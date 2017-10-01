Троицкому молодежному центру 10 лет!

Порой даже не верится, что уже 10 лет прошло… Все это происходило у меня на глазах! Воскресная школа Одесского Свято-Троицкого собора разрасталась, пополнялась все новыми и новыми учениками-малышами. А старшие дети подрастали, оканчивали обычные общеобразовательные школы, поступали в вузы, женились, выходили замуж, а из Воскресной школы не хотели уходить! Нравилось им там! Ведь воскресная школа – это не просто уроки, новые знания, это в первую очередь вера, которая объединяла всех этих ребят, ну и, конечно же, приятное общение. Столько хорошего было за годы учебы – и совместные праздники, и поездки по святым местам, как тут уйдешь? В то же время школа есть школа, там существует программа. И детские группы не рассчитаны на взрослых людей. Тогда-то у повзрослевших учеников и возникла идея создать молодежный центр. Чтобы не расставаться. Чтобы по-прежнему быть вместе, с друзьями, с единомышленниками, в Соборе, и при этом делать что-то хорошее, полезное, нужное людям.

Со своей идеей молодые люди обратились к настоятелю Свято-Троицкого собора протоиерею Виктору Петлюченко. Настоятель такое начинание одобрил, попросил благословение у Владыки, митрополита Одесского и Измаильского Агафангела. И вот десять лет назад, 20 октября 2007 года Владыка подписал указ о создании Троицкого молодежного центра. Первым его руководителем стал протоиерей Сергей Кударенко, который сейчас - настоятель храма Св. Преподобного Сергия Радонежского при общеобразовательной церковно-приходской школе.

С 2014 года духовником и руководителем Троицкого молодежного центра является протоиерей Андрей Пронин.

- Сегодня в него входят ребята, окончившие Воскресную школу собора, а также молодые люди – прихожане храма, - рассказал о. Андрей. - Их возраст от 16 до 35 лет. Официально в Молодежном центре 30 человек.

Чем же занимается молодежный центр? В наше трудное время, когда и в обществе, и в государстве, и у конкретных людей так много проблем, заняться всегда есть чем. Ребята и их руководитель помогают больным, посещают Областную психиатрическую больницу, что на Слободке, опекают Городскую больницу № 5, которая находится рядом с собором, посещают дом-интернат для детей-инвалидов, расположенный по улице Макаренко, проводят благотворительные ярмарки, средства от которых также идут на помощь больным. И что очень важно – они по-прежнему общаются, вместе смотрят фильмы, обсуждают книги, дискутируют на наболевшие темы. И вместе находят ответы на многие вопросы, которые сегодня тревожат молодых.

Накануне юбилея молодежного центра, после Воскресной литургии, настоятель Свято-Троицктого собора протоиерей Виктор Петлюченко торжественно поздравил ребят и их руководителя, пожелал им успехов, выразил надежду, что они и дальше с таким же энтузиазмом, радостью и усердием будут нести в мир веру, надежду и любовь!