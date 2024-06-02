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Сьогодні, 14:00

На Одещині викрили незаконну схему обміну російських рублів

Категорія: Перша шпальта / Економіка та фінанси

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Детективы ТУ БЭБ в Одесской области завершили досудебное расследование по делу о незаконной деятельности, связанной с конвертацией денег, обращение которых запрещено в Украине. Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности Украины.

Следствие установило что 32-летний житель Одесской области, без соответствующей лицензии и в обход санкций, в течение года обменивал российские рубли и электронные деньги через онлайн-обменники.

Для обмена мужчина использовал банковские карты подконтрольных лиц и карты банков страны-агрессора.

В результате обысков сотрудники БЭБ изъяли черновые записи, электронные носители информации, компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, в том числе банковских учреждений РФ, SIM карты, деньги, полученные в результате незаконной деятельности. Дело направлено в суд.


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