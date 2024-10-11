Автор: Валентин Федоров
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Фотозвіт з Гала-вечора професійних боїв з К-1 Absolute World Fighting League та результати запеклих боїв
У першому бою Гала-вечора професійних боїв з К-1 у рамках проаматроської юніорської ліги «Young Lions» AWFL (Каліщук – Кузубяк) одноголосним рішенням суддів перемогу одержав Каліщук.
У бою за захист титула Чемпіона Південного регіону з К-1 серед професіоналів у вазі 65 кг (Поскочін Олександр – Толстов Артур) перемогу технічним нокаутом одержав Толстов Артур @_a_r_t_h_u_r_i_o_02 та став Чемпіоном Південного регіону з К-1 серед професіоналів.
У рейтинговому бою Гала-вечора професійних боїв з К-1 у вазі 75 кг (Сінілєвич Олександр – Каменєв Микола) перемогу технічним нокаутом одержав Каменєв Микола @nikola_kmnv з м. Кривий Ріг, спортивний клуб «KirKov».
У бою за титул Чемпіона Південного регіону з К-1 серед професіоналів у вазі 93+ кг (Коляда Вадим – Стаднік Олександр) перемогу технічним нокаутом одержав Коляда Вадим @vadym_vadimovich та став Чемпіоном Південного регіону з К-1 серед професіоналів.
У співголовному бою вечора за титул Чемпіона України з К-1 за версією AWFL у вазі 67 кг (Городиський Владислав – Грідасов Владислав) перемогу нокаутом одержав Городиський Владислав @vhorodyskyi та став Чемпіоном України з К-1 за версією AWFL, а вже незабаром на нього чекає бій за титул інтерконтинентального Чемпіона з К-1.
У головному бою вечора за титул Чемпіона України з К-1 за версією AWFL у вазі 75 кг (Войнов Віталій – Січкар Ігор) перемогу одноголосним рішенням суддів одержав Січкар Ігор та став Чемпіоном України з К-1 за версією AWFL.
Це було неймовірно! Далі – більше!