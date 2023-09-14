Почав свою роботу XXIV Загальнонаціональний конкурс «Українська мова - мова єднання»

Відкриття роботи Конкурсу розпочалося з творчої зустрічи в міській бібліотеці ім. Івана Франка за адресою Книжковий провулок 1А. З привітанням до учасників Конкурсу звернулася директорка міської бібліотеки ім. Івана Франка Наталя Кликова. З відповідним словом вдячності за гостинне прийняття учасників заходу виступив голова Одеської регіональної організації НСЖУ Юрій Работін. Присутні ознайомились з творчістю лауреатів конкурсу: Олексієнко Миколи Васильовича, Підгорної Марії Семенівни, Розсомахи Наталі Миколаївни, Дідика Миколи Івановича, Костяк Надії Миколаївни, Шевченко Тетяни.

Вдало пройшла презентація проекту Національної Спілки Письменників Чернівецької області: «Поетичний марафон: Естафета національних твердинь України», «Фортеці душі. Слово у гарячих лавах української нації», «Хотин - Чернівецька область», «Кам'янець-Подільська фортеця», «Збараж. Тернопільська область», «Білгород-Дністровська фортеця» Доповідь голови правління Спілки письменників Чернівецької області Джурана Василя Тодоровича.



