В центре Стокгольма нашли древний корабль

Шведские морские археологи обнаружили вероятные остатки грузового судна 16 века, вероятно, «Самсона», под парком Кунгстрадгорден в центре Стокгольма, сообщает НВ.
Хотя «Самсон», построенный по заказу шведского Карла IX в 1590-х годах, был утрачен для истории на протяжении почти четырех веков, находка заставляет предположить, что он мог довольно много времени лежать под ногами жителей шведской столицы.
Сегодня центр Стокгольма — это оживленный район, изобилующий домами, предприятиями, парками и людьми, но без значительных водоемов. Однако, в середине 18-го века, большие участки города оказались под водой, потенциально расчистив путь для «Самсона» для швартовки на побережье Стокгольма.
Археологи пока не могут назвать точное имя судна. Но исходя из приблизительного стиля, возраста и размера корабля — более 100 футов в длину — «Самсон» является наиболее вероятным кандидатом. Если это так, открытие может помочь разгадать тайну исчезновения военного корабля в 1607 году, всего через несколько лет после его постройки.
Возможно, «Самсон» был лишен некоторых частей и заброшен в Стокгольме, а потом в течение десятилетий томился на шведских берегах, покрываясь мусором. К тому времени, когда затопленные районы города были осушены в середине 1800-х годов, судно, возможно, было захоронено под примерно 200-летним мусором.
По словам археолога Филиппа Тонемара, это первое судно так называемого переходного периода в судостроении, найденное археологами.