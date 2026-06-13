Діалоги органу та клавесину: у Кірсі Святого Павла прозвучать шедеври Баха, Генделя, Форе та Россіні

У неділю, 14 червня 2026 року, о 18:00 в Одеській кірсі Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України відбудеться концерт «Діалоги органу та клавесину».

Музичний вечір об’єднає звучання двох історичних інструментів — органу та клавесину — у виконанні відомої одеської органістки Вероніки Струк. Разом із нею на сцені виступлять солістки Анна Богач (сопрано) та Марина Годулян (контральто). Ведучою концерту стане Ельвіра Паламарчук.

Програма охоплює твори видатних композиторів різних епох — від барокових шедеврів Йоганна Себастьяна Баха та Георга Фрідріха Генделя до романтичних і модерністських перлин Габріеля Форе, Шарля Гуно, Вінченцо Белліні, Джоаккіно Россіні та Жана Алена.

У першому відділенні, за клавесином, слухачі почують «Маленький гармонійний лабіринт» Й.-С. Баха, арії з опер Генделя «Рінальдо» та «Ксеркс», а також інструментальні барокові композиції.

Друга частина концерту прозвучить за органом. До програми увійдуть «Офферторіум ре мінор» Едуара Батіста, вокальна мініатюра Габріеля Форе «Пробудження», куплети Зібеля з опери «Фауст» Шарля Гуно, органні твори Жана Алена «Сади Семіраміди» та «Літанія», а також дуети Белліні та Россіні.

Особливою окрасою вечора стануть дует «Angiol di pace» Вінченцо Белліні та знаменитий гумористичний дует «Кицьки» Джоаккіно Россіні у виконанні Анни Богач і Марини Годулян.

Концерт «Діалоги органу та клавесину» стане чудовою нагодою для поціновувачів класичної музики насолодитися багатством вокального мистецтва та неповторним звучанням історичних інструментів у неперевершеній акустиці Одеської кірхи Святого Павла.