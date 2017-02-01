Современное Валентинианство или целостность души

14 февраля светское общество празднует «День святого Валентина». Название этого праздника звучит очень даже церковно, но он совсем не имеет никакого отношения к Православной Церкви. Традиция празднования этого дня довольно давно существует у католиков и других западных христиан, но назвать церковным этот праздник сложно. Скорее это некий светский праздник, носящий на себе отпечаток языческой культуры, даже есть тому исторические подтверждения, что именно в этот день юные римлянки-язычницы опускали в специальную урну раскрашенные любовные послания своим поклонникам.

Сейчас к сожалению, этот праздник имеющий языческий характер, связывают с именем святого, который как бы насильно призывается к благословению любых отношений молодых людей и нам думается, что в этот день все-таки уместно напомнить читателю, каким должен быть на самом деле семейный союз. Ведь истинная любовь между мужчиной и женщиной, имеющая своим источника Бога, Который Сам есть Любовь, должна знаменоваться священным браком. Едва ли упомянутый праздник допускает такое содержание. Итак, приступим.

Для современного молодого человека мысль о том, что можно и очень даже нужно хранить себя в чистоте до брака, кажется нелепой. Они думают, что тот разврат, который стал нормой сейчас, был всегда. Но ведь это далеко не так! Хочу Вам поведать одну назидательную и очень интересную историю об этом. В 303 году по Р. X. в Никомидии к правителю Максимину привели девицу невиданной красоты — Евфрасию. Безжалостный мучитель повелел ей отречься от Христа, поклониться идолам — в противном случае она будет осквернена. И вот рядом с Евфрасией оказался грубый воин, который жаждет плотской утехи. Угодница Божия обратилась с горячей молитвой к Спасителю и вдруг в сердце святой явилось, словно луч, небесное вразумление. Евфрасия сказала: «Храбрый воин, ты часто бываешь в сражениях. Хочешь, я найду тебе такой чудесный цветок, который сохраняет от всякого вражеского меча?» Глаза легионера загорелись. Святая продолжила: «Этот цветок может иметь силу только тогда, когда его даст девица, а не женщина». Воин, желая завладеть чудодейственным талисманом, пошел за Евфрасией в сад. Наконец девушка указала на несколько однообразных цветков нежно сорвала их и добавила: «Для того чтобы ты сам убедился в их чудодействии, положи их мне на шею и сильно ударь мечом». Перекрестившись, святая Евфрасия обнажила шею и смиренно склонила голову. А воин, приложив к ее шее цветы, сильно ударил мечом. Ради сохранения чистоты веры и нетленного дара целомудрия, святая Евфрасия пожертвовала своей жизнью.

Многим подобный пример покажется странным. Стоило ли ради сохранения девства терять саму жизнь? Так хоть жила бы, а то вообще ничего. Давайте задумаемся: обыкновенно люди теряют девство, когда вопрос об угрозе их жизни не возникает. Святая Евфрасия показала всем нам пример: сохранить девство, значит сохранить исключительный Божественный дар, сохранить в себе то лучшее, что в нас есть. И это сокровище Господь подает всем нам даром. Подает только однажды. Сокровище — это также бесценно, как святость, как чистота и непорочность сердца. Не случайно в каждом юноше и девушке сокрыто глубокое чувство святыни своего девства. Беззащитная девушка, святая Евфрасия, оказалась сильнее и мудрее грубого воина и в итоге удостоилась небесного венца, вечной жизни. Многие же лишаются этого ради временной сласти, а потом долго, но бесполезно жалеют.

Так что же такое целомудрие и зачем оно нужно? Целомудрие - это внутренняя чистота, цельное мудрование и заключается оно не только в физической неповрежденности, но и в правильном, цельном, незамутненном взгляде на противоположный пол, в чистоте души. Плотские, отношения между мужчиной и женщиной сами по себе грехом не являются, но только тогда, когда они совершаются в законном браке, благословленным церковью. Нередко приходится слышать, как поборники «гражданского брака» с большой неприязнью и даже ненавистью говорят о брачном штампе в паспорте как о «пустой формальности», «чернильной кляксе». Но почему-то другую «кляксу» – штамп о прописке – пустой формальностью не считают, а наоборот, спешат поставить его после получения ордера на квартиру. Значит, боятся не штампа, а ответственности, которую дает регистрация брака. Если человек по-настоящему любит, для него печать в паспорте не проблема, если проблема – значит, не любит. Кроме того, «гражданский брак» – явление ложное и обманчивое и является только иллюзией семьи, но он еще и не позволяет партнерам выстраивать свои отношения. Иногда «гражданский брак» называют бесплодным. Во-первых, потому, что сожители, как правило, боятся иметь детей: они и в своих отношениях, никак не могут разобраться, зачем им еще лишние проблемы, хлопоты и ответственность? Во-вторых, «гражданский брак» не может родить ничего нового, он бесплоден в духовном и даже душевном плане. Когда люди создают законную семью, они берут на себя ответственность. Вступая в брак, человек принимает решение прожить со своим супругом всю жизнь, пройти вместе все испытания, делить пополам и радость, и горе. Он уже не ощущает себя отдельным от своей половинки, и супруги волей-неволей должны прийти к единству, научиться носить тяготы друг друга, строить свои отношения, взаимодействовать и главное, научиться любить друг друга.

Один современный отечественный психолог назвал «гражданский брак» билетом с открытой датой:

«Партнеры всегда знают, что билетик у них есть, поэтому, если что не так, в любой момент – махнул, и будь здоров, счастливо оставаться. С таким подходом нет мотива вкладываться в отношения по полной программе, ведь это все равно что ремонтировать съемную квартиру».