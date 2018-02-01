Языковая тема в Украине не теряет своей актуальности

Министерство образования и науки Украины продлит срок вступления в силу языковой статьи закона «Об образовании» до 2023 года, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.
Об этом министр Лилия Гриневич сообщила во время встречи в Киеве с послом Румынии в Украине Кристианом–Леоном Цуркану.
Она добавила, что в министерстве готовят пошаговую карту имплементации языковой статьи.
Изначально закон «Об образовании» предусматривал, что языковая статья должна вступить в силу в 2020 году.
5 сентября 2017 года был принят закон «Об образовании», который, расширяя использование украинского языка в обучении, ущемлял языки нацменьшинств.
Политик рассказал, что депутаты ряда местных советов Одещины (Тарутинского, Болградского и Ренийского райсоветов, Ивановского, Ананьевского, Раздельнянского, Березовского, Белгород-Днестровского, Лиманского, Николаевского, Килийского, Подольского районных и Арцизского городского советов) поддержали положения закона «Кивалова - Колесниченко».
Кивалов напомнил, что в 2015 году, дорвавшись до власти, парламент с наскока отменил упомянутый закон. А опомнившись (не без помощи зарубежных экспертов), что наделали и столкнувшись с последствиями, Рада отменила свою же отмену. Таким образом, закон остается действующим и сейчас.
Власть настаивала на антиконституционной 7 статье закона. В стране была развернута дорогостоящая пропагандистская кампания с участием карманных экспертов и националистических депутатов с целью обелить дискриминационную статью, выдав ее за остро необходимую украинским детям. И даже в этих условиях Сергей Кивалов продолжал разъяснять, какие опасности ожидают Украину от бездумного давления на русский язык и другие языки нацменьшинств.
Кивалов рассказал, что Венкомиссия предложила внести изменения в 7-ю статью — относительно недопустимости дискриминации обучения на негосударственных языках, не являющихся официальными в Европейском союзе.
Так же Комиссия не видит причин, которые оправдывали бы разное применение закона “Об образовании” к национальными меньшинствами и русскоязычными гражданами Украины. Не находит оправдания такой “новелле” закона, как «императивное ограничение преподавания на русском языке» (ограничение русского языка, как языка преподавания всех предметов школьной программы) только 4-мя классами начальной школы.
Венецианская Комиссия раскритиковала такое “понижение статуса русского языка”, как неравное обращение с русскоговорящими гражданами, признала это проблемой. Венецианская Комиссия допускает, что оно нарушает принцип недискриминации и есть вопросы к его конституционности (может противоречить статьям 10 и 24 Конституции).
Венецианская Комиссия заключила, что статус русского языка, как второго после государственного по масштабности использования, должен быть определен в системе образования Украины не ниже статуса официальных языков Европейского Союза.
Сергей Кивалов, восемь лет представляющий Украину в Венецианской Комиссии, рассказал, что в Венеции особо отметили, что, как минимум, некоторые выдающиеся государственные и коммунальные русскоязычные школы в Украине нужно сохранить - как часть исторической и культурной идентичности заинтересованных громад. Что такие школы следует определить путем консультаций с представителями русского меньшинства. Что это необходимо для того, чтобы сохранить мир в обществе и цивилизованные межэтнические отношения.
По словам депутата, относительно частных школ в Украине (и русскоязычных в том числе), то их Комиссия рекомендовала полностью изъять из-под ограничения языка преподавания статьи 7 нового закона.
И напомнил, что 12 октября в ПАСЕ обсудили принятый в Украине закон об образовании, которым расширяется применение украинского языка в школах. Пункт об обязательном обучении на украинском языке в средних и старших классах вызвал дискуссии в зале. С критикой в основном выступили представители Румынии, Венгрии и Молдовы. В итоге резолюция из 15 пунктов была принята с 10 поправками.
Как сообщалось в СМИ, после этого продолжилось международное давление на украинскую власть со стороны Венгрии, Румынии, Болгарии и Молдовы и других государств, выразивших беспокойство о будущем национальных меньшинств в Украине.
Кивалов напомнил, что еще в 2012 году Одесский областной и городской советы, Харьковский, Херсонский, Николаевский, Запорожский, Севастопольский, Днепропетровский и Луганский горсоветы, Краснолучский горсовет (Луганская обл.), Запорожский, Донецкий, Херсонский, Николаевский и Днепропетровский областные советы приняли решение о признании русского языка региональным.
Венгерский язык стал региональным в городе Берегово (Закарпатье), молдавский (румынский) – в селе Тарасовцы Черновицкой области. Румынский также стал региональным языком в селе Белая Церковь (рум. Biserica Alba) Раховского района Закарпатской области.
Согласно проведенному социологическому опросу Центра этнических и политических исследований «Лад», в Одессе 73% опрошенных считают правильным обеспечение свободного развития региональных языков или языков меньшинств в соответствии с законом «Об основах государственной языковой политики», принятым в 2012 г.