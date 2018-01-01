Аскания-Нова нуждается в защите от элитных браконьеров!

Есть в Таврической степи заповедник «Аскания-Нова». Уверен, кто здесь хотя бы раз побывал, тот на все жизнь запомнит этот уникальный уголок. Аскания-Нова хороша во все времена года. Весной, например, ее поля покрывают тюльпаны и нарциссы, а летом среди разнотравья выделяются ковылевые поля, которые своими шелковистыми соцветиями придают заповедной степи необыкновенную красоту.

Но наиболее высоко оценит посетитель Асканию-Нова в июле – августе, когда в этой зоне стоит нестерпимая жара, а столбик термометра в тени поднимается до 45-50 градусов. И в это время вы попадаете в асканийский дендропарк, где журчат ручейки и стоит приятная прохлада. Это незабываемое ощущение, которое можешь по-настоящему оценить именно в знойный период года.

Об Аскании-Нова написано и показано много, но обо всех ее прелестях рассказать невозможно, этот уголок просто необходимо самому увидеть. А посмотреть здесь есть что. Больше вы нигде не увидите земельную территорию, по которой никогда не проходил плуг. Вот так многие века целинная степь остается девственной и по ней круглый год выпасаются уникальные животные со всего мира. Здесь и лошадь Пржевальского, и зебры, и бизоны, и олени. Здесь несколько видов антилопы и много других редких для нашей зоны животных и птиц. Всего в заповеднике насчитывается более 500 видов растений и более 3 тысяч видов животных.

Но я решил напомнить читателям об Аскания-Нова потому, что он нуждается в государственной защите. Территория заповедника привлекает не только туристов из многих стран, но и любителей воспользоваться дарами девственной природы. Здесь водится много диких зверей, которые имеют особую привлекательность для охотников. Вот на природную дармовщину и зарятся многие браконьеры. Директор заповедника Виктор Гавриленко рассказывал мне, что в последние годы на территорию целинной степи зачастили представители власти и даже народные депутаты. Они не просят, а требуют не препятствовать им проводить здесь охоту. Приходится порой прибегать к помощи правоохранительных органов, а то и свои силы использовать, чтобы защитить своих питомцев от высокопоставленных браконьеров.

Особо много любителей поживиться природными дарами в зимнее время. Чтобы защитить степную территорию от набегов воров, коллектив Аскания-Нова вынужден прибегать к такому методу, который предложил экс-премьер – министр Яценюк. Правда, он начал строить земельный ров на границе с Россией, что позволило ему зарыть в ров миллионы гривен. А в Аскании-Нова тоже по периметру степи вынуждены рыть рвы, чтобы через них не могли проехать элитные браконьеры автомобилями даже с повышенной проходимостью. Только таким способом можно перекрыть доступ любителям устраивать охоту, салюты и взрывать петарды в целинной степи, от которых возможен пожар. К тому же автотранспорт наносит огромный вред травяному целинному покрову. Кроме того, руководство заповедника вынуждено организовывать мобильные патрули, которые выявляют и выдворяют непрошенных гостей.

Накануне Нового года прибавилось забот у работников дендропарка. Дело в том, что Аскания-Нова окружена огромной степной территорией, где нет лесов, а елочку многие хотели бы иметь под Новый год. А где ее взять? Лишь в асканийсом дендропарке растут красавицы-елки. Вот сюда и проникают воришки за зелеными красавицами, при этом нередко под их топор попадали редкие и даже экзотические деревца. И как бы их не охраняли, все равно не было такого сезона, чтобы обходилось без ущерба. Вот почему здесь решили защищать хвойных красавиц с помощью химии. Теперь с приближением Нового года деревья обрабатывают известью с добавлением особого химического вещества. Если кто-то решится срубить обработанную сосенку, то когда принесет ее в дом, при комнатной температуре от нее начнет исходить такой тошнотворный смрад, от которого к тому же глаза режет. Мера проверена, эффект – высочайший. Когда такую меру защиты начали применять, любителей наведываться в дендропарк за дармовщиной не стало. Помогло.