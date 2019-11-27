Старейший женский монастырь Одессы, носящий имя Архистратига Божия Михаила, отпраздновал 25 лет со дня возрождения.

В православный праздник День святого Михаила, названного в народе Михайлов день, в церкви Одесского Свято-Архангело-Михайловского монастыре состоялась праздничная литургия.

Много молящихся возле иконы архангела Михаила, который почитается во многих странах как один из главных святых. Его образ считается возвышенным в христианской религии, а также среди последователей иудаизма и ислама. Этот персонаж стоит во главе Святого Воинства, состоящего из ангелов и архангелов, поэтому ему даровано звание архистратига. Молитва, обращенная к Святому Михаилу, дает защиту и покровительство верховного существа, управляющего девятью чинами ангелов. Значение имени Михаила – «кто как Бог» – отождествляет его с небесным владыкой и наделяет невиданной духовной силой.