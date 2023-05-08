Арт-наступ в Литературному музеї

В літературному музеї пройшло відкриття виставки авторського проекту Альони Алексієнко "Виставка непереможних - Арт-наступ" Експозиція "Творці містерій України".

Партнери:

Альона Алексієнко - член НСЖУ Автор, організатор, куратор та учасниця проекту: "Виставка непереможних - Art - next" експозиція: "Творці містерій України".

Таміла Афанасьєва - депутатка Одеської обласної ради, голова Одеської обласної ради миру.

Работін Юрій Анатолійович – голова Спілки журналістів України.

Айдин Алієв – Голова Одеської обласної організації "Єдиний конгрес азербайджанців України".

Ігор Біляков – директор КУ "Одеський зоопарк"

Олександр Красавіца – засновник студії – "Імперія Краси".

В Літературному музеї відбувся захід, заряджений на те щоб митці мали змогу долучаючись до благодійності. Виставка проходила у трьох залах різноманітної тематичної спрямованості. Це були картини у різноманітних техніках графіки і живопису, серед яких масло і акварель і навіть були представленні інсталяції. Представлено багато митців-художників серед відомі люди зокрема Ігор Біляков директор КУ "Одеський зоопарк", - Айдин Алієв голова Одеської обласної організації – "Єдиний конгрес азербайджанців України" та інші.

«Альона Алексієнко дуже творча людина я її пам’ятаю вже років 15-20 вона член Спілки журналістів Вона підтримує художників і відомих і початківців на цьому проекції Альона зібрала 24 художників - 82 творчі роботи різноманітних стилів і спрямованості. Мені дуже приємно що на цій виставці об'єднались творчість, талант, інтелект разом із тим що відбувається в країні сьогодні», - підкреслив Юрій Работін

Присутні з цікавістю оглядали виставкові зали, переходячи від одного до іншого. Активно обговорювали творчі знахідки та художні прийоми, відображені в побачених роботах. Іноді сперечалися, знаходили консенсус або залишалися при своїй думці. Загалом в залі царила творча обстановка.

«Виставка називається «Творці містерій України» тому що містика у нас в крові і ми цією містичною силою хочемо доказати що ми не тільки сидимо з пензликом біля наших паперів ми ще можемо дуже багато чого корисного зробити…

Ще я хочу виразити подяку нашими друзям - це конгрес азербайджанців України Аліку Мірзоєву чия робота, до речи, теж виставлена на цьому заході.

Я дуже захоплююсь від того коли діти бачать картини, коли людина відкриває в собі світ, світ Непереможної нації! Я щиро вдячна всім хто прийшов, хто прийняв участь у заході», - розповіла Альона Алексієнко.

Виставка найде своє відображення на загальнонаціональному конкурсі «Українська мова – мова єднання» цього року та обов’язково кращі роботи потраплять на сторінки газети Всеукраїнського форуму «Золотослів». Щоби наші митці змогли перечитуючи згадувати ці непрості мінливі часи.

«Я хотів би подякувати Михайлу Поживанову, Альоні Алексієнко та хотів би показати газету «Золотослів» де в минулому році були виставлені всі роботи Національної

спілки художників України які митці подали на аукціони-виставки свої роботи. Всі кошти що були виручені пішли на підтримку збройних сил України. Це серйозна подія, я думаю в цьому році ми будемо вже на 24-му загально-національному форумі проводити конкурс. Я думаю ми теж таку сторіночку зробимо в газеті «Золотослів», тому що люди про це повинні знати, це важлива серйозна робота», - зазначив Юрій Работін

Кожен після завершення виставки має змогу придбати вподобану роботу. Гроші підуть на благі вчинки, які можуть допомогти країні та нашим обездоленим митцям, тому що зараз їм теж дуже тяжко.

«Одеська обласна рада миру це велика організація, яка більше ніж 55 років підтримує культурні заходи в Одесі та на півдні України. Сьогодні це особливо важливо тому, що культура підтримує українську ідентичність. І ми робимо все можливе щоб підтримати майже усі ініціативи які мають культурне наповнення. Крім того це дуже важливо для наших людей, бо якщо ми збережемо нашу культуру, то ми маємо надію на завтрашній день», – підкреслила депутатка Одеської обласної ради, голова Одеської обласної ради миру Таміла Афанасьєва

Організатори відзначили учасників заохочувальними грамотами. Силами різних творчих колективів було дано цікавий концерт. Загалом усі присутні отримали заряд бадьорості, оптимізму та натхнення.