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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Королевский заказ реформировать Украину перебрал Владимир Гройсман («Borisych»)

Категория: Статьи


Королевский заказ реформировать Украину перебрал Владимир Гройсман («Borisych»)

7 июля в политических верхах Украины произошел бескровный переворот: право возглавить ход требуемых Западом реформ перехватил Владимир Гройсман. Это — главный итог его лондонского вояжа (5-7 июля), который масса украинских и западных СМИ по ряду причин обошли вниманием, хотя в столице Соединенного Королевства на международном «слете» реформаторов решали не только частные бизнес-вопросы, но и утвердили план изменений жизни в Украине в 2017-2020 годы.

 

«...согласие о жизненно важном значении Украины для всех нас...»

Информагентство УНИАН, одно из немногих, регулярно сообщало 5-6 июля детали того, как премьер Гройсман «находится с визитом в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, где принимает участие в Конференции по вопросам реформ в Украине». Но подоплека происходившего полнее раскрыта на сайте внешнеполитического ведомства Великобритании Foreign and Commonwealth Office (FCO): именно оно организовало ту международную конференцию «для усиления поддержки реформ в Украине», как указано в их пресс-релизе.

Запланировали данное мероприятие еще весной, о чем 19 апреля был извещен президент П. Порошенко, обсуждая в резиденции премьер-министра Терезы Мэй «повестку дня реформ в Украине». Но 5 июля там приняли, как главу украинской делегации, уже В. Гройсмана: он показался более подходящим. В пресс-релизе о его приеме отмечено, что Т. Мэй, обсуждая запуск Плана действий по реформированию Украины в 2017-2020 годы, приветствовала прогресс, достигнутый Украиной до сих пор, и «высоко оценила политическую волю, продемонстрированную премьер-министром Гройсманом, и подчеркнула важность сохранения динамики этого жизненно важного вопроса».

Итоги конференции от 6 июля подытожены в Коммюнике, опубликованном 7 июля на сайте правительства Великобритании, а общее настроение выразил на итоговой пресс-конференции госсекретать по иностранным делам и делам Содружеств Борис Джонсон: «...было достигнуто широкое согласие о жизненно важном значении Украины для всех нас...».

Отметив «большой оптимизм» участвующих в реформировании Украины международных финансовых институтов, сэр Джонсон пообещал премьеру Гройсману «очень широкую меру поддержки со стороны международного сообщества для вашей программы реформ» и готовность властей Соединенного Королевства «быть с вами плечом к плечу в течение длительного времени».

Подтверждая это, добавили авторитета В. Гройсману фото-сессиями с премьер-министром Канады Х. Фриланд и с президентом Европейского банка реконструкции и развития С. Чакрабати, который так щедро улыбался гостю из Киева, будто тот – инвестор, а не премьер государства-должника…

 

Подскок карьеры Гройсмана-младшего

Одобренный на Лондонской конференции реформаторский «Среднесрочный план приоритетных дел Правительства до 2020 года» команды В. Гройсмана, включает в разделе «Імплементаційна частина» (стр. 77)  важное условие: «еффективное лидерство» премьер-министра Украины, уполномоченного обеспечивать общее руководство и контроль исполнения этого документа. В этой схеме госуправления украинскому парламенту оставлена роль утверждать («ухвалювати») бюджетные предложения Кабмина, но президент Украины с его Администрацией даже не упомянуты (отправлены в Offside), что сильно урежет влияние окружения В. Порошенко и вызвало их кулуарное противодействие «выскочке» В. Гройсману.

Но в Лондоне сделали ставку — на последнего и он, прибыв 7 июля в Киев, заявил: «Я с оптимизмом возвращаюсь в Украину». Похвалясь получением «абсолютной политической поддержки» и «нового уровня взаимодействия с миром и нашим стратегическим партнером – Великобританией», не стал даже поминать недругов-парламентариев из фракции БПП. А уже через день премьер-фаворит принимал в резиденции на Грушевского, 12 — важных гостей: Генсеков НАТО и ООН. Явно, протекция Владимиру Борисовичу от Boris Johnson — не пустой звук и отчество «Borisych» премьера Гройсмана обретает новый смысл: ведомый главы FCO…

Предпочесть Гройсмана-младщего британцев побудили не столько его деловая хватка (заурядная, как показал год премьерства), сколько «залеты» нынешнего президента. Ведь П. Порошенко испортил отношения с новым главой США, скомпрометирован на Западе коррупционными скандалами и дерзнул просить главу МВФ отсрочить либерализацию в Украине торговли землей.

На фоне подобного более импозантно выглядит молодой премьер, наживший меньше врагов, умеющий на ходу менять мнения в угоду старшим партнерам и имеющий мудрых советников, начиная с отца-бизнесмена. Не зря Borisych на приеме у Т. Мэй подал спорное, но из-за «Brexit» политически выгодное принимающей стороне предложение готовить украино-британское Соглашение о Зоне Свободной торговли. А главное - гость  безоговорочно поддерживал все идеи и замечания другой стороны.

Радуя слух участников Лондонской конференции, В. Гройсман даже исказил указание пяти «целей», заявленных в презентуемом «Среднесрочном плане…». Там они названы обтекаемо: «економічне зростання, ефективне врядування, розвиток людського капіталу, верховенство права і боротьба з корупцією, безпека та оборона». Но Boris Johnson во вступительной речи на Лондонской конференции очертил более ясные задачи, включая нерешенные, по его мнению, такие «существенные реформы», как земельная, пенсионная и приватизация госпредприятий. Их и акцентировал в своей речи Borisych, не щадя точность изложения презентуемого документа.

Показательно, что в (размещенной на сайте правительства Великобритании) англоязычной версии «Среднесрочного плана…» скорректировали даже один из показателей ситуации в Украине. Так, в англоязычной версии документа указано (на стр. 2), что доля бедных среди украинского населения в январе-сентябре 2016 г. составляла 24,1% (меньше, чем в довоенном 2013 году!?), хотя в исходной украиноязычной версии дана еще менее реалистичная цифирь – 23,2%. Расхождение данных сеет смутные сомнения… Но о том участники конференции не узнали: усложнив сличение двух версий «плана», презентаторы переиначили в англоязычной версии оформление таблиц и «раздули» объем документа с 406-ти страниц до 533-х.

Импровизацию выступлений на той конференции облегчало отсутствие агентов независимых СМИ. При этом текст доклада В. Гройсмана опубликован не был и что он там заявлял — приходится угадывать, анализируя серию сообщений пресс-службы КМУ. Достоверным можно считать факт его обязательства временно (до окончания судебной реформы) распространить «на весь приватизационный процесс» нормы английского права: чтобы споры о собственности окончательно разрешал суд в Лондоне. Это интер-чиновник заявил 7 июля уже на ином мероприятии — «инвестиционном форуме» Ukraine Investor Day, устроенном в отеле Corinthia частными компаниями Dragon Capital и UkraineInvest. Но важно, что Borisych готов свою поддержку сильными мира сего оплатить сужением суверенитета Украины.

Таким макаром Гройсман-младший вскочил на «новый уровень взаимодействия» так явно, что 8 июля на его Facebook-странице один хвалитель объявил: «Будущий президент Украины»... Возможно, если за ближайший год фаворит исполнит  хотя бы треть обещанного в Лондоне.

 

У цунами реформ — долгий путь с «подводными камнями»

Важное предсказание включено в заявление на сайте правительства Соединенного королевства: «6 июля 2017 года Великобритания совместно с Украиной провела крупную международную конференцию в Лондоне по реформе в Украине. Волна реформ в Украине с 2014 года является самой далеко идущей и самой глубокой с момента ее независимости. Однако еще предстоит пройти долгий путь, и приверженность правительства Украины, и дальнейшая международная поддержка будут иметь решающее значение...».

Вехи этого долгого пути участники Лондонской конференции застолбили в принятом «коммюнике». Опубликованное (на языке оригинала) 7 июля на сайте правительства Великобритании, оно включает 11 разделов, суммирующих интерес британцев к реформации Украины.

Во-первых, указано следующий такой «слет» провести в 2018 г. в Копенгагене (в Королевстве Дания), а не в Киеве или Львове. Хотя от имени правительства Украины и 36 иностранных подписантов изначально декларировано намерение «коллективными усилиями» поддерживать «желание украинцами будущих изменений по их собственному выбору». Но учет этих желаний на плебисцитах — заказчики реформ не предусмотрели.

Зато в разделе 2 приветствуют успехи «после Революции 2014 года»: создание трех «антикоррупционных учреждений», запуск «инновационной системы электронных деклараций», рост «прозрачности» в госзакупках через систему ProZorro, «очистка банковского сектора», начало реформ в энергетическом секторе (чтобы увеличить «прозрачность» рынка, поощрить энергоэффективность и развивать... газоснабжение).

Одобряя интеграцию Украины в экономику Запада, в разделе 3 заявили: «Мы с нетерпением ждем вступления в силу договора о сотрудничестве ЕС-Украины и внедрения Украиной необходимых мер, чтобы в полной мере воспользоваться им».

В разделе 4 правительству Украины рекомендовали начать «запуск Плана действий 2017-2020 реформы» в координации и сотрудничестве с «донорами, международными партнерами и гражданским обществом». А ниже предписали вести реформы на условиях «Системы расширенного финансирования Международного валютного фонда и Макрофинансовой помощи ЕС». За это обещано к обещанным кредитам добавить «техническую консультацию».

А «ключевыми приоритетами» трехлетия реформ в Украине указаны:

- в экономике: «лучший инвестиционный климат, земельная реформа, приватизация, реформа энергетического сектора и развитие инфраструктуры»;

- в политике: «реформа государственного управления, реформа управления государственными финансами, избирательная реформа, децентрализация и электронное управление»;

 - в сфере «человеческого капитала»: реформировать здравоохранение (особенно — порядок госзакупок лекарств), системы образования, пенсионную и социального обеспечения (особенно — помощь населению, страдающему от «конфликта» на Донбассе);

- в сфере норм права и борьбы с коррупцией: судебная реформа, обеспечение «независимости и целостности» антикоррупционных органов, длительное внедрение и проверка электронной системы декларации актива/дохода, увеличение рисков и затрат для тех, кто «пытаются участвовать в коррупционных методах»;

- в сфере обороны и госбезопасности: развивать профессиональную армию и «эффективный гражданский надзор», привлекая «гражданское общество», Верховную Раду, национальные и международные «заинтересованные стороны», чтобы гарантировать прозрачность и ответственность в принятии и внедрении решений.

 

Заказчики реформ, вторя известные мантры, не дали верный рецепт, где на это брать финансы. Хотя, как признался в Лондоне В. Гройсман, даже для начатой реформы образования нужны дополнительно 3 млрд. $US, а их у Кабмина пока нет и Borisych просил согласия на «пролонгацию» (отсрочку) этой презентабельной новации...

«Волна реформ» толкает исполнителей «Среднесрочного плана» скорее выполнить требование МВФ о свободной продаже сельскохозяйственных земель. Но эта непопулярная среди украинских граждан затея может сломать карьеру даже протеже главы FCO.

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Королевский заказ реформировать Украину перебрал Владимир Гройсман («Borisych»)
Королевский заказ реформировать Украину перебрал Владимир Гройсман («Borisych»)
Королевский заказ реформировать Украину перебрал Владимир Гройсман («Borisych»)
Королевский заказ реформировать Украину перебрал Владимир Гройсман («Borisych»)
Королевский заказ реформировать Украину перебрал Владимир Гройсман («Borisych»)
Королевский заказ реформировать Украину перебрал Владимир Гройсман («Borisych»)
Королевский заказ реформировать Украину перебрал Владимир Гройсман («Borisych»)
Королевский заказ реформировать Украину перебрал Владимир Гройсман («Borisych»)
Королевский заказ реформировать Украину перебрал Владимир Гройсман («Borisych»)
Королевский заказ реформировать Украину перебрал Владимир Гройсман («Borisych»)
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