Спустимся по спуску Маринеско

Спуск Маринеско — улица Одессы, расположена в исторической части города, от Софиевской улицы до улицы Черноморского Казачества. Часть основной транспортной магистрали, связывающей центр города с районом Пересыпь.

В конце 2021 года на спуске была закончена реконструкция во время которой была обновлена брущатка, покрытие на дорожной части а также обновлены трамвайные пути.

Спуск был проложен в 1834 году. Он неоднократно менял названия: Софиевский, Нарышкинский, Короленко, Маринеско.

Современное название получил в 1987 году в честь уроженца Одессы Героя Советского Союза Александра Маринеско, жившего в детстве на соседней улице — Софиевской, в доме № 11.

Памятник А. И. Маринеско установлен 8 мая 1999 года.