Современное Валентинианство или целостность души

14 февраля светское общество празднует «День святого Валентина». Название этого праздника звучит очень даже церковно, но он совсем не имеет никакого отношения к Православной Церкви. Традиция празднования этого дня довольно давно существует у католиков и других западных христиан, но назвать церковным этот праздник сложно. Скорее это некий светский праздник, носящий на себе отпечаток языческой культуры, даже есть тому исторические подтверждения, что именно в этот день юные римлянки-язычницы опускали в специальную урну раскрашенные любовные послания своим поклонникам.
Сейчас к сожалению, этот праздник имеющий языческий характер, связывают с именем святого, который как бы насильно призывается к благословению любых отношений молодых людей и нам думается, что в этот день все-таки уместно напомнить читателю, каким должен быть на самом деле семейный союз. Ведь истинная любовь между мужчиной и женщиной, имеющая своим источника Бога, Который Сам есть Любовь, должна знаменоваться священным браком. Едва ли упомянутый праздник допускает такое содержание. Итак, приступим.
Для современного молодого человека мысль о том, что можно и очень даже нужно хранить себя в чистоте до брака, кажется нелепой. Они думают, что тот разврат, который стал нормой сейчас, был всегда. Но ведь это далеко не так! Хочу Вам поведать одну назидательную и очень интересную историю об этом. В 303 году по Р. X. в Никомидии к правителю Максимину привели девицу невиданной красоты — Евфрасию. Безжалостный мучитель повелел ей отречься от Христа, поклониться идолам — в противном случае она будет осквернена. И вот рядом с Евфрасией оказался грубый воин, который жаждет плотской утехи. Угодница Божия обратилась с горячей молитвой к Спасителю и вдруг в сердце святой явилось, словно луч, небесное вразумление. Евфрасия сказала: «Храбрый воин, ты часто бываешь в сражениях. Хочешь, я найду тебе такой чудесный цветок, который сохраняет от всякого вражеского меча?» Глаза легионера загорелись. Святая продолжила: «Этот цветок может иметь силу только тогда, когда его даст девица, а не женщина». Воин, желая завладеть чудодейственным талисманом, пошел за Евфрасией в сад. Наконец девушка указала на несколько однообразных цветков нежно сорвала их и добавила: «Для того чтобы ты сам убедился в их чудодействии, положи их мне на шею и сильно ударь мечом». Перекрестившись, святая Евфрасия обнажила шею и смиренно склонила голову. А воин, приложив к ее шее цветы, сильно ударил мечом. Ради сохранения чистоты веры и нетленного дара целомудрия, святая Евфрасия пожертвовала своей жизнью.
Многим подобный пример покажется странным. Стоило ли ради сохранения девства терять саму жизнь? Так хоть жила бы, а то вообще ничего. Давайте задумаемся: обыкновенно люди теряют девство, когда вопрос об угрозе их жизни не возникает. Святая Евфрасия показала всем нам пример: сохранить девство, значит сохранить исключительный Божественный дар, сохранить в себе то лучшее, что в нас есть. И это сокровище Господь подает всем нам даром. Подает только однажды. Сокровище — это также бесценно, как святость, как чистота и непорочность сердца. Не случайно в каждом юноше и девушке сокрыто глубокое чувство святыни своего девства. Беззащитная девушка, святая Евфрасия, оказалась сильнее и мудрее грубого воина и в итоге удостоилась небесного венца, вечной жизни. Многие же лишаются этого ради временной сласти, а потом долго, но бесполезно жалеют.
Так что же такое целомудрие и зачем оно нужно? Целомудрие - это внутренняя чистота, цельное мудрование и заключается оно не только в физической неповрежденности, но и в правильном, цельном, незамутненном взгляде на противоположный пол, в чистоте души. Плотские, отношения между мужчиной и женщиной сами по себе грехом не являются, но только тогда, когда они совершаются в законном браке, благословленным церковью. Нередко приходится слышать, как поборники «гражданского брака» с большой неприязнью и даже ненавистью говорят о брачном штампе в паспорте как о «пустой формальности», «чернильной кляксе». Но почему-то другую «кляксу» – штамп о прописке – пустой формальностью не считают, а наоборот, спешат поставить его после получения ордера на квартиру. Значит, боятся не штампа, а ответственности, которую дает регистрация брака. Если человек по-настоящему любит, для него печать в паспорте не проблема, если проблема – значит, не любит. Кроме того, «гражданский брак» – явление ложное и обманчивое и является только иллюзией семьи, но он еще и не позволяет партнерам выстраивать свои отношения. Иногда «гражданский брак» называют бесплодным. Во-первых, потому, что сожители, как правило, боятся иметь детей: они и в своих отношениях, никак не могут разобраться, зачем им еще лишние проблемы, хлопоты и ответственность? Во-вторых, «гражданский брак» не может родить ничего нового, он бесплоден в духовном и даже душевном плане. Когда люди создают законную семью, они берут на себя ответственность. Вступая в брак, человек принимает решение прожить со своим супругом всю жизнь, пройти вместе все испытания, делить пополам и радость, и горе. Он уже не ощущает себя отдельным от своей половинки, и супруги волей-неволей должны прийти к единству, научиться носить тяготы друг друга, строить свои отношения, взаимодействовать и главное, научиться любить друг друга.
Один современный отечественный психолог назвал «гражданский брак» билетом с открытой датой:
«Гражданский брак» можно назвать и «училищем безответственности». Люди собрались без всяких обязательств, не понравилось – разбежались: дверь для каждого открыта. Партнеры сошлись для взаимного безответственного удовольствия, а не для «ношения тягот друг друга». Никто никому ничего не должен. И сами отношения не предполагают никакой глубины. Жизнь в «гражданском браке» можно сравнить с увеселительной поездкой на автобусе, где на любой остановке можно сойти. Но бывает, что «гражданский брак» превращается и в некое психологическое рабство. Больше всего от такого брака страдают, конечно, женщины. Они часто попадают в весьма унизительное положение. Казалось бы, каждый свободен и может в любой момент уйти, но получается, что сойти с этого «автобуса» для женщины психологически бывает иногда очень непросто. По своей природе женщины – более зависимые и менее решительные, чем мужчины и их недобросовестные сожители этим пользуются. Известно, что подавляющее большинство женщин, находящихся в состоянии сожительства, хотели бы узаконить отношения. Любая женщина ищет стабильности и надежности для себя и для своих детей. Но решение, как всегда, остается за мужчинами, а те лишь кормят их обещаниями и говорят красивые слова об их «высоких неформальных отношениях». «А годы летят, наши годы, как птицы, летят…», притом лучшие годы, молодость. И вот уже где-то после 35 женщина начинает понимать, что у нее все меньше шансов выйти замуж, но и бросить сожительство часто не хватает сил: а вдруг больше уже никого не встретит и останется на всю жизнь одинокой? И получается, что ненормальное, подвешенное состояние сожительства не позволяет ей найти, быть может, настоящую любовь, создать семью, родить детей и быть счастливой.
К сожалению, большинство современных молодых людей, не имеет навыка самостоятельного мышления, живут по инерции, по навязанным извне стандартам. Молодежь это все потребляет и совершенно не задумывается, что, «взяв от жизни все» в 20 лет, в среднем возрасте ты уже ничего взять не сможешь. Не будет ни здоровья, ни нормальной семьи, ни счастья. Все это очень грустно, потому что в молодости как раз закладывается фундамент будущей полноценной жизни. Приобретается образование, создается семья, рождаются дети. Потом сделать это будет уже трудно, а для многих даже и поздно. Конечно, быть как все, не выделяться из толпы, по принципу «все побежали, и я побежал», так жить легче, но нельзя. Мне даже вспоминается разговор с помощником инспектора семинарии. Когда во время учебы в духовных школах один студент, оправдывая себя, сказал: «Но все же так делают…», он спросил студента: «А если завтра все в колодец прыгнут, ты что, тоже за ними прыгнешь?» Преподобный Варсонофий Оптинский говорил: «Старайся жить, как Бог велит, а не как все живут, потому, что мир во зле лежит». Путь распущенности, разврата, греха – дорога погибели, она никогда не приведет к счастью. Люди, наделавшие по молодости ошибок, во второй половине жизни очень страдают от этого – в первую очередь, угрызениями совести, ведь этот голос Божий говорит в каждом человеке. Молодых людей, хранящих целомудрие и не сожительствующих до брака, не так уж много, но «не бойся, малое стадо!» (Лк. 12: 32) – говорит Господь. Зато духовно-нравственное меньшинство всегда сильнее, крепче расхлябанного и безвольного большинства и даже способно оказать на него влияние и для таких, всегда награда от Бога: радость, благословение и помощь Божия в браке, счастливая семья и любящие дети, и пусть всего этого не лишит нас всемилостивый Господь Бог!
Не бойтесь говорить "Люблю!",
Тем, кто вам дорог бесконечно!
Ведь в этом мире мы не вечны -
Всегда на грани, на краю...
Себя не бойтесь потерять,
Даря восторженность улыбок!
И незначительность ошибок
Учитесь искренне прощать!
И пусть в душе не гаснет свет,
И пусть в любви мы безоружны,
Но счастья быть кому-то нужным -
Важнее в нашей жизни нет!