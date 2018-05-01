Сегодня православные отмечают Вознесение Господне

На 40-й день после Пасхи православные христиане вспоминают евангельские события, связанные с последним днём пребывания Иисуса Христа на земле. Великий праздник Вознесения Господнего отмечается с IV века, его празднование длится десять дней и завершается в пятницу седьмой недели после Пасхи. Вознесение Господне знаменует собой путь Христа на небо, к его Отцу для воссоединения и триединого правления – Святого Духа, Бога-Сына и Бога-Отца. Согласно церковным преданиям, на протяжении 40 дней по воскресении Иисус Христос пребывал на земле и являлся ученикам. Последний раз он явился апостолам в Иерусалиме. После этого он благословил их и стал подниматься ввысь, возносясь к Богу-Отцу. Вознесение Господне – это светлый и радостный праздник! Дорогие верующие, искренне поздравляю Вас с праздником Вознесения Господнего! Пусть этот светлый праздник подарит Вам душевное спокойствие, радость и Божью благодать, а Ваши искренние молитвы непременно будут услышаны!

- написал на своей официальной странице в Facebook инициатор строительства первой в нашей стране Общеобразовательной церковно-приходской школы, народный депутат Украины Сергей Кивалов.