«Вновь я посетил…»: Жванецкий побывал в квартире своего детства

«Мамина квартира»… Так называется небольшой альбом фотографий, которые разместила супруга Михаила Жванецкого в Фейсбуке. Каждое фото — кусочек нашей с вами одесской истории. Это и фотографии матери нашего Михал Михалыча, и самого писателя-сатирика, и ушедших от нас Райкина, Ильченко, и многих других, которых «уж нет». Улыбающийся Карцев, плакаты того времени, когда дуэт Карцева и Ильченко блистательно исполнял миниатюры «нашего Миши»…

Сатирик и писатель, художественный руководитель Московского театра миниатюр Михаил Жванецкий, по традиции приехав в родной город этим летом, посетил свой одесский дворик на Старопортофранковской 133, где находится квартира, в которой он жил с мамой с 1945 года.

Обычный одесский двор с галереями и самым обычным укладом. Стоит подняться по ступенькам — и вот она, Мишина квартира, где, кажется, остановилось время, где каждая вещь — память, каждый плакат — яркое воспоминание. Здесь на стенах — фото маленького Миши, с мамой и без, и все это, вместе взятое, — тоже ведь наша с вами история, мы ведь так гордимся славными именами, которые Одесса столь щедро раздарила миру.

В этом году наш известный сатирик, такой одесский и такой любимый всеми, уже успел побывать на открытии скульптуры «Дома солнца» и выступить на церемонии открытия Одесского международного кинофестиваля.

На открытии арт-объекта солнечного Михаила Ревы Михал Михалыч еще раз признался в любви к родному городу:

— Я сегодня очень кайфую. Я с Одессой не расстаюсь никогда... Я счастлив, что я в Одессе, потому что именно здесь создаю все, чему потом аплодируют.

На открытии Одесского кинофеста, которое проходило в Национальном театре оперы и балета, он был в числе звездных гостей. Свой монолог, который он читал со сцены Одесского оперного, Михаил Жванецкий посвятил одесситкам, а покидая сцену под бурные аплодисменты, пожелал, чтобы «киноэкраны были не плоскими, а выпуклыми».