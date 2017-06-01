Вспоминая весну

В Одессе возобновили традицию сиреневого пленэра: с 7 по 23 июня в Одесском краеведческом музее проходит художественная выставка «Сирень», посвященная 165-летию со дня рождения Кирияка Костанди. Выставка – дань памяти учителю, воспитавшему целую плеяду одесских художников.

Преданный ученик знаменитого художника, известный в Одессе детский хирург, профессор медицинского института, а также художник-любитель – Вячеслав Павлович Снежков – вспоминает: «Общество им. К. Костанди устраивало вечерние собрания открытого типа, на которых читались доклады, рефераты по искусству, делались обширные обзоры происходивших выставок в Союзе, на которых происходил обмен впечатлениями и мнениями между членами Общества. В этих диспутах принимали участие и гости, в большом количестве посещавшие эти собрания. Первый праздник сирени художники провели 20 мая 1923 года».

В этом году группа художников выехала на сиреневый пленэр за город, в село Алтестово.

Сергей Брайко – инициатор пленэра одного дня – впервые возродил эту традицию в Одессе ещё около семи лет назад.

Результатом поездки нынешнего «сиреневого» пленэра стали позитивные эмоции, творческое общение и 11 этюдов с сиренью.

– Костанди очень любил сирень, – рассказывает одесская художница Светлана Крижевская. – В Одесском художественном музее хранятся его работы с изображением этого растения, вошедшие в сокровищницу мирового искусства.

– Пленэр у нас удался! – с восторгом делится своими впечатлениями президент благотворительного фонда «АVE» – Рита Колобова.

Музыканты, барды, любители живописи в полной мере насладились майским днём и прекрасным вечером, почётными гостями которого были Александр Бабенко, Сергей Головин, Анатолий Демчуков. Замечательное выступление подарил собравшимся Андрей Егурнов. Самой юной участницей пленэра была 14-летняя Ирина Гребинченко из гимназии № 7.

На выставке представлены работы участников проекта: Владимира Сакалюка, Евгении Земляницкой-Сакалюк, Владимира Крани, Алексея Зоркальцева, Виктора Потеряйко, Вадима Рудого, Дмитрия Каржавина, Петра Нагалюка, Ольги Разинкиной, Светланы Крижевской, Оксаны Спиндовской, Александра Боднара, Галины Гатанюк, Галины Михеевой, Веры Фёдоровой, Анастасии Самаркиной, Светланы Огородниковой, Александры Леоненко, Эстеллы Мунтян, Светланы Норель.

Всех зрителей ожидал еще один сюрприз: в нашем городе появился новый журнал «Одесский художник», посвящённый искусству и вопросам живописи. Теперь каждый желающий может приобщиться к миру прекрасного. Задача издания – обратить внимание читателей на современных художников.

– Мы надеемся, что чтение нашего журнала поможет не только узнать лучше художественную историю нашего города и биографии главных сподвижников одесского визуального искусства, но и принесёт настоящее удовольствие, а возможно, и вдохновит на развитие своего творчества, – сказала главный редактор журнала Анастасия Холдаковская.