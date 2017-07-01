А не испить ли нам кваску… из гаража?

Ах, лето!.. Впрочем, ахать особенно не будем: каждый из нас знает, что благодатная пора одесского моря, солнца и фруктов имеет и обратную сторону. Одной такой стороной стало утоление жажды посредством покупки кваса на улице, того самого, который реализовывается по старинке – из бочки.

Сначала по городу пронеслась информация: стало известно, что хорошо утоляющий жажду напиток, а именно – квас, производят в антисанитарных условиях. Во всяком случае, проверка одной из точек по продаже кваса в знаменитых желтых бочках показала, что этот напиток производили в… гараже на улице Водопроводной. Такую информацию донес до нашего измученного жаждой потребителя депутат Одесского горсовета Денис Григорьев, который участвовал совместно с представителями городского департамента торговли в проверке этого довольно прибыльного производства.

Процесс изготовления «гаражного кваса» был отлажен: подобие этого напитка готовится в грязных чанах и за ночь остывает, а рано утром, около 5:00 (трудятся люди, по ночам не досыпают!) разбавляется холодной водопроводной водой и развозится по торговым точкам. «Нехилый» рецептик, не правда ли?

Вопрос был вынесен на ближайшее аппаратное совещание в одесской мэрии. Итак, стало известно, что по результатам рейда в Одессе были выявлены не одна, а достаточно большое количество торговых точек, осуществляющих продажу разливного кваса без разрешительных документов.

Мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, что торговля готовыми продуктами питания в ненадлежащих санитарных условиях может привести к трагедии. Заодно напомнил о прошлогоднем вопиющем случае в Измаиле, когда летом 59 человек отравились шаурмой.

– Исходя из доклада моего заместителя Олеся Янчука, в Одессе появились достаточно большое количество бочек с квасом, не имеющих права торговать. В рейде принимали участие депутаты Одесского городского совета. Потом был осуществлен выезд на места, где производится квас. Условия поразили всех, кто это видел: и это то, чем поят одесситов и гостей нашего города, – возмутился Геннадий Труханов.

При этом, как заметила представитель СЭС, данная торговля осуществляется не в законодательном поле, поскольку никто не обращался в СЭС ни за регистрацией, ни за консультацией.

– Мы рисковать не имеем права. У нас миллионный город и большое количество гостей, при этом появляются несанкционированные точки, которые не имеют оснований на осуществление своей деятельности, – добавил Геннадий Труханов.

Мэр также предупредил одесситов, что сегодня покупка кваса на разлив из бочек небезопасна для здоровья, и «нужно через все СМИ предупредить гостей и жителей о том, что данный напиток небезопасен и не соответствует санитарным нормам».

– Мы за то, чтобы в Одессе был квас, но мы хотим понимать, что это качественный напиток, который был сделан согласно всем требованиям и всем санитарным нормам. Нам нужен качественный квас, и я этим займусь, – подчеркнул мэр.

Городской голова обратился к представителям Национальной полиции с просьбой помочь в организации серьезных проверок данных торговых точек, чтобы, наконец, обезопасить одесситов.