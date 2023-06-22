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Учора, 17:00

Улица Генуэзская

Категория: Фоторепортаж


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Улица Генуэзская — свое имя она получила в честь города-побратима Одессы, итальянской Генуи. Там, в свою очередь, есть улица Via Odessa.
Итальянцы запомнились Южной Пальмире с XIX века: их диаспора была настолько знаменитой, что даже вывески у магазинов делали на русском и языке Данте.
 До 1985 года Генуэзская была продолжением про­спек­та Шевченко, но когда на нем появилась стела "Крылья Победы", проспект решили разделить на две улицы. 
До 2000-х годов Генуэзская уто­пала в зелени, а сейчас "за­росла" стеклянными мно­го­этажками. Эти же "стекляшки" за­сло­нили и вид на море. 


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