Прогуляемся по улице Композитора Нищинского

Улица Композитора Нищинского расположена вдали от крупных транспортных артерий города, за пределами исторического центра - и по этой причине мало известна одесситам, за исключением ее же жителей и краеведов. Она начинается от улицы Манежной около корпусов морского университета и заканчивается перекрестком с улицей Дюковской.

Одну сторону улицы почти сплошь занимают задние дворы учебных заведений, которые выходят сюда заборами, глухими стенами или служебными проездами - Морского университета, Строительной академии, Морской академии. В общем, весь студенческий кампус, фасадом выходящий на улицу Дидрихсона, тылом "смотрит" на Композитора Нищинского. С другой стороны улицы - целый микрорайон жилых новостроев, возведенных начиная с 1990-х гг., и всего несколько старых домиков. Часть из них полуразрушена.

Улица появилась на планах города примерно в 40-х гг. XIX столетия под названием "Водяной переулок".