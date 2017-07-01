Унизительный «триумф» на лужайке или Что такое бесструктурное управление?

«Зеркало недели» подтвердила, что окружение Петра Порошенко намеренно вводило в заблуждение общественность, пытаясь выдать визит в США и встречу с Дональдом Трампом как фантастический успех украинской внешней политики, замазывая, таким образом, ее полный провал. «Порошенко жаждал встречи с Трампом, во-первых, чтобы просто утереть нос Путину, первым «пометив территорию» Белого дома. Во-вторых, узнать, как намерен вести себя Вашингтон в российско-украинском конфликте, к чему он может подталкивать (или принуждать) украинского лидера, и какие могут быть последствия для Порошенко лично в случае ослушания. И, наконец, в-третьих, получить имиджевые бонусы внутри страны, подняться в глазах оппонентов – как во властной коалиции, так и за ее пределами, добившись особого отношения Трампа и таким образом продемонстрировав собственную перспективность, что президенту американозависимой страны, собирающемуся на второй срок, крайне важно», – говорится в публикации. Газета напоминает, что сообщение о встрече с Порошенко в графике Трампа появилось за несколько часов «и было обозначено как drop-in, т.е. короткая встреча («заглянуть на огонек»), и только буквально накануне встречи ценой неимоверных дипломатических усилий ее формат удалось расширить до 30 минут суетливого многолюдного общения».

«Большинство западных СМИ, освещавших встречу Порошенко и Трампа, первыми отметили необычную для американского президента скромность приема украинского коллеги и даже назвали ее унизительной, сравнивая с недавними куда более пафосными посещениями Белого дома лидеров Румынии и Панамы», – констатирует «Зеркало недели».

Существует ошибочное мнение, что СМИ отражают окружающую действительность. На деле все обстоит с точностью до наоборот. То, что мы воспринимаем как реальность, является тем, что навязывает нам телевизор. Став свидетелями этой новой суррогатной реальности, мы начинаем невольно транслировать ее вовне, создавая новую реальность. Иными словами, транслируемый телевизором аудиовизуальный образ АРХЕТИП (по О.Шматко) становится магнитом восприятия масс, который начинает работать, как самосбывающееся пророчество.

Это и есть так называемое бесструктурное управление обществом.

Два типа управления

Любой вид управления – это всегда выявление объективных возможностей, целеполагание и достижение избранных целей в практической деятельности. Общая теория управления выделяет два типа управления. Первый тип – это структурное или командно-адресное управление, и второй– это бесструктурное управление. В качестве примера структурного управления можно рассмотреть любую организацию, построенную по иерархическому принципу. Такие организации строятся на трех принципах: иерархии, полномочий и ответственности. Количество участников здесь ограничено, все знают друг друга, каждый сотрудник знает своего начальника, начальник знает своих подчиненных. Начальство раздает поручения и следит за качеством их исполнения подчиненными. При этом человек, стоящий на высшей социальной ступени, неуязвим для нижестоящего, работает принцип «ты начальник – я дурак».

Принципиально по-другому выглядит бесструктурное управление. Здесь количество участников не ограничено, иерархия присутствует, но прямого контакта «начальника» и «исполнителя» нет. «Начальник» мифологичен, то есть может быть представлен каким угодно, как показано в сюжете сказки «Волшебник Изумрудного города». Так работает пропаганда. Условный «начальник» директивы выдает, но не может потребовать их неукоснительного выполнения, так как нет прямого контакта с исполнителем. Но это не было бы управлением, если бы «исполнитель» не выполнял полученные директивы. Как же достигается необходимый эффект?

Язык нам друг или враг?

Язык служит средством создания моделей, нашего опыта, равно как и средством их передачи. Как известно, древние греки пользовались разными словами для обозначения этих двух функций языка. Термин «рема» обозначал слова, используемые как средство общения, а термин «логос» – слова, связанные с мышлением и пониманием. Понятие «рема» (ргцаа) относилось к высказыванию, или «словам как предметам», а понятие «логос» (хоуоа) – к словам, связанным с «проявлением разума».

Аристотель утверждал, что слова «обозначают» наш «умственный опыт», созвучно положению НЛП о том, что написанные и сказанные слова являются «поверхностными структурами», которые, в свою очередь, представляют собой преобразованные психические и лингвистические «глубинные структуры». Как следствие, слова могут одновременно отражать и формировать психический опыт. Проникая до уровня глубинных структур с помощью специфических слов, умелый коммуникатор может влиять на те скрытые психические процессы, которые находят свое отражение в языковых паттернах любого человека. Таким образом, язык может дублировать и даже заменять собой наш опыт и тем самым управлять нашей деятельностью.

Политический психолог Олег Шматко рассказывает, на чем строится так называемый психодизайн XXI века: «Суть человека – едина и неизменна во все времена, при всех социальных реалиях, при всех системах – ведущим мотивом всегда является и будет являться страх жизни, что является источником любой власти. Левое полушарие мозга человека всю жизнь занимается самообманом, а правое всю жизнь – самооправданием».

Это создает патовую ситуацию не только для формирующегося гражданского общества Украины, но и для человечества в целом!

Еще раз о бесструктурном управлении

В социальных системах, состоящих из множества индивидов, в некотором смысле – аналогичных друг другу элементов этой системы, бесструктурное управление использует главное свойство системы: каждый индивид обладает способностью запоминать проходящую через него информацию вероятностным образом и также вероятностным образом передавать информацию другим индивидам, входящим в это множество, и таким образом образовывать новую структуру или цепочку взаимодействий. В таком множестве могут протекать процессы прямого и обратного отображения, например, слухи. При управлении большими массами людей речь может идти только о вероятностных показателях, но именно в тех рамках, которые устраивают предиктора-управленца. Поведение же индивидов этого множества определяется их внутренним информационно-алгоритмическим состоянием, настроенностью на источник информации и степени доверия ему. Все элементы социальной системы – индивиды или их группы – автономны и самоуправляемы на основе своей свободной воли и информации их памяти. Каждым из них можно управлять извне, поскольку они могут принимать информацию в память, НО В САМОЙ ИНФОРМАЦИИ СУГГЕСТИВНО ЗАКОДИРОВАН СКРЫТЫЙ КОД, СОДЕРЖАЩИЙ ВЕКТОР ЦЕЛЕЙ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ВЫГОДНО ТОМУ, КТО ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ ЗАПУСКАЕТ. Они могут управлять другими элементами, поскольку могут выдавать информацию из памяти другим элементам множества. Основная идея бесструктурного управления состоит в том, что каждый индивид сохраняет иллюзию, что он ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВЕ СВОЕГО СОБСТВЕННОГО СВОБОДНОГО ВЫБОРА. Циркулярное распространение информации, когда одна и та же информация проходит через множество элементов, – несет в себе вероятностную предопределенность изменения информационного состояния в памяти элементов множества. Рассмотрим пример. У бизнесмена не покупают муку, а это скоропортящийся продукт. Чтобы «стимульнуть» спрос, он распускает слух о том, что мука подорожает в 10 раз. Как результат циркулярно вброшенной информации, вероятностно предопределенное изменение состояния памяти элементов ведет к изменению статистических характеристик их самоуправления и муку сметут за полчаса, самостоятельно выстроив структуры (очередь, выделение средств из семейного бюджета и т.д.), необходимые бизнесмену для реализации поставленного им и заложенного в информацию вектора целей. Если распространение информации в этом множестве и его последствия обладают устойчивой предсказуемостью в статистическом смысле (порождает предсказуемую статистику явлений), то возможно бесструктурное управление этим множеством, а также и его бесструктурное самоуправление.

Еще одним примером бесструктурного управления является автобус без кондуктора с кассами.

Цель управления автобусом: распространение билетов, взимание платы за проезд, оповещение об остановках. Все это ложится на плечи пассажиров, поскольку в большинстве случаев трансляция в автобусах не работает, кроме того, водителю просто не следует отвлекаться от управления машиной, а продавать билеты и объявлять остановки – помеха его работе. Концепция управления включает в себя: прием денег, их размен, выдачу сдачи, вручение билетов, контроль за тем, чтобы не было безбилетников, и консультации пассажиров о том, где им надо выйти. Она же – обязанности кондуктора; их исполняет вся совокупность пассажиров автобуса, на основе информации их памяти.

В жизни обществ бесструктурное управление прослеживается, прежде всего, по процессам обмена информацией между членами общества и разного рода их объединениями, поскольку возникающие в процессе бесструктурного управления структуры далеко не во всех случаях обретают юридическое оформление. В каких-то случаях структуры, возникающие в процессе бесструктурного управления, могут стабилизироваться и стать носителями структурного управления, а в каких-то иных случаях возникшие в бесструктурном управлении структуры могут распасться либо по достижении ими целей управления либо – не выдержав давления среды или вследствие неадекватности информационно-алгоритмического обеспечения деятельности образовавших их элементов.

Иллюзия внутренней воли как источник заблуждения

Безадресная циркуляция информации создает структуры, которые реализуют эту информацию в действие. Так же стоит заметить такой принцип действия управления, как автосинхронизация, когда по цепочке информация распространяется и действует на индивидов. Примером могут быть аплодисменты, когда редкие хлопки в зале создают бурю оваций. Бесструктурное управление эффективнее структурного, т.к. управленец может не отслеживать работу всех звеньев цепи, как это происходит в структуре. При грамотной циркуляции информации, она (информация) создает свои структуры, автономно реализующие план управленца. Управленец зачастую скрыт, и при поиске источника информации могут быть расставлены выгодные для управленца ложные ориентиры. Бесструктурное управление создает иллюзию внутренней воли индивида, т.е. добровольного выбора самого актора, хотя он был не более чем объект манипулирования. Не защищенный от манипуляций и не анализирующий информационные потоки индивид создает эгрегоры и наивно реализует заложенный в информацию вектор целей.