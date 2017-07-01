Нардепы будут отдыхать. Одни на нарах, другие – на Мальдивах и Канарах

Шестая сессия Верховной Рады восьмого созыва закрыта. Но последняя пленарная неделя надолго запомнится всем украинцам. Прежде всего тем, что показала истинное лицо народных избранников. Создалось впечатление, что дела государственные их заботят куда меньше, чем собственное обогащение. К примеру, народные депутаты, неоднократно обещавшие работать, сколько потребуется, даже не проголосовали за предложение спикера Андрея Парубия продлить заседание на пару часов, а за продление работы сессии голосов и вовсе не набралось.

В последнюю неделю народные депутаты спешили побыстрее рассмотреть внесенные в повестку дня законопроекты. Например, в спешке приняли закон о пенсионной реформе, что вызвало одобрение премьер-министра Владимира Гройсмана. Но вряд ли закон понравится пенсионерам и тем, кто собирается на заслуженный отдых. Закон принят пока только в первом чтении. Хотя он настолько сырой, что вряд ли получится его доработать до осени. Но именно на такой срок рассчитывает Владимир Гройсман. Чтобы уже с первого октября принять закон в целом. Но данный законопроект был принят без должного обсуждения. А ведь он затрагивает интересы миллионов украинцев, тех, кто ждет обещанного Кабмином повышения пенсий и тех, кто еще не начал трудовую деятельность. По выводу экспертов, незначительное повышение получат те, у которых сейчас минимальный размер пенсий, а стало быть, их трудовой вклад был незначителен. А те, кто сегодня получает около 2000 гривен могут рассчитывать на прибавку лишь в размере 200-300 гривен. Обещание премьер-министра Владимира Гройсмана и министра социальной политики Андрея Ревы осовременить пенсии скорее похоже на уловку, чем на правду. Особенно в отношении военных пенсионеров. Ибо Владимир Борисович собирается осовременивать их пенсии только после того, как пойдет вся пенсионная реформа. Спешка с принятием этого закона, очевидно, вызвана тем, что нужно рапортовать о сделанном Международному Валютному Фонду. На днях министр финансов Александр Данилюк рассказал о своих переговорах с директором-распорядителем Международного Валютного Фонда Кристин Логард. По его словам, очередной транш Международный Валютный Фонд намерен предоставить лишь к зиме. Да и то только после выполнения ряда условий. Все это подтверждает стремление нашего правительства осуществлять реформы только в угоду международным кредиторам. Но непонятно, что будет с реформой здравоохранения, закон о которой ранее был принят в первом чтении. Эта реформа тоже пока отложена на осень. Куда хуже идет борьба с коррупцией. Такое впечатление, что она только имитируется. А генеральный прокурор Юрий Луценко, очевидно, собирается в Президенты или в премьер-министры. Уж больно пиарит он свои заслуги. Так было и при рассмотрении его представлений о снятии неприкосновенности с шести народных депутатов. Из этого списка далеко не всех удалось привлечь к ответственности. Более того, Генеральный прокурор сам стал объектом критики со стороны народного депутата Андрея Лозового, который указал на многие несуразности в представлениях. А также обвинил его в незаконном обогащении. Лозовой заметил, что Луценко в своей электронной декларации указал не все имущество, которым владеет. В частности, жилой дом площадью около 900 квадратных метров. Юрий Витальевич заявил, что он якобы арендует жилплощадь у своего тестя. Лозовой настоял на внесении этих данных в единый реестр расследований. Но кто будет расследовать? Специальный Антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий, который является подчиненным Юрия Луценко?..

Верховная Рада лишила депутатской неприкосновенности народного депутата Олеся Довгого, но не смогла привлечь к ответственности народного депутата Андрея Лозового. Народный депутат Борислав Розенблат подозревается в так называемом янтарном деле. Поляков и Розенблат входят в правящую коалицию. Не потому ли Розенблата, лишив неприкосновенности, не захотели задерживать и арестовывать. Сработала круговая порука? Она почему-то не сработала в отношении народного депутата Михаила Добкина из оппозиционного блока. Бывшего мэра Харькова за недоказанные преступления девятилетней давности Верховная Рада решила не только лишить неприкосновенности, но и дала согласие на задержание и арест. Похоже, простые люди дали свою оценку деятельности народных депутатов. К примеру, Олег Барна из фракции Блок Петра Порошенко был забросан яйцами. По этому поводу глава фракции Блок Петра Порошенко народный депутат Артур Герасимов сделал заявление, потребовав немедленно разобраться в происшедшем. Только сомнительно, что глава СБУ Василий Грицак, подчиненный Президенту, и министр внутренних дел Арсен Аваков, ставленник «Народного Фронта», выполнят это требование.

Верховная Рада в последнюю сессионную неделю все-таки приняла закон о Конституционном суде. В ходе голосования за него было отмечено множество нарушений Регламента. Двое народных депутатов даже подали проекты постановлений об отмене данного закона, как неправильно принятого. Оба эти постановления, как и следовало ожидать, не получили поддержки. Согласно принятому закону, судьи Конституционного суда будут ежемесячно получать заработную плату в размере 120 000 гривен, а после ухода на пенсию – пожизненное содержание в 50 000 гривен. Как такое могло случиться, когда Владимир Гройсман и Андрей Рева не знают, где взять средства на осовременивание пенсий. Это еще раз возвращает нас к пенсионной реформе, которая, судя по всему, принята только в интересах международных кредиторов. Что же касается закона о Конституционном суде, то в него было внесено около тысячи поправок. И все они были поданы не народными депутатами, а Администрацией Президента.

В последний день работы шестой сессии был принят закон об изменениях в государственный бюджет 2017 года. Наконец добавили 15 млрд. гривен на жилищные субсидии. Хотя требовалось втрое больше. Зато Верховная Рада добавила 1 млрд. гривен Национальной полиции, несколько сот миллионов гривен дополнительно выделено Генеральной прокуратуре и Администрации Президента. В то же время недостаточно средств выделено на охрану здоровья и на поддержку образования. К счастью, без внимания Верховная Рада оставила требование фракции «Народного Фронта» о выделении 500 млн. гривен на проект «Стена». А на второй день Национальное Антикоррупционное бюро сообщило о злоупотреблениях пограничников в расходовании средств при строительстве этой стены. Почти одновременно во Львове Национальное Антикоррупционное бюро задержало директора Львовского бронетанкового завода за хищение сотен миллионов гривен. Напомним, что год тому назад был осужден на пять лет условно предыдущий директор этого завода. Кстати, задержание проворовавшегося директора произошло буквально за час до прибытия на это предприятие Президента Украины Петра Порошенко. Интересно, что он на это скажет. Словом, борьба с коррупцией и незаконным обогащением продолжается. И не факт, что успешно.