас не два, а, как минимум три украинских языка, один из которых русский-украинский, два других — это насаждаемый властью суржик на базе галицийского диалекта (мы им наслаждаемся в средствах массовой информации) и практически утраченная українська літературна мова, о защите которой никто не печется. Она практически забыта, а может быть, и утеряна навсегда!

Коллективный образ врага, проплаченная нетерпимость ко всему русскому систематически культивируется на всех провластных СМИ с целью отвлечь внимание обывателей от нелегких повседневных будней, ежеквартального повышения тарифов и т.д.

Украинский русский язык как язык русскоязычных украинцев

Повторюсь, русский язык русскоязычных граждан Украины последние почти 26 лет лет развивался отдельно, автономно от великорусского языка Российской Федерации и является уникальным языковым образованием со своей жизнью и культурой. Его можно сравнить с английским языком США. Это язык, на котором говорят американцы уже более 220 лет. Многие американские проповедники в Англии берут с собой переводчиков. Это различные языки. Украинский русский язык имеет ровно такое же право на существование, как и украинский (имеется в виду государство) украинский (этническая группа) язык. РУССКОЯЗЫЧНАЯ ОБЩИНА УКРАИНЫ — это не россияне, не 5 колонна, не «быдло, которое бухает», и не предатели и шпионы, а ТАКИЕ ЖЕ УКРАИНЦЫ, КАК И УКРАИНОГОВОРЯЩИЕ ЖИТЕЛИ ЭТОЙ ЖЕ СТРАНЫ. Но геноцидно-этноцидная политика этнодоминирования нынешнего руководства Украины по отношению к нацменьшинствам вынуждает их, русскоязычных граждан, становиться в оппозицию к постмайданному режиму (впрочем, как и всех остальных граждан Украины) и начинать защищать свои ценности и, в первую очередь, язык — стержень, смысловой каркас культуры. Недавняя попытка захвата Кабмина простыми гражданами тому подтверждение. Более того, среди русскоязычных жителей страны много не только этнически русских, но и есть и другие национальности. Язык — живой организм, который развивается в сложных социально-экономических условиях каждой страны абсолютно своеобразно и ситуативно. Язык вбирает в себя всю картину мира того народа, который на нем говорит. Страны и народы разные, значит и их языки — тоже различны! Это знаменитая теорема Сепира-Уорфа, хотя о внутренней форме языка писал еще в XIX веке Александр Афанасьевич Потебня, основатель харьковской лингвистической школы. Традиционные ценности народа коренятся в языке. Язык — это системообразующий стержень народной культуры и подорвать его — все равно, что подорвать корень дерева, куда сходятся все традиционные ценности: Бог, семья, Родина и др., в которых укоренен психически здоровый человек.

Обманутые президентами

Русскоязычные граждане Украины — это культурно-этническая общность людей, за которую никто не взял ответственность за все 25 лет независимости. Кучма обманул их на выборах 1996 г., пообещав сделать русский язык — вторым государственным, хотя именно на их голосах он въехал в Мариинский палац. Янукович со своим донецким кланом, — детище Кучмы, он — единственный, кого эта общность людей хотела видеть президентом, — просто растоптал их надежды на равноправное существование их языка в родной стране.

Революция Достоинства — достоинства не принесла, а лишь тщетно обнадежила их. А ведь многие русскоязычные украинцы участвовали в ней на стороне Майдана. Большая часть Небесной Сотни — была русскоговорящей, о чем сегодня предпочитают умалчивать.

Но власть взяла на вооружение технологию искусственно управляемого стресса, когда на голову украинцев ежеминутно выливаются миллиарды бит параноидально окрашенного бреда, чтобы они не имели возможности сосредоточиться. В противном случае в их головы полезут совсем неудобные для власти вопросы: «почему мы стали жить по-новому в десять раз хуже, чем при Януковиче?» «Где золотовалютный запас страны?» «Кто расстреливал людей на Майдане?» «Кто организовал 2 мая в Одессе?» и т.д.

Именно поэтому штатный клоун Вятрович несет пургу о необходимости разрыва связей с родственниками в России. Подписывается президентский указ о запрете русских соцсетей, Верховная Рада вносит на рассмотрение антицерковные законопроекты с целью вытеснить с территории страны каноническую Православную церковь. Словом, «веселуха» в полном разгаре. Но... карма — не спит, она как электросчетчик все накручивает и накручивает..., чаша Божьего (и народного) гнева все наполняется и наполняется…

Трагический выбор: стать беженцем или стать жертвой

Преступная политика этнодоминтрования уже привела к тому, что многие образованные, современные русскоговорящие ученые, интеллектуалы и простые работяги пакуют чемоданы и эмигрируют, становясь часто под знамена страны, которую так часто демонизируют в СМИ и в дискурсе политической риторики. Власть придержащие целенаправленно добиваются эмиграции всех русскоязычных граждан Украины: умных, образованных, которые могут и, самое главное, хотят принести пользу своей стране, НО ЭТА СТРАНА ОТКРЕСТИЛАСЬ ОТ НИХ И ТЕПЕРЬ ПЛАНИРУЕТ ПРОТИВ НИХ ЭТНИЧЕСКИЕ ЧИСТКИ, к чему открыто призвали ведущие центрального канала ТВ-«Эспрессо». В 2015 г. Кристин Лагар, тогда комиссар ЕС по делам беженцев, с трибуны Верховной Рады озвучила цифру в 6 миллионов беженцев из Украины. К 2017 г. эта цифра могла только возрасти.

Это известная политтехнология tip-toe, т.е. незаметно или маленькими шажочками продвигаться к своей цели! Например, увеличение квот украинского языка на телевидении: покричали год назад и... 20%, сделали скандал месяц назад и... уже 60% (75% – центральные СМИ), по такой же схеме они протащат закон о тотальной украинизации с инспекторами, которые будут ходить и проверять, на каком языке вы разговариваете и... ІІІ рейх покажется вам образцом гуманизма и демократии.

Гейдар Алиев и социальный консенсус в Азербайджане

До этого мы говорили о том, как НЕ НАДО. Позитивный пример из новейшей истории. 1993 г. Жесточайшие этнические чистки в Азербайджане: убивают армян, христиан и всех неазербайджанцев. Именно так вымещали свой гнев жители этих мест. Гейдар Алиев нашел в себе смелость и мудрость ответственного руководителя. Он лично примирил все общины и каждой дал свои личные гарантии безопасности! Азербайджан сегодня — один из самых спокойных и стабильных регионов СНГ в составе Таможенного союза ЕвроЗЭС.