Осторожно: разгар сезона пыльцевой аллергии!

Конечно, пора на дворе просто замечательная: еще не «зажаривающее» солнышко, зеленые деревья, сезон клубники, а еще… А еще именно сейчас в самом разгаре и сезон пыльцевой аллергии. И именно сейчас, как рассказала главный одесский аллерголог, заведующая отделением аллергологии и иммунологии городской больницы №5 Людмила Пушкарская, началась вторая — активная — ее фаза.

Кстати, малоутешительно прозвучал из уст специалиста тот факт, что самой тяжелой считается третья волна — цветение сорняков, в частности, полыни, амброзии и лебеды.

Увы, амброзия — один из самых распространенных в нашем регионе пыльцевых аллергенов: 60-70% больных пыльцевой аллергией имеют чувствительность к этому раздражителю. К тому же такая аллергия протекает как раз тяжелее всего, так как при благоприятно-теплой осени амброзия может повторно зацвести в сентябре, и тогда уже сезон аллергии продлится до октября-ноября.

Так, амброзия становится настоящим бичом для аллергиков, число которых, опять же, увы, только увеличивается. Судите сами: от аллергических заболеваний страдают 30-40% одесситов, и эта цифра ползет вверх, и, что особенно опасно, заболевание активно «молодеет».

— Сейчас аллергией болеют даже трехлетние дети. Эту болезнь называют болезнью цивилизации. Чем больше мы окружаем себя благами, тем больше от них страдаем — это бытовая химия, пищевые продукты, лекарственные препараты, косметические средства, состояние окружающей среды в целом, — отмечает специалист.

Что же делать?

— С амброзией необходимо бороться. Например, обязать тех, у кого есть приусадебные участки, их обрабатывать, чтобы уменьшить концентрацию пыльцы в воздухе, — сообщила Людмила Пушкарская.

Как-то с трудом мне верится в такие «обязательства», а между тем проблема растет. Как быть?

Аллерголог подчеркивает важность диагностики и лечения аллергии. По ее словам, многие аллергики не знают о своей болезни, что не так уж и удивительно: ее симптомы зачастую очень походят на респираторное заболевание. Посему для начала необходимо понять, что у вас, а для этого обратиться в аллергоцентр, где после проведения анализов можно будет установить — аллергия у вас или респираторное заболевание. В медучреждении проводится специфическая диагностика на выявление виновного аллергена. По словам Людмилы Пушкарской, аллергия легко диагностируется. Это можно сделать как в городском аллергическом центре, расположенном на базе городской клинической больницы №5, либо просто провести диагностику в лаборатории и выявить виновный аллерген. Проводить диагностику и начинать лечение лучше заблаговременно.

Клинически пыльцевая аллергия проявляется в виде раздражения слизистой глаз, верхних дыхательных путей. Может вызывать конъюнктивит, рези, чувство засоренности глаз. Также возможны заложенность носа, чихание, выделения из носа. Проникая в нижние дыхательные пути, пыльца может вызвать приступы кашля и удушья. Также могут проявляться симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта и нервной системы – слабость, головная боль, повышенная утомляемость. Внешне симптомы похожи на признаки ОРВИ, но при этом нет температуры.

Звучит малоутешительно, но лечение самой пыльцевой аллергии, если она возникла, дело практически невозможное, то есть, если она уже есть, то можно только уменьшать действие аллергенов так называемым симптоматическим лечением. То есть, речь идет всего лишь об облегчении вашего состояния. Поэтому диагностировать и проводить полноценное лечение врачи рекомендуют осенью и зимой.

Несколько советов от специалиста. По словам Людмилы Пушкарской, степень тяжести заболевания зависит от концентрации пыльцы в воздухе. В дождливую, сырую погоду аллергики чувствуют себя легче. Также людям, склонным к аллергии, рекомендуют гулять в вечернее время и чаще проветривать помещение, на улице носить солнцезащитные очки. При возможности пользоваться кондиционированным воздухом, чтобы уменьшить попадание пыльцы.