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Сьогодні, 12:00

Фестиваль "Одесі 600" анонс

Категорія: Новини / Видео

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У рамках презентації відкриття Фестивалю «Одесі 600» до прес-центру Одеської регіональної організації НСЖУ завітали співголови  Фестивалю Кравченко Вікторія та Будзинська Таїсія.  Зустріч з журналістами регіону відкрив Голова Одеської регіональної організації НСЖУ Юрій Работін.

Організатори запрошують відвідати Фестиваль, щоб поринути в атмосферу неповторної Одеси та її багатої історії! Фестиваль «Одесі 600», пройде 18 та 19 травня Літературному музеї з 11:00 до 18:00. Перший день (18 травня) припадає на День музеїв тому відвідування заходу буде безкоштовне, а вже на другий день вхід буде здійснюватися згідно придбаних квитків.




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