Сейчас в тренде украшения из бисера. Осовременивание и актуальность бисероплетения в уникальности каждой сложной работы, почти не имеющей аналогов. Искусство плетения бисером берет свое начало с древности (есть свидетельство, что украшения из бисера изготовляли более двух тысяч лет назад). Популярность бисерным украшениям придает пристальное внимание к ним берегинь, мастериц, дизайнеров и желание каждой женщины подчеркнуть свою особенность. Украшения из бисера объединяют в себе представление о гармоничной красоте и целесообразности, умении сочетать стили и синтезировать традиции и современность.

- Вы замечали, как танцуют бусинки-жемчужинки с иглой в руках мастериц, создающих бисерные филигранные украшения?

– Нет?

- Тогда ждем вас на выставке украшений «Искрящийся танец волшебных жемчужин» в библиотеке им. Э. Багрицкого.

В выставочном зале библиотеки зритель приятно удивится украшениям, созданным руководителем и воспитанниками Примерного художественного коллектива «Студия бисерного искусства «Жемчужинка» ЦДЮТ «Дивосвит» г.Одессы.