Военным пенсионерам вернут все долги

«В течение многих месяцев я, как народный депутат, занимался вопросом восстановления справедливости относительно того, что государство, реализовывая пенсионную реформу, «забыло» о военных пенсионерах. За это очень активно выступал и весь «Оппозиционный блок», в парламентскую фракцию которого я тоже вхожу.

И вот сегодня, на заседании Кабмина было принято решение о повышении пенсий военнослужащим! Понятно, что от решения до конкретной полученной людьми пенсии – далеко. Но первый шаг правительством сделан. И отступит мы не позволим.

Проект предусматривает поэтапное повышение пенсий представителям силовых органов с 1 января 2018 года, которое составит в среднем не меньше 1 500 гривень в месяц. Минсоцполитики заверило, что на протяжении 2018-2020 гг. пенсионное обеспечение военнослужащих и представителей других силовых органов будет расти» — пояснил Сергей Кивалов.

Политик считает, что это будет восстановлением справедливости.

«Ведь почему, в отличие от бывших судей, прокуроров и чиновников - военные пенсионеры, добросовестно выполнявшие свой долг, должны быть лишены повышения пенсий? Именно поэтому в течение 2017 года по всей стране военные пенсионеры выходили на протестные акции.

Как видим, государство, без накала общественности и вмешательства депутатов, выполняет свои прямые функции не охотно. Недопустимо со стороны государства экономить на бывших военнослужащих, людях, которые десятками лет защищали государство.

В конце прошлого года ко мне обратились мои избиратели, обеспокоенные этой проблемой и просьбой о помощи. Я обратился к Премьер-министру с требованием устранить социальную дискриминацию и пересчитать пенсии военнослужащим и пенсионерам органов внутренних дел с 1 января 2018 года. В обращении было указано, что перерасчет пенсий военным пенсионерам должен быть осуществлен с учетом зарплаты, звания, выслуги лет, особенности прохождения службы, секретность и т.д.

Очень рад, что нам удалось восстановить достойное и справедливое отношение к людям, которые добросовестно выполняли свой долг и добиться перерасчета пенсий военнослужащим» - отмечает народный депутат.

По мнению политика, существенный вклад в решение проблемы внесло решение Верховного Суда от 15 февраля по иску бывших служащих МВД к Пенсионному фонду. В нем было признано их право на пересчет пенсий. Это дело относится к категории образцовых дел, согласно новой редакции Кодекса административного судопроизводства Украины.

Так же Кивалов, признанный одним из лучших юристов в стране, пояснил, что значит «образцовое дело.

«Категория «образцовых» дел предусматривает следующее. Если в производстве одного или нескольких судов находится несколько похожих дел, суд может обратиться в ВС для получения так называемого образцового решения, которым впоследствии будут руководствоваться все нижестоящие судебные инстанции» — сказал депутат.

Так же политик сообщил, что Суд пришел к выводу, что согласно решению Европейского суда по делу «Кечко против Украины», органы государственной власти не могут ссылаться на отсутствие средств как на причину невыполнения своих обязательств.

Отметил Кивалов и то, что постановление ВСУ не является нормативно-правовым актом, прямо указывающим на обязательство Пенсионного фонда перечитывать пенсии всем пенсионерам МВД. – сказал Кивалов. - В индивидуальном порядке по известной процедуре через территориальные органы Пенсионного фонда все равно придется добиваться перерасчета. То есть, тот кто обратился в суд. тому и пересчитают пенсию. Но с учетом всей стоимости судебного процесса – судебный сбор, услуги адвоката и т.д., такое решение проблемы приходится «не по карману» среднестатистическому украинскому пенсионеру.

«В решении этой проблемы необходимо было элементарно выполнить нормы действующего законодательства. С сегодняшнего дня начнется процесс повышения пенсий военнослужащим и повышение в размере 1500 грн. – это только первый этап. Очень рад, что нам удалось добиться перерасчета пенсий военнослужащим и добиться восстановления социальной справедливости» — подчеркнул Сергей Кивалов.