Голодная засада «Самопомощи»: никто не возьмет и не сделает…

Основатель объединения «Самопомощи» Андрей Садовый попал под каток своих собственных политических амбиций и козней конкурентов в борьбе за президентский пост. Его обращение к властям о мусорной блокаде города Львова стало отзвуком блокады народными депутатами из «Самопомощи» железнодорожных перевозок между оккупированными территориями и свободными от боевиков регионами Украины.

Тогда власть вынуждена была подхватить идею блокаторов и объявить официальную блокаду грузов на линии с ОРДЛО. Поскольку обращение Садового не привело к каким бы то ни было действиям, глава фракции «Самопомощь» в Верховной Раде Олег Березюк прямо на заседании согласительного совета объявил голодовку. При этом он почему-то не вспомнил изречение Андрея Ивановича Садового об идее «Самопомощи»: возьми и сделай. Но как бы там ни было, Березюк голодает. Позднее к нему присоединилась заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид, тоже представляющая «Самопомощь», а затем в числе голодающих оказался и один из участников железнодорожной блокады народный депутат Тарас Артюх. СМИ окрестили их действия атакой на Администрацию Президента. Но это, скорее, засада. Ибо голодающие проводят свою акцию, сидя на ступеньках Администрации Президента. В последнее время здоровье голодающих ухудшилось. Однако для народных депутатов есть разные «феофании» и другие элитные медучреждения. Обычные люди от такой голодовки сразу бы «протянули ноги».

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман направил во Львов комиссию во главе с вице-премьером Геннадием Зубко. Но та пока ничего не решила, если не считать инициативу губернатора Львовской области Синютки о взятии на себя вывоза твердых бытовых отходов.

Интересно, что помимо Олега Березюка, Оксаны Сыроид и Тараса Артюха к голодовке не присоединился никто из других представителей фракции «Самопомощь», включая участников блокады железнодорожных перевозок. Например, народный депутат Семен Семенченко.

Весьма равнодушно к акции голодания отнеслись коллеги парламентариев. Они, наверное, были озабочены другими проблемами. В частности был завален законопроект о внесении изменений в государственный бюджет. По этому поводу премьер-министр Владимир Гройсман высказал сожаление. Ведь он рассчитывал, что закон пройдет. В этом документе предусматривалось выделение 15 млрд. гривен на субсидии, а также средства на ремонт дорог. Субсидии в самом деле оказались неотоваренными, бумажка есть, а деньги на счета производителей услуг не поступили. Это случилось потому, что вместо 70 млдр. гривен на субсидии заложили вдвое меньше.

В Верховной Раде появился и еще один повод для обсуждения. Национальное Антикоррупционное бюро вменяет нескольким народным депутатам несовпадение их доходов с электронными декларациями. И, как сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко, готовятся подозрения народным депутатам Евгению Дейдею, Андрею Лозовому и Максиму Полякову и предложение Верховной Раде о снятии с них депутатской неприкосновенности. Эту информацию народные депутаты еще будут обсуждать. Но тут появилось новое сообщение: о задержании помощников народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова со взяткой размером 200 000 долларов за содействие в разработке месторождений янтаря в Житомирской области. Вполне возможно, что Розенблат и Поляков тоже окажутся фигурантами громкого дела.

Ситуацию с выво-зом мусора из Галицкой столицы рассмотрел Кабинет министров. Владимир Гройсман заявил о готовности выделить Львову 50 млн. гривен для решения мусорной проблемы.

Тем временем глава фракции «Народного фронта» Максим Бурбак затребовал 500 млн. гривен на достройку так называемого Европейского вала. По мнению Бурбака, эти средства можно взять из денег, конфискованных у Януковича. Но эти средства, скорее всего, уже раскрадены. А на так называемый Европейский вал и без того денег потрачено немеряно.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий не устает напоминать о вводе визового режима в отношениях с Российской Федерацией. И мотивирует это тем, что в нашу страну беспрепятственно проникают московские агенты. Но когда неприкрытыми остаются 400 км границы с Россией – всякие визы бессмысленны. И вряд ли Верховная Рада примет такой закон. На днях наш парламент завалил законопроект о реформе Конституционного суда. В случае его принятия у нашей власти была бы возможность выполнить требования Международного Валютного Фонда об открытии рынка сельскохозяйственной земли, проведении Пенсионной реформы и реформы здравоохранения.

Президент Украины Петр Порошенко недавно встречался в США с Дональдом Трампом, а также вице-президентом США Пенсом. В Вашингтоне Порошенко имел беседу и с директором-распорядителем Международного Валютного Фонда Кристин Логард. Он пообещал ей принять закон о Конституционном суде. Так что перед Верховной Радой будут стоять сложные задачи. А на все про все у народных депутатов остается одна сессионная неделя. То, как распоряжаются своим рабочим временем народные депутаты, не внушает оптимизма. То и дело народные избранники выступают с различными заявлениями, не относящимися к рассматриваемым законопроектам. Более того, вместе с лидерами фракций к трибуне выходит так называемая группа поддержки. Олег Ляшко и ему подобные лидеры вещают прописные истины, а коллеги по фракциям просто стоят, так сказать, для массовости. Так было с той же голодовкой по вопросу вывоза львовского мусора, когда не в меру ретивые народные депутаты предложили Андрею Садовому уйти в отставку, видимо, так будет и при обсуждении проштрафившихся коллег. Хотя перед Верховной Радой стоят куда более сложные задачи. Кабинет министров уже внес законопроект о пенсионной реформе. Перед этим его изучали эксперты МВФ и Мирового банка, а затем документ обсуждался на Национальной Раде реформ. Президент внес в проект ряд поправок, в том числе относительно осовременивания пенсий военнослужащим. И, опять, только сейчас с законопроектом знакомится общественность.

Из Вашингтона Президент Петр Порошенко проследовал в Брюссель, где встречался с канцлером Германии Меркель и Президентом Франции Макроном. Вновь была подтверждена позиция Европейского Союза о продлении санкций по отношению к России. Они должны действовать до выполнения Минских договоренностей.

Такого мнения придерживаются и в США. Кстати, оппозиционеры упрекали наши власти в том, что они закупают антрацит в России. И, дескать, затрачивают на это лишние средства. Но Президент Порошенко во время пребывания в Вашингтоне договорился с вице-президентом США Пенсом о поставках в Украину каменного угля антрацитной группы, сжиженного газа и твэлов для атомных электростанций. Все это ранее поставлялось из России. Как видим, помогая Украине, американцы не забывают о собственных интересах.