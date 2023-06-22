Автор: Вячеслав ТЕНЯКОВ, «Слово»
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Улица Генуэзская — свое имя она получила в честь города-побратима Одессы, итальянской Генуи. Там, в свою очередь, есть улица Via Odessa.
Итальянцы запомнились Южной Пальмире с XIX века: их диаспора была настолько знаменитой, что даже вывески у магазинов делали на русском и языке Данте.
До 1985 года Генуэзская была продолжением проспекта Шевченко, но когда на нем появилась стела "Крылья Победы", проспект решили разделить на две улицы.
До 2000-х годов Генуэзская утопала в зелени, а сейчас "заросла" стеклянными многоэтажками. Эти же "стекляшки" заслонили и вид на море.