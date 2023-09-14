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Сьогодні, 12:00

Почав свою роботу XXIV Загальнонаціональний конкурс «Українська мова - мова єднання»

Категорія: Новини / Історія та суспільство

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Відкриття роботи Конкурсу розпочалося з творчої зустрічи в міській бібліотеці ім. Івана Франка за адресою Книжковий провулок 1А.  З привітанням до учасників Конкурсу звернулася директорка міської бібліотеки ім. Івана Франка Наталя Кликова. З відповідним словом вдячності за гостинне прийняття учасників заходу виступив голова Одеської регіональної організації НСЖУ Юрій Работін.   Присутні ознайомились з творчістю лауреатів конкурсу: Олексієнко Миколи Васильовича,  Підгорної Марії Семенівни, Розсомахи Наталі Миколаївни, Дідика Миколи Івановича, Костяк Надії Миколаївни, Шевченко Тетяни.

 Вдало пройшла презентація проекту Національної Спілки Письменників Чернівецької області: «Поетичний марафон: Естафета національних твердинь України», «Фортеці душі. Слово у гарячих лавах української нації», «Хотин -  Чернівецька область», «Кам'янець-Подільська фортеця», «Збараж. Тернопільська область», «Білгород-Дністровська фортеця» Доповідь голови правління Спілки письменників Чернівецької області Джурана Василя Тодоровича.


 

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