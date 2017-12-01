Заключение Венецианской Комиссии по языкам стало победой для Украины – Кивалов

Венецианская комиссия раскритиковала "монополию" украинского языка обучения школьников 5-12 классов, и высказалась против дискриминации русского. Такое решение является победой для Украины, поскольку позволит сгладить языковые разногласия, благодаря советам третьей компетентной непредвзятой стороны.

Об этом заявил народный депутат Украины от "Оппозиционного блока" Сергей Кивалов.

Он напомнил, что 11 декабря был обнародован официальный текст заключения Венецианской комиссии по "языковым" статьям Закона Украины №2145-19 "Об образовании", принятого Верховной Радой в сентябре 2017 года

"Прежде всего, отмечу, что многие украинские политики и так называемые эксперты, в своем стремлении раньше всех прокомментировать заключение Венкомиссии – просто неудержимы. При этом ведут себя, мягко говоря, некорректно: авторитетно пересказывают то, что услышали краем уха из неофициальных источников. В итоге, после обнародования официального документа, выглядят жалко и комично. И так происходит после каждого рассмотрения резонансного "украинского" вопроса. А в этот раз отличилось даже государство: в МОН поспешили с заявлением, что Европейская комиссия "За демократию через право" полностью поддержала закон. Это оказалось, мягко говоря, не правдой. А скорее наоборот. Видимо, экспертов раздражает тот факт, что выводы Комиссии отражают не их личные "хотелки". А общепринятые европейские стандарты – Конвенции и Хартии Совета Европы, решения Европейского суда по правам человека, "мягкое право" органов Совета Европы, на которых строятся долгосрочные добрососедские отношения в цивилизованной Европе. Тем более, что сегодня любой может зайти на сайт Совета Европы, Венецианской комиссии и лично прочесть текст заключения. Не понимаю, зачем так позориться", – возмутился политик.

Он также отметил, что как человек, шесть лет представлявший Украину в Венецианской комиссии, уверен в том, что до публикации заключения на сайте Венецианской комиссии любые комментарии не только вредят, но и портят репутацию государства в глазах европейских экспертов.

Кивалов напомнил, что главным спорным вопросом стала статья 7 закона "Об образовании". Еее суть в том, что с 2018 года вводится обучение в средней школе исключительно на украинском языке. То есть школ с обучением на русском и других языках национальных меньшинств не должно быть вообще. Их сменят специальные классы с обучением на языках некоторых меньшинств. Исключения из запрета возможны только для языков Европейского союза и коренных народов Украины.

"Кстати, по оригинальной интерпретации наших чиновников, это народы, не имеющие другой государственности, кроме украинской. Это вообще без комментариев. Что же касается русского и других материнских для многих украинцев языков – их можно будет изучать в средней школе только как предмет. Языком обучения это не будет. Что касается Заключения Венециаснкой комиссии, то там, традиционно, – взвешенность, глубокий анализ и понимание предмета", – подчеркнул Кивалов.

По его словам, комиссия исходит из безусловности права Украины как суверенного государства продвигать на своей территории свой единственный государственный язык – украинский, и обеспечивать его качественное изучение для всех.

Эксперты комиссии учли и специфический контекст, и ситуацию, в которой оказалась Украина. Вместе с тем, подчеркивает парламентарий, Венецианская комиссия также исходит из необходимости уважать в Украине права национальных меньшинств, обеспечивать сохранение их традиций, включая традиции языковые. Причем на том уровне, которого требует современное международное право.

А именно – владение родным языком, устно и письменно, на высоком уровне. По мнению комиссии – это не взаимоисключающие вещи.

"Продвижение украинского языка и сбережение языков национальных меньшинств – задача абсолютно посильная. Не надо быть великим экспертом, чтобы понимать, что проблема языка в Украине – искусственно созданная, надуманная. И нужна она исключительно политикам, как инструмент их борьбы за власть. Других же инструментов у них нет", – подчеркивает Кивалов.

Он сказал, что, по мнению комиссии, критика "языковых норм" справедлива. Во многих аспектах они не соответствуют европейским стандартам и требуют пересмотра. Пересмотра как путем внесения изменений в действующий закон "Об образовании", так и путем формулирования новой редакции закона о среднем образовании.

Так, комиссия высказалась в защиту русского языка школьного обучения, дискриминированного законом №2145-19.

"Хочу вкратце напомнить, что согласно закону, начиная с 2018 года, русский язык остается в украинских школах всех форм собственности, с 5 класса и старше, только как предмет изучения. Преподавание в 5-12 классах других школьных предметов на русском языке запрещается. В то же время, разрешается преподавание более одного школьного предмета языками Европейского союза, коренных народов Украины (в число которых русский не включают). Позиция наших властей – обучение школьным предметам на языках меньшинств оборачивается cлабым знанием государственного языка, что вредит карьере школьника: поступлению в вуз, трудоустройству в органы власти и публичные учреждения. Но, как указала Венецианская комиссия, именно в случае русского языка это не подтверждается; результаты независимого тестирования по украинскому языку сравнимы у выпускников русскоязычных и украиноязычных школ. Дискриминация русского языка, являющегося для многих граждан Украины материнским – несовместима с европейскими стандартами. Тут дополню от себя: это сомнений не вызывает. У нормальных людей", – убежден Кивалов.

Более того, уточняет он, Венецианская комиссия не согласилась с оригинальной трактовкой украинскими властями понятия "коренной народ" как "не имеющий другой государственности, кроме украинской".

Как указала комиссия, нормативное "выделение языков коренных народов" нужно производить не исходя из наличия или отсутствия у данной национальности другой государственности. А специальная поддержка того или иного языка должна быть обусловлена его уязвимостью, его потребностью в государственной поддержке. Кивалов считает, что именно этого понимания и не хватает украинским политикам и чиновникам из МОН.

Не согласилась Венецианская комиссия и с дискриминацией русского и других языков национальных меньшинств по отношению к языкам Европейского союза. Она однозначно рекомендовала сохранить украинские школы с преподаванием на русском языке, отмечает нардеп.

При этом, Венецианская комиссия безоговорочно высказалась против урезания преподавания языками меньшинств в частных школах и рекомендовала изъять из нового закона "Об образовании" соответствующее указание.

"Естественно, радикально настроенным украинским политикам комиссию не удалось убедить в том, что единственно возможный способ продвижения государственного языка в украинских школах – это сворачивание школьного обучения на других языках. Европейские эксперты – это вам не доверчивый народ на митингах, которому можно припасть на уши и он всему поверит", – заявляет Кивалов.

По его словам, комиссия предложила готовый рецепт решения языковой проблемы в Украине. В своем заключении она указала, что альтернатива есть. И она – в повышении качества преподавания украинского языка. В том числе – в школах, где также ведется преподавание на украинском языке и на языках национальных меньшинств.

Указала комиссия и способы, которые помогут достичь такого результата:

- повысить качество учебных программ;

- усовершенствовать учебно-методические материалы и подготовку учителей.

Что же до сведения языков национальных меньшинств в один школьный предмет, то это – диспропорциональное вмешательство в права национальных меньшинств, несовместимое с европейскими стандартами.

Комиссия раскритиковала "правовую неопределенность" формулировок статьи 7 закона "Об образовании". Те возможности, которые она создает для урезания школьного обучения на языках меньшинств – неприемлемые даже с учетом "рамочного" характера этого закона. Рекомендация комиссии – внести изменения в эту статью, прописав ее более сбалансированно.

Острую критику комиссии, утверждает Кивалов, заслужил механизм введения в действие нового закона. Несмотря на упоминания о 2020 годе, в основном, все изменения начнутся с 1 сентября 2018 года. При этом есть множество факторов, которые делают мегапроблемным резкий переход на новую систему. Венецианская комиссия призвала Украину внести изменения в переходные положения закона "Об образовании" и определить более поздний, разумный, а главное не шоковый переход к новой системе.

"Комиссия не разделяет легкости, с которой отдельные наши чиновники отметают действующий закон "Об основах языковой политики в Украине" как "утративший актуальность". Она указала на противоречия между ним и новым законом "Об образовании", которые нужно устранять путем внесения изменений в закон. Не ускользнула от внимания Комиссии и практика современного украинского парламентаризма, когда ко второму чтению, в консультации с организациями национальных меньшинств, согласовывается одна норма – взвешенная, одобренная европейскими экспертами. А в последний момент перед принятием закона в целом, она тихо заменяется на другую – радикальную. Без всяких консультаций с представителями национальных меньшинств. По мнению комиссии, так делать неправильно. Процедуру консультаций следует точно так же выдерживать и для последней редакции. Я хочу особо подчеркнуть, что заключение комиссии нужно воспринимать именно как победу для Украины. Ведь в этом заключении – карта выхода из никому не нужного противоречия как внутри Украины, так и с нашими соседями, предложенная непредвзятой третьей стороной. Причем, третьей стороной исключительно компетентной, и авторитетной – что немаловажно – для всех участников противоречия", – сказал Кивалов.

Он подытожил, что если действующая власть Украины действительно хочет мира и покоя в стране, если не стремится ущемить малые народы, если неприемлемыми запретами не хочет подменить конституционные права каждого гражданина говорить на родном языке, на котором он хочет, изучать этот язык, учиться на этом языке, то рекомендации Венецианской комиссии должны быть выполнены в полном объеме и без истерик.