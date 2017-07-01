Королевский заказ реформировать Украину перебрал Владимир Гройсман («Borisych»)

7 июля в политических верхах Украины произошел бескровный переворот: право возглавить ход требуемых Западом реформ перехватил Владимир Гройсман. Это — главный итог его лондонского вояжа (5-7 июля), который масса украинских и западных СМИ по ряду причин обошли вниманием, хотя в столице Соединенного Королевства на международном «слете» реформаторов решали не только частные бизнес-вопросы, но и утвердили план изменений жизни в Украине в 2017-2020 годы.

«...согласие о жизненно важном значении Украины для всех нас...»

Информагентство УНИАН, одно из немногих, регулярно сообщало 5-6 июля детали того, как премьер Гройсман «находится с визитом в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, где принимает участие в Конференции по вопросам реформ в Украине». Но подоплека происходившего полнее раскрыта на сайте внешнеполитического ведомства Великобритании Foreign and Commonwealth Office (FCO): именно оно организовало ту международную конференцию «для усиления поддержки реформ в Украине», как указано в их пресс-релизе.

Запланировали данное мероприятие еще весной, о чем 19 апреля был извещен президент П. Порошенко, обсуждая в резиденции премьер-министра Терезы Мэй «повестку дня реформ в Украине». Но 5 июля там приняли, как главу украинской делегации, уже В. Гройсмана: он показался более подходящим. В пресс-релизе о его приеме отмечено, что Т. Мэй, обсуждая запуск Плана действий по реформированию Украины в 2017-2020 годы, приветствовала прогресс, достигнутый Украиной до сих пор, и «высоко оценила политическую волю, продемонстрированную премьер-министром Гройсманом, и подчеркнула важность сохранения динамики этого жизненно важного вопроса».

Итоги конференции от 6 июля подытожены в Коммюнике, опубликованном 7 июля на сайте правительства Великобритании, а общее настроение выразил на итоговой пресс-конференции госсекретать по иностранным делам и делам Содружеств Борис Джонсон: «...было достигнуто широкое согласие о жизненно важном значении Украины для всех нас...».

Отметив «большой оптимизм» участвующих в реформировании Украины международных финансовых институтов, сэр Джонсон пообещал премьеру Гройсману «очень широкую меру поддержки со стороны международного сообщества для вашей программы реформ» и готовность властей Соединенного Королевства «быть с вами плечом к плечу в течение длительного времени».

Подтверждая это, добавили авторитета В. Гройсману фото-сессиями с премьер-министром Канады Х. Фриланд и с президентом Европейского банка реконструкции и развития С. Чакрабати, который так щедро улыбался гостю из Киева, будто тот – инвестор, а не премьер государства-должника…

Подскок карьеры Гройсмана-младшего

Одобренный на Лондонской конференции реформаторский «Среднесрочный план приоритетных дел Правительства до 2020 года» команды В. Гройсмана, включает в разделе «Імплементаційна частина» (стр. 77) важное условие: «еффективное лидерство» премьер-министра Украины, уполномоченного обеспечивать общее руководство и контроль исполнения этого документа. В этой схеме госуправления украинскому парламенту оставлена роль утверждать («ухвалювати») бюджетные предложения Кабмина, но президент Украины с его Администрацией даже не упомянуты (отправлены в Offside), что сильно урежет влияние окружения В. Порошенко и вызвало их кулуарное противодействие «выскочке» В. Гройсману.

Но в Лондоне сделали ставку — на последнего и он, прибыв 7 июля в Киев, заявил: «Я с оптимизмом возвращаюсь в Украину». Похвалясь получением «абсолютной политической поддержки» и «нового уровня взаимодействия с миром и нашим стратегическим партнером – Великобританией», не стал даже поминать недругов-парламентариев из фракции БПП. А уже через день премьер-фаворит принимал в резиденции на Грушевского, 12 — важных гостей: Генсеков НАТО и ООН. Явно, протекция Владимиру Борисовичу от Boris Johnson — не пустой звук и отчество «Borisych» премьера Гройсмана обретает новый смысл: ведомый главы FCO…

Предпочесть Гройсмана-младщего британцев побудили не столько его деловая хватка (заурядная, как показал год премьерства), сколько «залеты» нынешнего президента. Ведь П. Порошенко испортил отношения с новым главой США, скомпрометирован на Западе коррупционными скандалами и дерзнул просить главу МВФ отсрочить либерализацию в Украине торговли землей.

На фоне подобного более импозантно выглядит молодой премьер, наживший меньше врагов, умеющий на ходу менять мнения в угоду старшим партнерам и имеющий мудрых советников, начиная с отца-бизнесмена. Не зря Borisych на приеме у Т. Мэй подал спорное, но из-за «Brexit» политически выгодное принимающей стороне предложение готовить украино-британское Соглашение о Зоне Свободной торговли. А главное - гость безоговорочно поддерживал все идеи и замечания другой стороны.

Радуя слух участников Лондонской конференции, В. Гройсман даже исказил указание пяти «целей», заявленных в презентуемом «Среднесрочном плане…». Там они названы обтекаемо: «економічне зростання, ефективне врядування, розвиток людського капіталу, верховенство права і боротьба з корупцією, безпека та оборона». Но Boris Johnson во вступительной речи на Лондонской конференции очертил более ясные задачи, включая нерешенные, по его мнению, такие «существенные реформы», как земельная, пенсионная и приватизация госпредприятий. Их и акцентировал в своей речи Borisych, не щадя точность изложения презентуемого документа.

Показательно, что в (размещенной на сайте правительства Великобритании) англоязычной версии «Среднесрочного плана…» скорректировали даже один из показателей ситуации в Украине. Так, в англоязычной версии документа указано (на стр. 2), что доля бедных среди украинского населения в январе-сентябре 2016 г. составляла 24,1% (меньше, чем в довоенном 2013 году!?), хотя в исходной украиноязычной версии дана еще менее реалистичная цифирь – 23,2%. Расхождение данных сеет смутные сомнения… Но о том участники конференции не узнали: усложнив сличение двух версий «плана», презентаторы переиначили в англоязычной версии оформление таблиц и «раздули» объем документа с 406-ти страниц до 533-х.

Импровизацию выступлений на той конференции облегчало отсутствие агентов независимых СМИ. При этом текст доклада В. Гройсмана опубликован не был и что он там заявлял — приходится угадывать, анализируя серию сообщений пресс-службы КМУ. Достоверным можно считать факт его обязательства временно (до окончания судебной реформы) распространить «на весь приватизационный процесс» нормы английского права: чтобы споры о собственности окончательно разрешал суд в Лондоне. Это интер-чиновник заявил 7 июля уже на ином мероприятии — «инвестиционном форуме» Ukraine Investor Day, устроенном в отеле Corinthia частными компаниями Dragon Capital и UkraineInvest. Но важно, что Borisych готов свою поддержку сильными мира сего оплатить сужением суверенитета Украины.

Таким макаром Гройсман-младший вскочил на «новый уровень взаимодействия» так явно, что 8 июля на его Facebook-странице один хвалитель объявил: «Будущий президент Украины»... Возможно, если за ближайший год фаворит исполнит хотя бы треть обещанного в Лондоне.

У цунами реформ — долгий путь с «подводными камнями»

Важное предсказание включено в заявление на сайте правительства Соединенного королевства: «6 июля 2017 года Великобритания совместно с Украиной провела крупную международную конференцию в Лондоне по реформе в Украине. Волна реформ в Украине с 2014 года является самой далеко идущей и самой глубокой с момента ее независимости. Однако еще предстоит пройти долгий путь, и приверженность правительства Украины, и дальнейшая международная поддержка будут иметь решающее значение...».

Вехи этого долгого пути участники Лондонской конференции застолбили в принятом «коммюнике». Опубликованное (на языке оригинала) 7 июля на сайте правительства Великобритании, оно включает 11 разделов, суммирующих интерес британцев к реформации Украины.

Во-первых, указано следующий такой «слет» провести в 2018 г. в Копенгагене (в Королевстве Дания), а не в Киеве или Львове. Хотя от имени правительства Украины и 36 иностранных подписантов изначально декларировано намерение «коллективными усилиями» поддерживать «желание украинцами будущих изменений по их собственному выбору». Но учет этих желаний на плебисцитах — заказчики реформ не предусмотрели.

Зато в разделе 2 приветствуют успехи «после Революции 2014 года»: создание трех «антикоррупционных учреждений», запуск «инновационной системы электронных деклараций», рост «прозрачности» в госзакупках через систему ProZorro, «очистка банковского сектора», начало реформ в энергетическом секторе (чтобы увеличить «прозрачность» рынка, поощрить энергоэффективность и развивать... газоснабжение).

Одобряя интеграцию Украины в экономику Запада, в разделе 3 заявили: «Мы с нетерпением ждем вступления в силу договора о сотрудничестве ЕС-Украины и внедрения Украиной необходимых мер, чтобы в полной мере воспользоваться им».

В разделе 4 правительству Украины рекомендовали начать «запуск Плана действий 2017-2020 реформы» в координации и сотрудничестве с «донорами, международными партнерами и гражданским обществом». А ниже предписали вести реформы на условиях «Системы расширенного финансирования Международного валютного фонда и Макрофинансовой помощи ЕС». За это обещано к обещанным кредитам добавить «техническую консультацию».

А «ключевыми приоритетами» трехлетия реформ в Украине указаны:

- в экономике: «лучший инвестиционный климат, земельная реформа, приватизация, реформа энергетического сектора и развитие инфраструктуры»;

- в политике: «реформа государственного управления, реформа управления государственными финансами, избирательная реформа, децентрализация и электронное управление»;

- в сфере «человеческого капитала»: реформировать здравоохранение (особенно — порядок госзакупок лекарств), системы образования, пенсионную и социального обеспечения (особенно — помощь населению, страдающему от «конфликта» на Донбассе);

- в сфере норм права и борьбы с коррупцией: судебная реформа, обеспечение «независимости и целостности» антикоррупционных органов, длительное внедрение и проверка электронной системы декларации актива/дохода, увеличение рисков и затрат для тех, кто «пытаются участвовать в коррупционных методах»;

- в сфере обороны и госбезопасности: развивать профессиональную армию и «эффективный гражданский надзор», привлекая «гражданское общество», Верховную Раду, национальные и международные «заинтересованные стороны», чтобы гарантировать прозрачность и ответственность в принятии и внедрении решений.

Заказчики реформ, вторя известные мантры, не дали верный рецепт, где на это брать финансы. Хотя, как признался в Лондоне В. Гройсман, даже для начатой реформы образования нужны дополнительно 3 млрд. $US, а их у Кабмина пока нет и Borisych просил согласия на «пролонгацию» (отсрочку) этой презентабельной новации...

«Волна реформ» толкает исполнителей «Среднесрочного плана» скорее выполнить требование МВФ о свободной продаже сельскохозяйственных земель. Но эта непопулярная среди украинских граждан затея может сломать карьеру даже протеже главы FCO.