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  • Дата: Сегодня, 08:42
Сегодня, 08:42

Старейший женский монастырь Одессы

Категория: Таинство веры

 

Старейший женский монастырь Одессы, носящий имя Архистратига Божия Михаила, отпраздновал 25 лет со дня возрождения.

В православный праздник День святого Михаила, названного в народе Михайлов день, в церкви Одесского Свято-Архангело-Михайловского монастыре состоялась праздничная литургия.

Много молящихся возле иконы архангела Михаила, который почитается во многих странах как один из главных святых. Его образ считается возвышенным в христианской религии, а также среди последователей иудаизма и ислама. Этот персонаж стоит во главе Святого Воинства, состоящего из ангелов и архангелов, поэтому ему даровано звание архистратига. Молитва, обращенная к Святому Михаилу, дает защиту и покровительство верховного существа, управляющего девятью чинами ангелов. Значение имени Михаила – «кто как Бог» – отождествляет его с небесным владыкой и наделяет невиданной духовной силой.

 



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Старейший женский монастырь Одессы

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