Громадсько-політична газета "СЛОВО"
Реєстрація
Увійти
Лоґін:
Пароль (
Забули?
):
Чужий комп'ютер
Увійти
Головна
Перша шпальта
Новини
Авторська колонка
Газета
Корисні поради
[/aviable]
Контакти
РУС
/
УКР
Інформація до новини
Дата: Сьогодні, 08:00
Сообщить о ошибке
0
Сьогодні, 08:00
Народжені вогнем 115 бригада ЗСУ
Категорія:
Новини
/
Видео
У нас з'явився канал в
Telegram
, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами
З нагоди 2-ї річниці з дня заснування військової частини.
Ключове слово:
нагоди
,
річниці
,
заснування
,
військової
,
частини
Твитнуть
Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.
Повернутися
наш сайт
рекомендує:
220-років від дня заснування громади святого Павла в Одесі
Одесской академии связи - 95 лет
Урочистості з нагоди відкриття пам’ятного знака ЮНЕСКО
Одеській обласній Раді Миру – 55 років!
В Мариуполе живодер покусал врача "скорой", который защищал животное
5 способов отбелить зубы в домашних условиях
Что подарить родным и друзьям к Пасхе?
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам
зареєструватися
або увійти на сайт під своїм ім'ям.
12-03-2024
Росія виробляє для війни з Україною втричі більше снарядів, ніж США та Європа, - CNN
12-03-2024
Україна може отримати перші кошти із заморожених активів РФ вже у липні
12-03-2024
На сході Німеччини розмалювали пам'ятник радянським воїнам
12-03-2024
Грошей на експлуатацію доріг може не вистачити навіть на півроку, - Кубраков
12-03-2024
Народжені вогнем 115 бригада ЗСУ
11-03-2024
«Оскари»-2024: «20 днів у Маріуполі» став найкращим документальним фільмом; «Опенгеймер» зібрав цілий урожай призів
11-03-2024
Що буде з курсом долара та цінами в Україні: прогнози аналітиків, банкірів та населення
11-03-2024
Україна починає офіційні перемовини з регуляторами щодо запуску міжнародних авіарейсів
11-03-2024
Глава МЗС: Франція хоче посилити допомогу Україні та додати стратегічну невизначеність для РФ
11-03-2024
Глава УГКЦ після слів Папи: Нікому в Україні на думку не спадає здатися
11-03-2024
Каталонська поліція ліквідувала мережу з підробки творів Бенксі
10-03-2024
Божественна літургія у Свято-Успенському кафедральному соборі
10-03-2024
«Весняне повітря» Олени Неминучої
Кто
online
Гостей: 34
Пользователи: - отсутствуют
Роботы:
Навігація
Головна сторінка
Реєстрація
ТВ програма "До слова"
Прес-клуб
Контакти
Архів газети
Газета "СЛОВО". №3-4
Газета "СЛОВО". №1-2
Газета "СЛОВО". №42-46
Газета "СЛОВО". №37-41
Газета "СЛОВО". №35-36
Газета "СЛОВО". №33-34
Газета "СЛОВО". №31-32
^
Громадсько-політична газета "СЛОВО"
Copyright © 2012-2023 Використання матеріалів, дозволяється з умовою розміщення посилання на сайт.
Громадсько-політична газета "СЛОВО" © 2023