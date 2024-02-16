00:00 Сенат проголосовал, потому что ЗНАЛ, что помощи не будет 2:17 Трамп и Байден играют за одно 4:10 Хитрый Кремль 5:10 Карлсон и банка варенья 7:00 Большой компромисс Путина 11:20 Путин с Трампом уже намучился 13:50 Кризис Авдеевки и военное перемирие 16:00 Сырский - идеальный кандидат! 18:40 Репутация главкома 20:10 Бывших русских не бывает 22:01 Русский и татарин 25:03 Борьба с узурпаторами 29:45 Заморозку проглотят по-разному 31:05 Бунт Филатова в Днепре 33:50 Армия в ТЫЛУ и есть демилитаризация 39:00 Договорняки войны 41:23 Задача показать, как все плохо 43:50 Зеленский на чемоданах 46:26 Полномочия президента 49:15 Мюнхенская конференция по безопасности 50:50 Ермак - премьер 52:25 Преемник Залужный 54:20 Выборы Путина 56:20 С кем может вести дебаты ЦАРЬ? 59:00 Решение в одностороннем порядке 1:00:40 Слабость Путина в Украине 1:01:40 Страх США