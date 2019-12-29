В центре Стокгольма нашли древний корабль

Шведские морские археологи обнаружили вероятные остатки грузового судна 16 века, вероятно, «Самсона», под парком Кунгстрадгорден в центре Стокгольма, сообщает НВ.

Хотя «Самсон», построенный по заказу шведского Карла IX в 1590-х годах, был утрачен для истории на протяжении почти четырех веков, находка заставляет предположить, что он мог довольно много времени лежать под ногами жителей шведской столицы.

Фантастически весело делать подобное открытие. Думаю, подобное никогда не случится со мной снова,

— говорит Филипп Тонемар, археолог, который принимал участие в раскопках.

Сегодня центр Стокгольма — это оживленный район, изобилующий домами, предприятиями, парками и людьми, но без значительных водоемов. Однако, в середине 18-го века, большие участки города оказались под водой, потенциально расчистив путь для «Самсона» для швартовки на побережье Стокгольма.

Археологи пока не могут назвать точное имя судна. Но исходя из приблизительного стиля, возраста и размера корабля — более 100 футов в длину — «Самсон» является наиболее вероятным кандидатом. Если это так, открытие может помочь разгадать тайну исчезновения военного корабля в 1607 году, всего через несколько лет после его постройки.

Возможно, «Самсон» был лишен некоторых частей и заброшен в Стокгольме, а потом в течение десятилетий томился на шведских берегах, покрываясь мусором. К тому времени, когда затопленные районы города были осушены в середине 1800-х годов, судно, возможно, было захоронено под примерно 200-летним мусором.

По словам археолога Филиппа Тонемара, это первое судно так называемого переходного периода в судостроении, найденное археологами.

Известно, что «Самсон» не упоминается в исторических записях после 1607 года. Вероятно, этот корабль был оставлен на берегу в начале 1600-х годов,

— говорит Тонемар.