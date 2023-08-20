Соединенные Штаты продлили временный защищенный статус для украинцев еще на 18 месяцев и внесли другие изменения, позволяющие дополнительным категориям граждан Украины подавать заявки на этот статус.

Об этом сообщило Министерство внутренней безопасности США.

Продление статуса будет действовать с 20 октября 2023 по 19 апреля 2025 года. Статус временной защиты позволит украинцам остаться в США сроком до 18 месяцев с возможностью подачи документов на разрешение на трудоустройство в США.

Кроме того Штаты расширили возможности для наших граждан находящихся в США присоединиться к программе. Теперь такое право получили и украинцы, которые уже проживают в США.

А студенты из Украины, которые учатся в США и находятся в стране по визе F-1, получили возможность подать запрос на разрешение на работу и уменьшить курсовую нагрузку, не теряя визы на время действия TPS (статус временного пребывания в США).

Дополнительно этот статус сможет получить еще 166 700 человек.

Источник