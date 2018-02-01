Языковая тема в Украине не теряет своей актуальности

Министерство образования и науки Украины продлит срок вступления в силу языковой статьи закона «Об образовании» до 2023 года, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Об этом министр Лилия Гриневич сообщила во время встречи в Киеве с послом Румынии в Украине Кристианом–Леоном Цуркану.

Мы благодарны Венецианской комиссии за оперативную и профессиональную работу и готовы имплементировать данные рекомендации. Важно понимать, что мы это делаем не в связи с реакцией отдельных стран. Наша первая задача — обеспечить каждому украинскому ребенку, независимо от его национальности или места проживания, высокий уровень владения украинским языком. Для этого нам нужно, чтобы все были готовы к имплементации статьи, а также, чтобы при этом учитывались особенности обучения для национальных общин разных языковых групп,

— сказала министр.

Она добавила, что в министерстве готовят пошаговую карту имплементации языковой статьи.

Изначально закон «Об образовании» предусматривал, что языковая статья должна вступить в силу в 2020 году.

5 сентября 2017 года был принят закон «Об образовании», который, расширяя использование украинского языка в обучении, ущемлял языки нацменьшинств.

Принятие данного закона вызвало в стране и в мире негативную реакцию со стороны приверженцев демократичного адекватного отношения к свободному развитию языков. Именно под давлением мировой общественности министерство пошло на попятную. Я оцениваю этот шаг, как разумный с точки зрения политики и спокойствия в стране. Иначе столкновений и конфликтов на языковой почве было бы не избежать. Тем более, что тема языка подогревается искусственно. И сейчас она едва не дошла до точки кипения. Спасибо европейским экспертам. Потому, что внутри нашей страны говорить не с кем. Действующая власть умеет только разжигать межнациональную рознь. В вопросе грамотных решений для спокойствия в стране – они бессильны,

– говорит народный депутат Сергей Кивалов, соавтор закона «Об основах государственной языковой политики в Украине», известного в народе, как закон Кивалова-Колесниченко.

Политик рассказал, что депутаты ряда местных советов Одещины (Тарутинского, Болградского и Ренийского райсоветов, Ивановского, Ананьевского, Раздельнянского, Березовского, Белгород-Днестровского, Лиманского, Николаевского, Килийского, Подольского районных и Арцизского городского советов) поддержали положения закона «Кивалова - Колесниченко».

Кивалов напомнил, что в 2015 году, дорвавшись до власти, парламент с наскока отменил упомянутый закон. А опомнившись (не без помощи зарубежных экспертов), что наделали и столкнувшись с последствиями, Рада отменила свою же отмену. Таким образом, закон остается действующим и сейчас.

Я считаю, что если мы хотим стать частью мирового сообщества, то любой человек, вне зависимости от того, представителем какой национальности он является, должен иметь право выбора языка воспитания и обучения своих детей. Именно поэтому я выступил категорически против внесения изменений в статью 7 закона «Об образовании» относительно преподавания в средней школе на языках, не являющихся официальными в Европейском союзе, в том числе – на русском.

Власть настаивала на антиконституционной 7 статье закона. В стране была развернута дорогостоящая пропагандистская кампания с участием карманных экспертов и националистических депутатов с целью обелить дискриминационную статью, выдав ее за остро необходимую украинским детям. И даже в этих условиях Сергей Кивалов продолжал разъяснять, какие опасности ожидают Украину от бездумного давления на русский язык и другие языки нацменьшинств.

Моя позиция была подтверждена решениями Венецианской комиссии, резолюциями Парламентской ассамблеи совета Европы. Напомню, что сегодня Украина находится в дипломатической изоляции из-за безграмотных решений политиков, строящих политическую карьеру на раскалывании «языкового» вопроса. Позиция же действующей власти подтверждена исключительно лозунгами,

— отметил Кивалов.

Кивалов рассказал, что Венкомиссия предложила внести изменения в 7-ю статью — относительно недопустимости дискриминации обучения на негосударственных языках, не являющихся официальными в Европейском союзе.

Так же Комиссия не видит причин, которые оправдывали бы разное применение закона “Об образовании” к национальными меньшинствами и русскоязычными гражданами Украины. Не находит оправдания такой “новелле” закона, как «императивное ограничение преподавания на русском языке» (ограничение русского языка, как языка преподавания всех предметов школьной программы) только 4-мя классами начальной школы.

Венецианская Комиссия раскритиковала такое “понижение статуса русского языка”, как неравное обращение с русскоговорящими гражданами, признала это проблемой. Венецианская Комиссия допускает, что оно нарушает принцип недискриминации и есть вопросы к его конституционности (может противоречить статьям 10 и 24 Конституции).

Венецианская Комиссия заключила, что статус русского языка, как второго после государственного по масштабности использования, должен быть определен в системе образования Украины не ниже статуса официальных языков Европейского Союза.

Сергей Кивалов, восемь лет представляющий Украину в Венецианской Комиссии, рассказал, что в Венеции особо отметили, что, как минимум, некоторые выдающиеся государственные и коммунальные русскоязычные школы в Украине нужно сохранить - как часть исторической и культурной идентичности заинтересованных громад. Что такие школы следует определить путем консультаций с представителями русского меньшинства. Что это необходимо для того, чтобы сохранить мир в обществе и цивилизованные межэтнические отношения.

По словам депутата, относительно частных школ в Украине (и русскоязычных в том числе), то их Комиссия рекомендовала полностью изъять из-под ограничения языка преподавания статьи 7 нового закона.

Венецианская Комиссия не согласилась с доводами представителей украинской власти о неприменимости закона “Об основах государственной языковой политики”, принятого 2012 году. По мнению Комиссии, закон продолжает действовать и нововведения 2017 года, ограничивающие языки преподавания в школах, противоречат этому закону. А это нарушает важный европейский стандарт - принцип правовой определенности,

- подчеркнул Кивалов.

И напомнил, что 12 октября в ПАСЕ обсудили принятый в Украине закон об образовании, которым расширяется применение украинского языка в школах. Пункт об обязательном обучении на украинском языке в средних и старших классах вызвал дискуссии в зале. С критикой в основном выступили представители Румынии, Венгрии и Молдовы. В итоге резолюция из 15 пунктов была принята с 10 поправками.

Как сообщалось в СМИ, после этого продолжилось международное давление на украинскую власть со стороны Венгрии, Румынии, Болгарии и Молдовы и других государств, выразивших беспокойство о будущем национальных меньшинств в Украине.

По всему видно, что международное сообщество вопрос мира, спокойствия и толерантности в Украине волнует больше, чем действующую власть,

- возмутился политик.

Кивалов напомнил, что еще в 2012 году Одесский областной и городской советы, Харьковский, Херсонский, Николаевский, Запорожский, Севастопольский, Днепропетровский и Луганский горсоветы, Краснолучский горсовет (Луганская обл.), Запорожский, Донецкий, Херсонский, Николаевский и Днепропетровский областные советы приняли решение о признании русского языка региональным.

Венгерский язык стал региональным в городе Берегово (Закарпатье), молдавский (румынский) – в селе Тарасовцы Черновицкой области. Румынский также стал региональным языком в селе Белая Церковь (рум. Biserica Alba) Раховского района Закарпатской области.

Согласно проведенному социологическому опросу Центра этнических и политических исследований «Лад», в Одессе 73% опрошенных считают правильным обеспечение свободного развития региональных языков или языков меньшинств в соответствии с законом «Об основах государственной языковой политики», принятым в 2012 г.

Сегодня мы видим, что власть временно отступила, но она не отказалась от практики нарушения Конституции, игнорирования международных договоров и дискриминации нацменьшинств. Только объединение всех прогрессивных политических сил, стремящихся к миру, а не войне и раздору, позволит преодолеть антинародный курс и позволит нацменьшинствам чувствовать себя в своей же стране безопасно и комфортно,

- заключил Сергей Кивалов.