Улица Генуэзская — свое имя она получила в честь города-побратима Одессы, итальянской Генуи. Там, в свою очередь, есть улица Via Odessa.

Итальянцы запомнились Южной Пальмире с XIX века: их диаспора была настолько знаменитой, что даже вывески у магазинов делали на русском и языке Данте.

До 1985 года Генуэзская была продолжением про­спек­та Шевченко, но когда на нем появилась стела "Крылья Победы", проспект решили разделить на две улицы.

До 2000-х годов Генуэзская уто­пала в зелени, а сейчас "за­росла" стеклянными мно­го­этажками. Эти же "стекляшки" за­сло­нили и вид на море.