Судоходность рек восстанавливают уникальным земснарядом

Наверное, никто не станет спорить, что водный транспорт экономически и экологически является самым выгодным. Тогда возникает вопрос: почему в Украине он практически перестал действовать? Дело в том, что мы все дружно сели на автобусы, автомашины и поезда, а водный транспорт практически ликвидировали. А как было приятно прокатиться из Одессы в Измаил, Николаев или Херсон. Чистый воздух, красивая природа! И за 2,5 часа вы в Херсоне. А автобусом надо в шуме, пыли добираться 4 часа.

Так почему же у нас не функционирует этот вид пассажирского транспорта? На море из-за того, что в годы «прихватизации» наши «хапуги» распродали пассажирский флот. Я помню, когда Одесский и Херсонский порты продавали красавцы-катера на подводных крыльях типа «Комета» по стоимости автомобиля «мерседес». Еще и сегодня во многих портах Греции можно видеть «Кометы», которые пользуются большим спросом у пассажиров.

У речного пассажирского флота та же коммерческая причина, плюс заиливание речных фарватеров, что затрудняет движение судов. По этой причине за последних 25 лет судоходные пути в Украине сократились с 4000 км.до 1500 километров и сейчас ежегодно эта цифра сокращается на 100 километров. Учитывая все это, поняв, что на государство нет надежды, николаевская сельскохозяйственная компания «НИБУЛОН» решила сама решать эту проблему. Имея собственный ССР завод, на котором строят суда различного типа, в том числе и пассажирские на подводных крыльях, компания решила возродить пассажирские и грузовые перевозки по Днепру и Южному Бугу. Однако на пути таких судов оказались мелководные участки рек. Но у руководителей компании это не убавило настойчивости. Они решили, несмотря на то, что дноуглубление рек – обязанность государства, – выполнять эти работы собственными силами.

Изучив характер предстоящих работ, состояние донных грунтов, решили построить новый земснаряд, которому было бы под силу перерабатывать не только песчаные и илистые перевалы, но и скальные породы. Напомним, что действующие земснаряды в Украине могут проводить дноуглубительные работы только с песчаными или илистыми отложениями. Чтобы построить такой земснаряд, специалисты завода изучили лучшие образцы земснарядов Европейских стран. В результате в 2017 году собственными силами построили уникальный самоходный земснаряд «Николаевец», аналогов которому в Украине нет. Его уникальность заключается в том, что он может проводить дноуглубление до 15 метров тремя способами: ковшом, фрезой либо гидромолотом. С этой целью на земснаряде установлен гидравлический экскаватор. Если необходимо перерабатывать твердые породы, для этой цели применяется гидромолот, который позволяет дробить гранит. Его впервые применили в районе переката «Днепродзержинские ворота». До этого даже в СССР, если было необходимо выполнять дноуглубление, где залегали твердые породы, работу приходилось выполнять путем подрыва, что небезопасно в пригородной зоне. Именно такую работу необходимо было проводить на причале ССР «НИБУЛОН», где ведется реконструкция слипа, а также на месте строительства нового комплекса по перевалке зерновых и масличных культур на территории перегрузочного терминала в Николаеве.

Однако основная задача земснаряда – выполнять дноуглубительные работы на Южном Буге и Днепре, чтобы восстановить их судоходную возможность. К сожалению, за последние 25 лет Южный Буг на многих участках заилился и стал несудоходным.

24 августа 2016 года впервые за четверть века в Вознесенск пришли грузовые суда, а с мая 2017 года начались регулярные пассажирские перевозки с помощью судов на подводных крыльях по маршруту Николаев – Новая Одесса – Ковалевка – Вознесенск.

Только за навигацию 2016 года «НИБУЛОН» по Южному Бугу перевез почти 300 тысяч тонн зерновых и масличных культур. Между прочим, это в шесть раз больше, чем перевозили по этому пути грузов в лучшие годы при Советской власти. А это значит, что водный транспорт высвободил12,5 тысяч большегрузных автомашин-зерновозов. То есть, сэкономили тысячи тонн топлива, сберегли от разрушения дороги Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Киевской областей.

Как сообщил начальник отдела гидротехнических и инженерных сооружений «НИБУЛОН» Дмитрий Крушельницкий, продуктивность речных перевозок груза по Южному Бугу была бы еще эффективнее, если бы на фарватере реки не образовывались перекаты, мели. Особую неприятность судоводителям преподносит Константиновский перекат, что образовался в излучине Южного Буга. Здесь русло реки расширено и в этом месте глубина составляет менее 1,5 метра, что не позволяет проходить баржам с полным грузом, и их приходится недогружать на 25% . В 2016 году на перевале глубину довели до 2 метров, но и этого недостаточно. Вот почему сюда сейчас и направили земснаряд «Николаевец». Он ведет углубление русла до 2,5 метров и на 60 метров образует ширину, что вполне обеспечит нормальное судоходство. С завершением работ станет возможным полностью загружать несамоходные суда. Соответственно, сократится количество барже-рейсов и затраты на транспортировку грузов. А это, в свою очередь, высвободит часть буксиров и несамоходных судов для выполнения других рейсов и выполнит транспортировку по воде около 120 тысяч тонн грузов, сняв с дорог до 5 тысяч грузовых автомашин.

Немаловажным является и то, что углубление дна реки позволит запустить по реке более вместительные и современные пассажирские суда на подводных крыльях вместимостью 77 мест. А так как реки требуют постоянного наблюдения и периодического углубления, то для уникального земснаряда «Николаевец» и впредь работы будет предостаточно.

Особо большие планы намечаются по дноуглублению на Днепре. Здесь тоже немало таких мест, где образовались мели, что затрудняет нормальное судоходство как пассажирских, так и грузовых судов. Компания «НИБУЛОН» решила провести дноуглубительные работы на всем протяжении Днепра до Белоруссии, чтобы открыть водный путь в Европу. Важно отметить, что такие работы намечались и раньше, но днепровский фарватер сложный тем, что здесь во многих местах дно реки каменистое и для обычных земснарядов такие породы не под силу. Лишь «Николаевец» сможет дробить скальные породы и создать полноценное судоходство на всем протяжении реки.