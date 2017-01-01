Рождество Христово

Христос рождается — славьте!

Христос с небес — встречайте!

Христос на земле — возноситесь!

Воспойте Господу, вся земля!

Этими словами дорогие читатели начинает свою Рождественскую беседу святитель Григорий Богослов, и с тех пор на протяжении шестнадцати столетий они звучат в нашем церковном богослужении, ставя перед нами одни и те же вопросы и задачи: в чем значение Рождества Христова; как встретить рожденного Богомладенца приходящего к нам с небес и прославить Его своей жизнью?

Многие религии, исповедующие Единого Истинного Бога, обещают человеку, что он сможет в той или иной мере прикоснуться к Творцу, испытать Его присутствия и близость, но ни одна религия, кроме Христианства, не позволяет человеку познать Бога как брата, как друга. И только через воплощение Сына Божия, по слову, - преподобного Симеона Нового Богослова, - мы становимся сынами Бога Отца и братьями Христа. Бог воплощается, чтобы иметь возможность общаться с нами на равных, чтобы, разделив нашу судьбу и прожив нашу жизнь, получить право сказать нам о Себе ту последнюю истину, которая никаким иным способом не могла быть нам открыта. Уже нет больше этой пропасти, разделяющей Бога и человека; нет непреодолимых препятствий для встречи между Творцом и творением — один на один, лицом к лицу. Ради этой встречи пришел Господь на землю, стал человеком и прожил человеческую жизнь: родился в вертепе Вифлеемском, крестился, вышел на проповедь, претерпел страдание и крестную смерть, Воскрес из мертвых и вознесся на небо. Все это — ради того, чтобы произошла таинственная встреча, чтобы разрушилась преграда между человеком и Богом, воздвигнутая человеческим грехом.

Преграда разрушена, и меч херувимский преграждающий вход в рай, отступает; врата рая открываются, и человек возвращается к древу жизни, от которого питается Небесным Хлебом. Святитель Григорий Богослов называет Боговоплощение «вторым творением», когда Бог как бы заново творит человека, воспринимая на Себя человеческую плоть: «Существующий начинает существовать; Несозданный создается». В воплощении Бога Слова происходит, по изъяснению свят. Ефрема Сирина, «обмен» между Богом и человеком: Бог воспринимает от нас человеческую природу, а нам дарует Свое Божество. Через воплощение Слова происходит обожение человека. «Слово воплотилось, чтобы мы обожелись», — воспевает святитель Афанасий Великий. «Сын Божий стал Сыном Человеческим, чтобы сынов человеческих сделать сынами Божиими», — слышим мы слова из уст святителя Иринея Лионского.

Обожение, к которому человек был предназначен по самому акту творения и которое утратил через грехопадение, возвращено человеку воплотившимся Словом. И потому именно в Рождестве Христовом происходит всецелое обновление человеческого естества. Именно так — внезапно и неожиданно — вмешался Бог в жизнь человечества двадцать веков назад, когда Своим Рождением повернул весь ход истории. Именно так рождается Он вновь и вновь в душах тысяч людей и изменяет, преобразует и преображает всю их жизнь, делая их верующими из неверующих, святыми из грешных, спасающимися из погибающих. И для этого небо должно вновь соединиться с землею,— говорит нам святитель Григорий Богослов, — «То спасено, что с Богом соединено, а что не соединено, вовсе не может спастись». И недаром в эти холодные зимние дни, Церковь вспоминает величайших своих подвижников благочестия, ведь наш народ свято верит, что в Рождественские дни велик грех заводить споры и ссоры с близкими людьми, а к великому празднику даже враги должны примириться между собою. Сегодня, как никогда, своевременны мысли святого праведного Иоанна Кронштадтского: «Посмотрите со вниманием на жизнь современного человека, как она неестественна, не говорю уже — не благодатна, как не по-христиански проходит. А между тем, Бог сошел на землю для того именно, чтобы человека возвести на небо. Человек, где ты? Как ты глубоко ниспал! В какую ты тьму зашел сам добровольно? Воспрянь, выйди на Свет Божий, познай свое Божественное благородие, покайся и соединись с Богом, да возведет тебя на небо».

Сохранились ли и поныне в людях нетребовательная простота и мудрая скромность евангельских пастухов, найдутся ли сегодня волхвы, готовые не взирая на все трудности, шествовать, туда куда ведет Откровение Божие, чтобы в конце пути склониться перед Истиной Бога Отца?

Творец, покрытому мне тьмою

Простри премудрости лучи,

И что угодно пред тобою,

Всегда творити научи!

Пусть же праздник Рождества Христова, станет и для нас праздником рождения и в нашей душе новой жизни и возрождения во Христе. Волхвы принесли новорожденному Спасителю дары — золото, ладан и смирну. Принесем же и мы Господу наши духовные дары: золото веры, благоуханную любовь к Богу и ближним, искреннюю молитву и умягчающие жизнь добрые дела по вере и любви нашей. И тогда откроется нам Господь, как открылся Он волхвам и пастухам в ту благословенную тихую ночь. И с душевным ликованием вознесем вместе с Ангелами Рождественскую песнь, обращенную не только к горнему, но и нашему миру: «Cлaва в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!»