Улица Пушкинская

Сегодня побываем на улице Пушкинской.

Она была нанесена на карты города почти 200 лет назад и с тех пор не утратила свой красоты.

Почему Пушкинская? Изначально Пушкинская так не называлась. На первых планах города, построенного на месте турецкого Хаджибея, у нее и вовсе не было никакой подписи. А с 1827 года улицу назвали Итальянской.

В 1880 году улицу решили переименовать и назвать в честь Александра Сергеевича Пушкина. Там же, в 13 доме, где останавливался писатель, организовали музей.

На улице расположен Музей западного и восточного искусства, Одесская областная филармония (бывшая «Новая биржа»), гостиница «Бристоль», Ильинский собор.

Знаменита Пушкинская своей, особенной архитектурой. Здесь каждое здание имеет своё «лицо».