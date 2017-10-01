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  • Дата: Вчера, 18:30
Вчера, 18:30

Троицкому молодежному центру 10 лет!

Категория: Статьи


Троицкому молодежному центру 10 лет!

Порой даже не верится, что уже 10 лет прошло… Все это происходило у меня на глазах! Воскресная школа Одесского Свято-Троицкого собора разрасталась, пополнялась все новыми и новыми учениками-малышами. А старшие дети подрастали, оканчивали обычные общеобразовательные школы, поступали в вузы, женились, выходили замуж, а из Воскресной школы не хотели уходить! Нравилось им там! Ведь воскресная школа – это не просто уроки, новые знания, это в первую очередь вера, которая объединяла всех этих ребят, ну и, конечно же, приятное общение. Столько хорошего было за годы учебы – и совместные праздники, и поездки по святым местам, как тут уйдешь? В то же время школа есть школа, там существует программа. И детские группы не рассчитаны на взрослых людей. Тогда-то у повзрослевших учеников и возникла идея создать молодежный центр. Чтобы не расставаться. Чтобы по-прежнему быть вместе, с друзьями, с единомышленниками, в Соборе, и при этом делать что-то хорошее, полезное, нужное людям.

Со своей идеей молодые люди обратились к настоятелю Свято-Троицкого собора протоиерею Виктору Петлюченко. Настоятель такое начинание одобрил, попросил благословение у Владыки, митрополита Одесского и Измаильского Агафангела. И вот десять лет назад, 20 октября 2007 года Владыка подписал указ о создании Троицкого молодежного центра. Первым его руководителем стал протоиерей Сергей Кударенко, который сейчас - настоятель храма Св. Преподобного Сергия Радонежского при общеобразовательной церковно-приходской школе.

С 2014 года духовником и руководителем Троицкого молодежного центра является протоиерей Андрей Пронин.

-  Сегодня в него входят ребята, окончившие Воскресную школу собора, а также молодые люди – прихожане храма, - рассказал о. Андрей. - Их возраст от 16 до 35 лет. Официально в Молодежном центре 30 человек.

Чем же занимается молодежный центр? В наше трудное время, когда и в обществе, и в государстве, и у конкретных людей так много проблем, заняться всегда есть чем. Ребята и их руководитель помогают больным, посещают Областную психиатрическую больницу, что на Слободке, опекают Городскую больницу № 5, которая находится рядом с собором, посещают дом-интернат для детей-инвалидов, расположенный по улице Макаренко, проводят благотворительные ярмарки, средства от которых также идут на помощь больным. И что очень важно – они по-прежнему общаются, вместе смотрят фильмы, обсуждают книги, дискутируют на наболевшие темы. И вместе находят ответы на многие вопросы, которые сегодня тревожат молодых.

Накануне юбилея молодежного центра, после Воскресной литургии, настоятель Свято-Троицктого собора протоиерей Виктор Петлюченко торжественно поздравил ребят и их руководителя, пожелал им успехов, выразил надежду, что они и дальше с таким же энтузиазмом, радостью и усердием будут нести в мир веру, надежду и любовь!   

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Троицкому молодежному центру 10 лет!
Троицкому молодежному центру 10 лет!
Троицкому молодежному центру 10 лет!
Троицкому молодежному центру 10 лет!
Троицкому молодежному центру 10 лет!
Троицкому молодежному центру 10 лет!
Троицкому молодежному центру 10 лет!
Троицкому молодежному центру 10 лет!
Троицкому молодежному центру 10 лет!
Троицкому молодежному центру 10 лет!
Троицкому молодежному центру 10 лет!
Троицкому молодежному центру 10 лет!
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