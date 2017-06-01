Как убогое стало модным, а отбросы производства – дорогими

«О времена, о, нравы!» – это восклицание Цицерона актуально и сегодня. Речь идет о том, как время диктует не только условия развития прогресса, но и изменение культуры, и даже, если хотите, моду. Посмотрите внимательно, как изменялись требования моды за многие века.

Порой мода просто удивляет тем, что одежда далеко не украшает человека, а выглядит, будто ее вытащили из старого сундука. К примеру, в военные и послевоенные годы многие, особенно мальчишки, а порой и взрослые мужчины, вынуждены были ходить в рубашках и брюках, которые были латанные-перелатанные. Порой приходилось накладывать одну латку на другую, чтобы прикрыть дырку, особенно на коленях.

Разве могли мы тогда представить, что ходим в самой модной одежде, по нынешнему понятию наших модниц. А они, действительно, сейчас словно соперничают друг с другом, чтобы подчеркнуть свою богатую убогость, надевая специально разорванные джинсовые брюки. Причем, оказывается, что чем больше потертые, а лучше – чем сильнее видны ошметки на брюках, тем они дороже. Это ли не причуды времени?

А теперь поговорим о здоровой, но не всегда вкусной пище. В последние годы диетологи всего мира настойчиво рекомендуют питаться пищей, которая содержит больше волокон и растительного белка. Оказывается, хлеб с отрубями и грубого помола полезнее, чем из муки высшего и первого сорта. Именно отрубной хлеб, когда проходит по желудочно-кишечному тракту, очищает его. Содержащиеся в муке отруби – словно наждачная бумага, вычищают слизистую оболочку, избавляя от ненужных шлаков. В этом и заключается полезность такой пищи. И удивительно, как оперативно отреагировали на эти рекомендации хлебопеки и хлеботорговцы. Они сразу же подняли цену именно на хлеб простого, или, как его называют, грубого помола и на отрубной хлеб. Испокон веков такой хлеб продавали по самой низкой цене. Да иного и быть не могло: ведь мука грубого помола содержит в себе все, что есть в зерне пшеницы или ржи, в том числе оболочку и зародыш. А когда получают муку высшего сорта, то в отруби уходит до 20% процентов. Отруби в селе всегда использовали на корм скоту. А сейчас, оказывается, отруби стали чуть ли панацеей в пищевом рационе человека. И наши хлебопеки и хлеботорговцы зарабатывают на отбросах производства немалые деньги.

Встает вопрос: почему медицина пришла к выводу, что тот же хлеб грубого помола и отрубной – полезны человеческому организму? Для этого надо оглянуться на историю развития самого человека. Именно в его эволюции заложен ответ на это вопрос. Человечество развивалось от примитивного использования в пищу того, что было в природе. А это в основном дикорастущие зерновые травы. Человек их употреблял тысячелетиями в необработанном виде. Затем приспособился растирать с помощью примитивных жерновов из камня. То есть, употреблял зерно вместе с оболочкой. И так длилось веками. За эти века человеческий организм приспособился именно к такой пище. Вот почему, несмотря на то, что эволюция произошла в общем развитии человека, его организм остался таким, каким он был прежде, и сегодня он положительно реагирует на ту пищу, которой питались наши предки. Только зачем на этом наживаются дельцы?