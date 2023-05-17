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Улица Пушкинская

Категория: Фоторепортаж


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Сегодня побываем на улице Пушкинской.
Она была нанесена на карты города почти 200 лет назад и с тех пор не утратила свой красоты.
Почему Пушкинская? Изначально Пушкинская так не называлась. На первых планах города, построенного на месте турецкого Хаджибея, у нее и вовсе не было никакой подписи. А с 1827 года улицу назвали Итальянской.
В 1880 году улицу решили переименовать и назвать в честь Александра Сергеевича Пушкина. Там же, в 13 доме, где останавливался писатель, организовали музей. 
На улице расположен Музей западного и восточного искусства, Одесская областная филармония (бывшая «Новая биржа»), гостиница «Бристоль», Ильинский собор.
Знаменита Пушкинская своей, особенной архитектурой. Здесь каждое здание имеет своё «лицо».


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