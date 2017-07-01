G-20 – образ будущего не предъявлен

Двенадцатый саммит G-20 проходил 7-8 июля 2017 года в Гамбурге. Канцлер Германии Ангела Меркель, принимавшая высоких гостей, сформулировала три основные задачи, стоявшие перед участниками саммита: усиление устойчивости мира к вызовам, обеспечение стабильности развития, а также повышение ответственности при принятии решений.

Уже при беглом взгляде на триаду задач, сформулированных Меркель, бросается в глаза попытка борьбы с симптомами, а не с болезнью. Элита мира понимает, что миропорядок неустойчив в результате глобального мирового кризиса, но чем вызван кризис, не говорится. Призыв к обеспечению стабильности развития (экономического роста) надо понимать как погоню за ресурсом, необходимым для удержания старого, трещащего по швам, миропорядка. Требование к мировым центрам принятия решений о повышении ответственности при принятии этих самых решений – не что иное, как призыв сохранить старое мироустройство.

Почему мировая элита так яростно держится за старое, понимая, что новое все равно победит? Каким должно быть это новое? О чем мы можем со всей однозначностью говорить, так это о том, что глобальной элитой не предъявлен миру образ будущего, к которому мир должен стремиться, преодолевая кризис, вызванный крушением мира старого.

Образ будущего и ценности общества

Ключевым элементом социально стабильного общества является единая картина общего будущего, которая формирует так называемые социальные (фоновые) ожидания у подавляющего числа членов этого общества. Люди должны иметь в своем сознании примерно одинаковую картину, т.е. набор представлений (репрезентаций) о том, куда двигается общество, какие ценности в этом обществе являются социально приемлемыми (социальное «добро»), а какие – нет (социальное «зло»). Должна быть поддерживаемая официальной государственной доктриной определенность в общецивилизационных целях и ценностях. Если такой картины, общей для большинства, не будет, такое общество неминуемо ждет колоссально глубокий раскол и, в конечном счете, крах.

Картина будущего как Рая в V – XV вв.: библейский проект

Почти 1000 лет в Европе была единая картина ценностей. Начиная с IV – V вв. по XV в. такая картина будущего в Европе основывалась на иудео-христианских представлениях о Рае (Библейский проект). Хремастия (крупное товарно-денежное производство по Аристотелю) осуждалась, ростовщичество было запрещено, общество было построено на основе экономической модели цехового хозяйства с его приоритетом социальной справедливости (своеобразный «христианский коммунизм») и солидарно-коллективным принципом ответственности. Сутью цеховой модели было: она должна обеспечить нормальное выживание детям в рамках той же социальной ниши, что и их родителям. Идея прибыли, стяжательства – осуждалась и табуировалась моралью нищенствующих монашеских орденов (Св. Франциск), модель прогресса и развития как увеличение темпов роста производства и потребления полностью отсутствовала. «Прогресс» – это идеи масонской эпохи Просвещения, ее автором считается Антуан де Кондорсе.

Зарождение капитализма и климатические условия Западной Европы XIV – XV вв

В XIV – XV вв. происходит первое глобальное изменение образа будущего. Впервые за 1000 лет происходит радикальное отклонение от библейской картины ценностей, библейского проекта. Это было связано с тем, что неожиданно меняются климатические условия – историки говорят о «малом ледниковом периоде» (МЛП). Исследователи полагают, что наступление малого ледникового периода было связано с замедлением течения Гольфстрима около 1300 г. В 1310-х годах Западная Европа, судя по летописям, пережила настоящую экологическую катастрофу. Это видно на картинах Питера Брейгеля младшего, где изображена Германия в снегу и жители катаются на льду. Прямым следствием первой фазы МЛП стал массовый голод первой половины XIV в.– в европейских хрониках известен как Великий голод. Стало понятно, что солидарная модель с приоритетом социальной справедливости не сможет более прокормить все возрастающее население севера Европы. Пришлось кардинально менять мировоззрение: больше нельзя было проводить время в келье в созерцании Бога, необходимо было спуститься с небес на землю и начинать что-то делать.

Эпоха Возрождения: гуманизм и Реформация

Из тупика всегда выход назад, AD FONTES:(«Назад к истокам!» – лат.): в Античность, по принципу инноваций, т.е. поиску новых социальных технологий с целью выживания в новых не толерантных условиях. Возникает эпоха Возрождения. У итальянских гуманистов (Леон Альберти и др.) возникает концепция HOMO FABER – «человек активно творящий», а не праздно созерцающий и не вмешивающийся в активную мирскую жизнь грешников». Если бы не МЛП, то Средневековье, наверное, длилось бы и сегодня и мы до сих пор ездили бы на лошадях. Возникает новая экономическая модель: капитализм, а вместе с ним и новый образ будущего: буржуазно-либеральный. Чтобы запустить эту новую либеральную модель, были необходимы деньги, которые можно было взять, например, у богатых католических орденов (к примеру, монастыри бернардинцев). За «раскулачивание» монастырей выступал еще Джордано Бруно, за что, по сути, и был сожжен Инквизицией на площади цветов в 1600 г. Далее на сцену выходит Мартин Лютер со своей Реформацией, и особенно Жан Кальвин, в протестантской теологии которых богатство становится признаком Божьего благословения и Божьей любви, а бизнес становится формой поклонения Богу. До этого центральной идеей католицизма была идея нестяжательства, пропагандируемая нищенствующими орденами францисканцев и доминиканцев. Любой монах в Католической церкви дает обет нестяжания наряду с обетом послушания и безбрачия. Св. Франциск слагал гимны «Госпоже моей, Бедности». Все это не способствовало развитию капитализма. Теперь же разрешают ростовщичество, порицаемое и запрещенное до тех пор под страхом изгнания и инквизиции. Начинается кредитование бизнеса (первые мануфактуры) – кровь индустриальной (in dust – «в грязи» англ.) эпохи, где главным свойством становится общественное разделение труда (ОРТ), создающее прибавочную стоимость товара. Возникают товарно-денежные отношения. В Голландии в это же время впервые принимается банковское законодательство. В цеховом производстве не было идеи прогресса, ускорения, никто не думал о снижении издержек или увеличении производительности труда или о доведении производства зеркал до промышленных масштабов. Основной принцип был просто делать то же, что делали до нас деды и прадеды, – экстенсивный путь поддержания производственного процесса на том же самом уровне в течение столетий («Веков унылых ряд бесплодный»). Венецианские зеркала на протяжении веков делал цех из 20 мастеров, поддерживая тем самым престижность и высокую цену товара. Объем работ, технологии и количество потомственных мастеров было из века в век строго фиксированным. Капитализм радикально изменяет этот традиционалистский подход. Теперь, чтобы выжить, необходимо делать больше, выше, сильнее. Здесь возникает прогрессистский подход: материальный прогресс и все возрастающее благосостояние населения становится приоритетом. В мире в Новое Время было создано всего 2 образа будущего: социалистический (коллективно-солидарный с традиционными ценностями и картиной «светлого будущего») и капиталистический (буржуазно-либеральный). Оба были основаны на одинаковой прогрессистской модели, в частности взимания ссудного процента, только при социализме было запрещено его частное присвоение.

Капитализм и масонская мораль

В либеральном проекте будущего начисто отсутствует мораль как правила человеческого общежития. Мораль может присутствовать в обществе, где у всех примерно одинаковые ценности. Теперь каждый сам выбирает себе систему ценностей на свое усмотрение. Поэтому теперь примирить этих индивидуалистов и заставить соблюдать эти правила может только ЗАКОН. Возникает целая система правового буржуазного (национального) государства с разделением властей и судебной системой, с соревновательным принципом процесса между адвокатурой и гособвинением, судмедэкспертизой, досудебным расследованием и дознанием, полицией – целым рядом институтов, которых не было в Средневековье. Модель этих институтов была позаимствована из масонских тайных обществ. Теперь каждый европеец – гражданин, и его защищает закон, и поэтому нельзя его убивать, а не потому, что убивать – плохо. Это коренной принцип масонского менталитета, до сих пор сохранившийся у англосаксов. Индейцев Америки можно убивать – им можно устроить геноцид (как и в Ираке, Афганистане, Косово, Украине), т.к. они – не люди, потому что их-то закон не защищает: они просто – биомасса, подлежащая утилизации. В либеральной модели отсутствует библейское представление об «Образе и Подобии Божьем», его заменяет право. Это и есть так называемая буржуазная лицемерная лживая мораль с двойными стандартами, где нет места традиционным ценностям Бога и семьи. Именно поэтому «Мировое правительство» через своих ставленников за последние 40 лет цинично делает все, чтобы уничтожить ценности семьи (гей-парады, ювенальная юстиция, ЛГБТ-сообщества) через пропаганду порнографии и свободного образа любви.

Закон и уничтожение среднего класса

Бедным закон не нужен, это инструмент в руках богатых. Богатым он тоже не нужен, т.к. у них свои службы безопасности и они сами решают свои вопросы. Люди с типовым потребительским мышлением, законопослушные обыватели, молятся на этот закон, потому что понимают, что только он сможет защитить их небольшую собственность. Сегодня в США появился новый класс – новые бедные (больше половины населения страны)– они лишились всего и навсегда, но они еще помнят, что каждая семья должна иметь свой домик или отдельную квартиру, у них еще осталась память о достойном существовании. Многие семьи живут сегодня в лесах из-за того, что были выселены банками, т.к. не смогли вовремя заплатить по ипотеке. В СССР средний класс был уничтожен в 1991 г. и недовольство этим фактом было компенсировано СМЕНОЙ ОБРАЗА БУДУЩЕГО, когда мы из одного проекта, социалистического, тут же попали в другой, либерально-капиталистический, и нам начали рассказывать сказки о светлом будущем капитализма и о 300 сортах сыра. На деле это обернулось страшнейшим кошмаром бандитских разборок 1990-х гг. и отрыжкой сословно-олигархического фашистского режима 2000-х гг.

Крах рейганомики и ее образа будущего

Но построенная в начале 1980-х гг. в США при президентстве Рональда Рейгана экономическая система под названием «рейганомика» (1981-2008), когда начали кредитованием стимулировать частный потребительский спрос (долг по старым кредитам гасился новыми кредитами, уходя, таким образом, в бесконечность), создала мыльный пузырь (банальная финансовая пирамида), который лопнул в 2008 г., когда разразился глобальный экономический кризис ликвидности. Долг среднего американского домохозяйства до 1980 г. не превышал 60% от годового дохода этого домохозяйства, а в 2008 г. – 135% и более. Учетная ставка Федеральной резервной системы (ФРС) США – 19% в 1980 г., 0% – в 2008 г. Средняя зарплата в США на 2008 г. по своей покупательской способности находится на уровне 1958 г. Падение ВВП страны в 2 раза, т.е. в 1,5 раза сильнее, чем в Великую депрессию 1929-1932 гг. Президент Обама продлил жизнь рейганомике за счет простой эмиссии. Он просто включил печатный станок и увеличил объем долларовой массы с 2008 по 2014 г. в 4,5 раза. Внешний долг США превысил $ 20 триллионов. С 2014 по 2017 г. США судорожно стремились продлить жизнь этой системы общества всеобщего благоденствия через институты МВФ за счет всех остальных стран мира: Великобритания и Китай потеряли $ 1 триллион, Россия – $ 500 миллиардов, Украина $ 400 млрд. (знаменитый «банкопад»). Все эти деньги пошли на поддержание госбюджета США. Обама забрал у банкиров $ 4 триллиона. Это был самый грандиозный грабеж в истории человечества!

Приход Трампа должен продемонстрировать, что подходы США меняются, для сохранения стабилизации своей мировой гегемонии. Можно со всей уверенностью утверждать об окончательном крахе экономической модели рейганомики и в целом буржуазно-либерального проекта будущего.

Образ будущего человека

Сегодня человек постмодернистской эпохи непосредственно, хаотично и ненасытно потребляет эмоции и представления напрямую из интернета. Это приводит к необратимой трансформации личности, делает ее более пластичной и подверженной манипулятивным воздействиям. В нем утрачивается внятная личностная структура: ценности, нравственность, смысложизненное ядро, убеждения – стержень личности, на котором строятся сознательные усилия для достижения осознанно поставленных целей. Теперь личностные усилия просто не нужны. Это ведет к мозаичности восприятия, к мозаичной картине мира. Можно говорить о переходе от клипового сознания к КЛИКОВОМУ, когда набором кликов решаются все проблемы. Люди готовы сегодня жертвовать своими фундаментальными интересами (отношения с Богом, развитие личности, семья, карьера) ради получения новых и все более сильных ощущений. Доминируют краткосрочные цели над долгосрочными. Человек готов избегать дискомфорта любой ценой, даже ценой своей жизни. Психологи говорят об общем снижении способности к целеполаганию, т.е. снижению разумности (критерием разумности, по Канту, является целеполагание). Сегодня говорят о постгуманизме и расчеловечивании культуры.

Новый образ будущего

На основе солидарного способа концентрации капитала и отказа от прогрессистской экономической модели (и всех остальных идей масонской эпохи Просвещения), что на деле соответствует возврату к азиатскому традиционному способу производства, может быть построен новый образ будущего – Новое средневековье.