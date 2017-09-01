Моральное право творить самосуд вместо Закона

Когда в очередной раз мой дорогой читатель посетует, почему в Украину не идут инвесторы и не вкладывают в крепнущую украинскую демократию свои средства, то вынужден будет с сожалением признать — потому что в любой момент любой бизнес может быть уничтожен государственной машиной или силовиками. И может это произойти в двух случаях — для публичного наказания по причине революционной целесообразности или попросту с коррупционным умыслом.

Вот поэтому инвесторы и не идут в Украину. Им, инвесторам, как известно, нужны места, где право собственности свято, и где при малейших признаках угрозы для их собственности, а уж вандализма — тем более, появляется полиция и всех вяжет. И хотелось бы подчеркнуть особо — вне зависимости от морального права творить самосуд!

По сути, случай с граффити на улице Грушевского в Киеве стал очередным в длинном перечне подобных. И суть этих практически ежедневно повторяющихся происшествий сводится к ответу на такой вопрос: что важнее после революции в Украине — Закон или революционная целесообразность?

Революционная целесообразность побеждает?

В субботу, 2 сентября, с фасада мебельного магазина «Эмпориум» по ул. Грушевского исчезли знаменитые граффити – «Триптих» или Иконы Революции, появившиеся на здании во время Революции Достоинства и остававшиеся нетронутыми в течение 3,5 лет.

В последующие часы реакция киевской патриотически настроенной общественности ожидаемо приобрела эффект разорвавшейся бомбы. Бить в колокол начали, как водится, особо активные пользователи социальных сетей, блогеры и журналисты.

Молниеносно на массовое обсуждение общественностью возникшей ситуации отреагировал глава Института национальной памяти Владимир Вятрович. На своей странице в Facebook он заявил, что ИНП готовит обращение в полицию и в Генеральную прокуратуру по факту вандализма, поскольку граффити на Грушевского «являются памятником истории согласно приказу Минкультуры от 15.10.2014 №869». Их уничтожение является преступлением и подпадает под действие ч.2 ст. 298 Уголовного кодекса — умышленное незаконное уничтожение, разрушение, повреждение объекта культурного наследия или его части — штраф до 2350 грн. или ограничение, или лишение свободы до 3 лет с возможным запретом занимать определенные должности или деятельность.

В мгновение ока на Facebook появились посты лидера группировки C14 Евгения Карася и главы организации «Новый огонь» Дмитрия Ризниченко, в которых авторы приглашали всех неравнодушных к действию, а именно — навестить хозяина магазина на Грушевского и «провести политинформацию».

На месте «политинформация» вылилась в то, что собравшиеся у входа в здание несколько десятков человек забросали магазин камнями и начали жечь у входа в магазин шины. Прибывшие на место происшествия правоохранители вместо задержания за явное нарушение общественного порядка и нанесение вреда имуществу, как могли, успокаивали страсти. В присутствии большого скопления журналистов, полиции и под видеокамеру окна и двери магазина были разбиты, а на фасаде на месте стертых граффити-икон молодые активисты оставили надписи: «Здесь был Майдан», «Нас не сотрешь» и «Никогда так больше не делай», а также и менее корректные. При этом всё рушилось демонстративно, с открытыми лицами, никто не переживал, что будут какие-то последствия.

После чего последовала реакция органов правопорядка на самом что ни на есть высоком уровне. Но не такая, как вы ожидали, мой дорогой читатель…

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook сообщил, что прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити времен Революции Достоинства на фасаде магазина «Эмпориум» на улице Грушевского:

«Как известно, приказом Министерства культуры Украины N869 от 15.10.2014 года место боевых действий и массовой гибели граждан в районе ул. Грушевского в Киеве во время акций протеста в феврале 2014 отнесено к объектам культурного наследия, повреждение или уничтожение которых влечет за собой уголовную ответственность по ст. 298 УК Украины.

Кроме того, бизнес - вандалов из «ЭМПОРИУМ» в ближайшее время тщательно проверят все государственные контролирующие органы.

Отписался в Facebook и владелец магазина Игорь Доценко сообщением о том, что «Эмпориум» закрывается, а также заявлением о том, что граффити «стерли провокаторы».

«Салон "Эмпориум" закрыт! Несмотря на то, что мы три с половиной года смотрели и ухаживали за граффити, мы стали заложниками провокаторов, которые и закрасили эти работы, для того чтобы совершить этот вандализм», — отметил он. Перепуганный владелец выразил надежду, что полиция и суд разберутся в сложившейся ситуации.

На аромат громкого пиара подтянулся и автор уничтоженных Икон Революции. Социальный художник с говорящим самим за себя именем Sociopath считает, что восстановление граффити без его участия другими художниками является неправильным. Он не может объяснить сам себе, почему с просьбой восстановить картины никто из представителей государственных институтов к НЕМУ до сих пор не обращался. В то же время он выразил непреодолимую готовность восстановить трилогию, как только ситуация «приобретет правильное развитие».

Что говорит закон

Вот и нам с вами, дорогой мой читатель, давно хотелось бы, чтобы ситуация «приобрела правильное развитие», не правда ли? Не кажется ли вам, что всё происходящее носит некоторый фантасмагорический оттенок? Так и ловишь себя на мысли, что всё это происходит на страницах сатирических произведений Булгакова или Зощенко или футуристических хроник братьев Стругацких.

Таковое ощущение порождает неординарная, а главное - пугающая реакция правоохранителей на подобные происшествия. Если Министерство внутренних дел в лице своего главы Арсена Авакова и его говорящих голов — советника Антона Геращенко и даже Зоряна со Шкиряком отмолчалось, то прокуратура, как орган, стоящий на страже законности, откровенно смутила своей реакцией.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не просто фактически пригрозил владельцу магазина уголовной ответственностью. О том, какова его трактовка так называемого «акта возмездия» генпрокурор ни словом не обмолвился. Сложилось стойкое ощущение, что прокуратура скорее одобряет действия молодых активистов, чем осуждает настолько, чтобы применить к ним, например, находящуюся по соседству статью 296 УК Украины «Хулиганство».

Мало того, оказалось также, что с точки зрения Закона установить вину владельца магазина, стершего с фасада здания революционные граффити, весьма проблематично до получения информации о том, были ли соблюдены Минкультом или местными властями все формальности, описанные законом «Об охране культурного наследия».

В законе говорится, что Минкульт должен заключить договоры с собственниками квартир и других помещений об охране памятника истории. И только после подписания этого договора человеком, владельцем помещения, жителями дома включаются обязанности охранять это культурное наследие. То есть, если с человеком не заключался договор об охране культурного наследия, и там не было указано, что граффити – культурное наследие, то в его действиях состава преступления нет. Был ли заключен такой договор с собственником магазина?

Прежде всего всю документацию должна была проверить Генпрокуратура, тогда и стало бы понятно, кто нарушил закон — Минкульт, госорганы или собственник/арендатор магазина. Только после этого должна была последовать реакция генпрокурора.

Ну и, как говорится, «вишенка на торте» — это генпрокурор, который обещает проверки фискальных и контролирующих органов владельцу мебельного магазина. Наверное, это — беспредел, но скорее — глупость. Глупость — потому что своими действиями генпрокурор дискредитирует действующую власть. Ведь в стране еще оставались люди, верящие, что силовые структуры работают по закону, а не исходя из революционной целесообразности. Кто же захочет на свой страх и риск инвестировать в Украину?!

Революционная целесообразность «пожирает своих детей»

Как и всякое событие подобного рода, погром «Эмпориума» разделил общество на тех, кто поддерживает действия погромщиков, называя их патриотами, призвавшими к ответу «жлоба-барыгу» хозяина магазина, и тех, кто не приемлет столь откровенного пренебрежения законом.

В этой связи радикально настроенной части общества хотелось бы напомнить, что революционная целесообразность жестока, на ее кровавый алтарь во все времена принято было приносить миллионы человеческих жизней.

Но вот готовы ли те, кто сегодня защищает подобные акции, к тому, что их имущество, здоровье, а то и жизнь, равно как и их близких, может оказаться на пути той самой революционной необходимости? Давайте вспомним как Французская революция потом «пожирала своих детей». Можно вспомнить любую другую революцию, это их общая черта.

Особый трагизм такому насущному для нас явлению революционной целесообразности придает активно обсуждаемый в обществе вопрос о легализации оружия для населения с целью самозащиты. Сама постановка такого вопроса уже говорит о полном проигрыше Закона. Ведь раз вопрос существует - значит, Закон уже неспособен защитить общество. Но куда страшнее другое: неизвестно, как будет использоваться это оружие – в качестве самозащиты от хулиганов, вооруженных преступников, но также оно в полную силу будет использоваться против патриотов, пришедших громить заведение, в котором их, например, обслужили на русском языке. Потому что Закон «не с ними, он против них».