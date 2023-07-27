26 июля президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене двухпроцентного единого налога (законопроект №8401), согласно которому планируется отмена единого налога (ЕП) в размере 2%. Также будут частично восстановлены проверки таких подакцизных товаров как алкоголь, табак, топливо, а также для игорного бизнеса и финансовых услуг.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.

Он отметил, что подписание данного закона является важным условием, предусмотренным соглашением с МВФ. Закон вступит в силу с 1 августа.

Законопроект предлагает следующие меры по переходу с 2% ЕН:

Плательщики 2% ЕП будут иметь право подать заявление об отказе от применения 2% ЕП и указать, на какую систему налогообложения они хотят перейти. Если такое заявление не будет подано или не будет указана желаемая система налогообложения, плательщики автоматически перейдут на систему налогообложения, применявшуюся к выбору 2% ЕН. Новые субъекты хозяйствования, избравшие 2% ЕН после государственной регистрации, будут автоматически считаться плательщиками ЕН третьей группы со ставкой 5%. Права и обязанности плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС), у которых регистрация в качестве плательщиков НДС была приостановлена, будут автоматически восстановлены. Плательщики, перешедшие в 2023 году с 2% ЕП на общую систему налогообложения, получат право повторно перейти в том же году на упрощенную систему налогообложения, если они подадут заявление до 1 сентября 2023 года. В таком случае плательщики будут считаться плательщиками ЕН с 1 августа 2023 года.

Напомним, единый налог в 2% был введен в марте 2022 года, "когда вся экономика находилась в оцеплении от шока войны", и это стало одним из факторов, ожививших украинский бизнес.

Что касается моратория, то данный закон частично отменяется действующим запретом на проведение проверок для подакцизных товаров, игорного бизнеса и финансовых услуг, а с 1 октября возобновляется ответственность за нарушения в сфере применения РРО (регистраторов расчетных операций).

Однако предприятия будут освобождены от финансовой ответственности за нарушения с РРО, за исключением случаев, когда такие нарушения касаются торговли подакцизными товарами и были совершены на прифронтовых территориях, включая территории возможных боевых действий.

Закон также предусматривает, что "технический долг", возникший в электронном кабинете с 1 апреля 2022 года по 31 июля 2023 года, не будут учитывать, когда будут определять, может ли плательщик продолжать быть на упрощенной системе.

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